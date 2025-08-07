J. D. Vance responde al duro ataque de ‘South Park’ contra el gobierno de Trump

El vicepresidente JD Vance reaccionó este jueves por la mañana en X luego de que South Park se burlara ferozmente del gobierno de Trump.

La cuenta oficial de South Park publicó una imagen de Vance junto al presidente Donald Trump con la frase: “¡Bienvenidos a Mar-a-Lago!”.

“Bueno, por fin, lo logré”, escribió Vance en respuesta.

El segundo episodio de la temporada 27 de South Park se fue con todo contra el presidente, varios de sus aliados y simpatizantes. En una de las escenas, aparece una versión mini del vicepresidente esperando al presidente, que está en la cama con Satanás.

El episodio también incluye una parodia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se hizo conocida por haber matado a su propio perro. Mientras tanto, Cartman imita al activista conservador Charlie Kirk.

open image in gallery Donald Trump junto a J. D. Vance en el último episodio de ‘South Park’ ( South Park/Paramount/Comedy Central )

El episodio también muestra cómo Mr. Mackey enfrenta problemas económicos después de perder su trabajo en la escuela primaria de South Park. Su asesor bancario le recomienda entrar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por los buenos sueldos.

Mackey acepta el puesto y asiste a una sesión de orientación donde aparece Kristi Noem en un video: la escena se burla del momento en que ella confesó haber matado a su propio perro.

“Hace unos años tuve que dispararle en la cara a mi cachorro, porque a veces hacer lo correcto exige hacer lo más difícil”, dice Noem en el video, antes de disparar a varios perros durante su discurso.

Matt Mowers, exintegrante del equipo de campaña de Trump, respondió al mensaje de Vance en X. Dijo que salir en South Park representa “un hito clave en la vida que cualquier millennial valora”.

Durante el episodio, el ICE lleva a cabo una redada en el cielo y detiene a varios ángeles. El trabajo de Mackey en el ICE hace que Trump lo reconozca y lo invite a Mar-a-Lago.

Después, Trump le ofrece compartir la cama con él y Satanás. Mini-Vance le pregunta a Trump: “¿Quiere que le aplique el aceite para bebés en el a** de Satanás, jefe?”.

Cartman aparece en el episodio como podcaster y promueve varias teorías conspirativas.

La burla al gobierno de Trump llega poco después de que South Park cuestionara el uso de una imagen de la serie para promover el ingreso a ICE. El martes, la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en X publicó una imagen tomada del adelanto del episodio, donde aparecen agentes del ICE entrando a South Park. El mensaje animaba al público a unirse a la agencia.

open image in gallery El Departamento de Seguridad Nacional usó una imagen de South Park para promocionar el ingreso a ICE ( Comedy Central )

La cuenta de South Park respondió: “¿Entonces sí somos relevantes?”, y agregó el hashtag “#eatabagofd***s”. (pque significaría: “Váyase al diablo”.) El mensaje hacía referencia a un comunicado de la Casa Blanca tras el estreno de la temporada 27, en el que se lanzó una dura crítica contra el presidente.

Un vocero de la Casa Blanca declaró en su momento: “Esta serie no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se mantiene a flote con ideas sin inspiración, en un intento desesperado por llamar la atención”.

Por su parte, Megan Bates-Apper, exasesora del presidente Biden, escribió en X: “Vance no está enojado y, claro, entiende el chiste”.

Traducción de Leticia Zampedri