El pedófilo condenado Jeffrey Epstein afirmó en correos electrónicos privados que Donald Trump “sabía sobre las chicas”, según mensajes divulgados este miércoles.

Trump fue mencionado en intercambios entre Epstein, su cómplice Ghislaine Maxwell y el autor Michael Wolff, en correos que datan de entre 2011 y 2019. La información fue publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes difundieron tres de esos mensajes.

Cabe destacar que Trump no figura como remitente ni destinatario en ninguno de los correos y no ha sido acusado de ningún delito.

“Los demócratas del Comité de Supervisión han recibido nuevos correos del patrimonio de Jeffrey Epstein que plantean serias dudas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes atroces de Epstein”, publicaron este miércoles en redes sociales. “Léanlos ustedes mismos. Es momento de acabar con el encubrimiento y PUBLICAR LOS ARCHIVOS”.

En un correo dirigido a Michael Wolff con fecha del 31 de enero de 2019, Jeffrey Epstein escribió lo siguiente: “Trump dijo que me pidió renunciar, que nunca fue miembro... por supuesto que él sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que se detuviera”.

El pedófilo condenado Jeffrey Epstein aseguró en correos privados que Donald Trump "sabía sobre las chicas", según los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ( Getty )

En otro correo fechado en abril de 2011, Jeffrey Epstein afirmó a Ghislaine Maxwell que Donald Trump había pasado “horas” con una de sus víctimas, cuyo nombre fue eliminado del mensaje.

“Quiero que te des cuenta de que el que no ha ladrado es Trump… [VÍCTIMA] pasó horas en mi casa con él… y nunca se le ha mencionado”, escribió Epstein a Ghislaine Maxwell, según los correos revelados.

Además, el 15 de diciembre de 2015 —la noche de un debate de las primarias presidenciales republicanas— el autor Michael Wolff escribió a Epstein para advertirle que CNN planeaba preguntarle a Trump sobre su relación con él, ya fuera al aire o en una rueda de prensa posterior.

Epstein respondió: “Si pudiéramos formularle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser?”.

Según los correos revelados, Michael Wolff le contestó: “Creo que deberías dejar que se hunda solo”. Wolff continuó: “Si dice que nunca ha estado en el avión o en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas”.

“Podrías hundirlo de una forma que incluso te beneficie o, si parece que puede ganar, podrías salvarlo y crear una deuda a tu favor”. Agregó: “Claro que también es posible que, si le preguntan, diga que Jeffrey es un gran tipo, que ha sido tratado injustamente y es víctima de la corrección política, que en un régimen de Trump estaría prohibida”.

En septiembre, sobrevivientes de los abusos cometidos por Epstein y Maxwell participaron en una conferencia de prensa para exigir al gobierno de Trump la publicación de todos los archivos relacionados con el caso. ( Reuters )

Según la transcripción del debate, Trump nunca recibió una pregunta sobre Epstein.

El presidente ha declarado públicamente que rompió su relación con Epstein, quien se suicidó en su celda en agosto de 2019, porque el controvertido financiero “le robó” en varias ocasiones a jóvenes que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago, incluida la fallecida Virginia Giuffre.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios.

Los demócratas del Comité de Supervisión obtuvieron los correos electrónicos después de solicitar, a inicios de este año, documentos y registros al patrimonio de Jeffrey Epstein.

El Gobierno de Trump enfrentó una crisis durante varios meses en torno a los archivos Epstein, después de que el propio expresidente hiciera campaña el año pasado para que se publicaran los documentos.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un memorando conjunto en el que dieron por cerrado el tema y afirmaron que no se divulgarían más archivos.

La decisión generó una fuerte reacción dentro del movimiento MAGA y en otros sectores, ya que tanto demócratas como republicanos disidentes insistieron en liberar los documentos.

Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por su participación en la red de tráfico sexual junto a Epstein, permanece recluida en una prisión de baja seguridad en Texas. Según reportes, habría solicitado a Trump que conmute su sentencia.

Por otro lado, Adelita Grijalva —quien ganó una elección especial en septiembre para reemplazar a su difunto padre— jurará su cargo este miércoles ante el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Su llegada podría abrir la puerta a una votación en la Cámara de Representantes para exigir la publicación de los archivos Epstein.

Traducción de Leticia Zampedri