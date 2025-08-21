El contrabando de hormigas y otros insectos en EE. UU. podría estar aumentando debido a los recientes recortes del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) bajo la Administración Trump, según un nuevo informe.

El DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE. UU.), la agencia que en su día dirigió el multimillonario Elon Musk, esta primavera despidió y pagó por su renuncia a empleados federales. Esto afectó a varios miembros del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA, que ayuda a restringir el contrabando de invertebrados como las hormigas, según reportó la revista Wired. Aunque algunos de esos empleados fueron recontratados más tarde, otros puestos han quedado vacantes, afirmó el medio.

Estos recortes han alarmado a los expertos, y fuentes familiarizadas con la industria dicen que los contrabandistas de hormigas se han envalentonado con los recientes recortes bajo la Administración Trump, de acuerdo con Wired.

“Se nos está yendo de las manos”, dijo un vendedor de hormigas, y añadió: “Se dan cuenta de que el mercado estadounidense es una mina de oro”.

Algunos miembros de la comunidad de vendedores de hormigas también dijeron a Wired que el proceso para venderlas legalmente se ha vuelto más difícil, lo que a su vez está contribuyendo a un repunte de las ventas ilegales.

“El contrabando de hormigas no se ha vuelto más fácil por los recortes: el comercio legal de hormigas a través de las fronteras estatales se ha vuelto más difícil”, dijo a la revista un antiguo vendedor de hormigas en el mercado negro.

Esto podría plantear un problema porque las hormigas invasoras pueden tener efectos devastadores en el medio ambiente.

En Florida, millones de hormigas locas leonadas —Nylanderia fulva, una especie invasora procedente de Sudamérica— están formando supercolonias y expulsando a la fauna local, según informa el periódico Herald-Tribune. Las hormigas también invaden las casas de los residentes y dañan los equipos eléctricos.

open image in gallery Las hormigas invasoras pueden tener efectos devastadores en los ecosistemas locales ( DPA/AFP via Getty Images )

En algunas zonas del sureste de EE. UU. también se ha registrado este verano un aumento de la invasión de hormigas aguja asiáticas (Brachyponera chinensis). Esta especie venenosa se encuentra en EE. UU. desde hace 90 años, pero su población se ha disparado recientemente. Una sola picadura puede enviar a alguien al hospital con síntomas potencialmente mortales.

Algunos expertos se muestran preocupados por los recortes en las infraestructuras de detección y prevención de especies invasoras.

“Últimamente ha habido muchos recortes de inspectores como parte de las medidas de supuesta ‘eficiencia’ del Gobierno”, declaró a Wired Chris Stelzig, director ejecutivo de la Sociedad Entomológica de EE. UU. Agregó: “Una infraestructura reducida para detectar especies invasoras puede ser problemática”.

Sin embargo, no se trata de un problema totalmente nuevo. El entomólogo jubilado del USDA Carlos Blanco declaró a Wired que ya había problemas en la ejecución de estas normas incluso antes de los recortes del DOGE.

Armando Rosario-Lebrón, excopresidente del Comité Federal Interinstitucional sobre Animales Terrestres Invasores y Patógenos, dijo a la revista que “el mercado ilegal se [había] vuelto mucho más agresivo rápidamente debido a la falta de aplicación de la ley”.

“El potencial de invasión es enorme. Es absurdo”, añadió.

La portavoz del USDA, Heather Curlett, declaró a Wired que la agencia cuenta con el “mismo número de personal entomológico dentro de la unidad de permisos de plagas que antes” y que la aplicación por parte de la agencia de la normativa federal sobre plagas vegetales “no [había] cambiado ni disminuido”.

“Trabajamos para hacer frente a todos los casos de incumplimiento, tanto de los titulares de permisos que no respetan los términos y condiciones de los mismos como de los que trasladan plagas vegetales sin obtener los permisos adecuados”, añadió Curlett.

The Independent se puso en contacto el USDA en busca de comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello