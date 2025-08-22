Nuevo retrato de Trump en la Casa Blanca es objeto de burlas despiadadas por un desafortunado detalle

Se presentó el nuevo retrato de Donald Trump que se colgará en la Casa Blanca y todo el mundo está comentando sobre el mismo detalle.

Este retrato, pintado por la artista Vanessa Horabuena, es el siguiente de una larga serie de nuevas imágenes que el presidente de EE. UU. ha encargado, y un asistente sugirió que “habrá más”.

El asistente adjunto de Trump, Sebastian Gorka, publicó una foto del retrato en las redes sociales; el cuadro muestra a un Trump de aspecto severo caminando con paso firme, vestido con un traje y un largo abrigo azul marino, y con banderas estadounidenses a ambos lados.

Cabe destacar que muchos han señalado en las redes sociales que el fondo parece estar en llamas, y algunos sugieren que es “muy poco sutil” que Trump se aleje de un EE. UU. en llamas.

El cuadro se colgará en el Ala Oeste de la Casa Blanca, entre las oficinas de prensa inferior y superior.

“¿No es muy poco sutil que Trump abandone un EE. UU. en llamas?”, argumentó alguien.

Otro señaló: “El nuevo retrato de Donald Trump en la Casa Blanca lo muestra literalmente alejándose mientras EE. UU. arde”.

Otra persona dijo: “El país está literalmente en llamas detrás de él”.

“¿Envolverse en la bandera mientras quema la democracia estadounidense? Tiene sentido”, argumentó una persona.

Otro preguntó: “¿Por qué todo lo que hay detrás de Trump está en llamas en su nuevo retrato?”.

Traducción de Sara Pignatiello