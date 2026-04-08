Representante demócrata promete enfrentar al ICE si es elegido gobernador de California

El representante por California Eric Swalwell prometió el martes que, si es elegido gobernador, responderá con firmeza a los agentes federales de inmigración, y se comprometió a hacerlos inelegibles para empleos estatales y a retirarles las licencias de conducir si se niegan a quitarse la máscara mientras están de servicio.

“Creen que son invencibles. No lo son”, dijo Swalwell ante una gran multitud en una asamblea pública en Sacramento, la capital del estado. No especificó cómo impulsaría esas políticas, que probablemente enfrentarían impugnaciones legales.

El acto dio inicio a una serie de actividades de campaña que ha planeado en todo el estado, menos de un mes antes de que se envíen a los votantes las boletas por correo en preparación para las elecciones primarias del 2 de junio. Swalwell, de tendencia demócrata, figura entre un nutrido grupo de candidatos que compiten por tomar ventaja en una contienda en la que un pequeño margen podría decidir quién avanza a las elecciones generales de noviembre. Los dos candidatos más votados avanzan sin importar el partido, y a los demócratas les preocupa una posible exclusión si no surge un claro favorito.

Ante un público afín, Swalwell se presentó como un combatiente “curtido en batallas” en el Congreso contra el presidente Donald Trump. Fue uno de los fiscales de la Cámara en el segundo juicio político del mandatario y afirmó que quiere abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y que ha respaldado la desfinanciación de la agencia. Los Ángeles fue el objetivo de una de las primeras redadas migratorias a gran escala del gobierno el verano pasado y el primer lugar donde se desplegó a la Guardia Nacional. Esta postura se produce después de que Swalwell enfrentara acusaciones de algunos de sus rivales demócratas por no adoptar una posición lo suficientemente firme contra la agencia.

Al ubicarse como un candidato progresista y favorable a los sindicatos, Swalwell sostuvo que quiere abordar los persistentes déficits del presupuesto estatal con un nuevo impuesto corporativo y usar fondos estatales para pagar la atención médica de las personas de bajos ingresos, incluidos los inmigrantes. También indicó que está a favor de permitir que los empleados estatales trabajen a distancia, un tema polémico en Sacramento.

“Apoyaré el éxito de cualquiera que invierta y haga negocios en California, si trabaja conmigo para elevar los salarios de los californianos que trabajan duro y ampliar los beneficios”, expresó.

La elección de este año marca la primera vez que se produce una contienda por la gubernatura sin un candidato dominante desde que los votantes aprobaron el sistema de primarias de “los dos primeros” en el estado hace más de una década. Swalwell es considerado uno de los principales aspirantes, junto con el multimillonario Tom Steyer y la exrepresentante Katie Porter por el lado demócrata. El republicano Steve Hilton, exconductor de Fox News, obtuvo el respaldo de Trump esta semana. El jefe policial Chad Bianco es otro republicano destacado en la contienda.

En las últimas semanas, Swalwell se ha convertido en el blanco predilecto de otros demócratas, quienes lo han acusado de no presentarse a votaciones en el Congreso y han cuestionado si realmente vive en California. Swalwell volvió a refutar esas críticas el martes y afirmó que “no se va a distraer”.

Swalwell, originario de Iowa, fue elegido en 2012 y representa un distrito de la Cámara de Representantes al este de San Francisco; se postuló en una breve campaña presidencial en 2019.

El gobernador demócrata Gavin Newsom, que no puede buscar la reelección por límites de mandato, no ha respaldado a nadie para reemplazarlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.