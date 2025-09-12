Últimas palabras de Charlie Kirk antes de ser asesinado en el escenario

El activista conservador Charlie Kirk discutía sobre los tiroteos masivos con un asistente del público justo antes de ser asesinado este miércoles en el campus de la Universidad Estatal de Utah Valley, en la ciudad de Orem.

El cofundador de Turning Point USA, de 31 años y aliado clave del presidente Donald Trump, recibió un disparo en el cuello por parte de un francotirador durante un evento en la Universidad Estatal de Utah Valley, en la ciudad de Orem. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde fue declarado muerto. Deja una esposa y dos hijos pequeños.

Mientras el presidente Trump encabezó los homenajes en su memoria, el atacante sigue prófugo al momento de esta publicación. Dos personas fueron arrestadas inmediatamente después del tiroteo, pero ya fueron liberadas sin cargos. La búsqueda del tirador continúa.

open image in gallery Líderes de distintos sectores políticos han expresado su pesar por la muerte de Kirk ( Reuters )

Según un video grabado durante el evento de Charlie Kirk, previo al asesinato, el activista se encontraba bajo una carpa con el logotipo de “The American Comeback Tour” y el eslogan “Prove Me Wrong” (Demuéstrame que estoy equivocado). Llevaba aproximadamente 20 minutos sobre el escenario y dialogaba con un asistente del público sobre la violencia armada cuando se escuchó el disparo.

“¿Sabes cuántas personas transgénero en Estados Unidos han sido autores de tiroteos masivos en los últimos 10 años?”, preguntó uno de los asistentes.

“Demasiados”, respondió Kirk entre los aplausos del público.

El asistente le dijo que el total era cinco y agregó: “¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?”.

Kirk contestó: “¿Con o sin contar la violencia de pandillas?”. Segundos después, una bala lo alcanzó. Cayó de su silla. La multitud se dispersó en medio del pánico.

open image in gallery Kirk fue un aliado clave de Donald Trump ( AFP/Getty )

Aunque el detalle resulta amargamente irónico, es poco probable que el hecho de que Kirk hablara sobre ese tema en sus últimos momentos signifique algo más que una coincidencia. Los investigadores ya indicaron que se cree que el disparo mortal provino de un tejado cercano, lo que sugiere que el tirador se encontraba demasiado lejos como para haber escuchado el comentario del orador.

Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Guerra Pete Hegseth y muchas otras figuras del movimiento MAGA han rendido emotivos homenajes a Charlie Kirk. Al mismo tiempo, destacados líderes demócratas, entre ellos Gavin Newsom, Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama y Nancy Pelosi, también expresaron su consternación y ofrecieron sus condolencias a la familia del fallecido.

Elon Musk, multimillonario del sector tecnológico, y Jesse Watters, presentador de Fox News, se sumaron con respuestas más incendiarias en medio de la conmoción inicial.

Kirk fue una figura de gran influencia entre los jóvenes republicanos y un rostro habitual en los medios conservadores. Se destacó por sus pódcast, eventos en campus universitarios y apariciones en canales de noticias por cable en respaldo a Donald Trump y su agenda.

Su viuda, Erika Kirk, de 36 años, compartió un versículo bíblico sobre cómo buscar ayuda en tiempos difíciles, pocas horas antes de perder a su esposo.

Traducción de Leticia Zampedri