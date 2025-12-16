Ábrego García aún espera justicia tras su deportación injusta, afirma su abogado

Kilmar Ábrego García no era un activista y no eligió quedar atrapado en lo que se ha convertido en uno de los temas de inmigración más polémicos de la administración Trump, dijo su abogado a The Associated Press el lunes.

Pero mientras experimenta algunos de los pocos días que ha tenido con su familia desde que fue enviado erróneamente a una prisión en El Salvador en marzo, su abogado dijo que todavía espera una resolución justa para su caso.

“Ha pasado por mucho y sigue luchando”, afirmó su abogado Simon Sandoval-Moshenberg durante una entrevista con AP tras la liberación de Ábrego García por orden judicial la semana pasada. “Lo que puede luchar está circunscrito por la ley y por el gran poder del gobierno de Estados Unidos, pero sigue luchando”.

La deportación errónea de Ábrego García a El Salvador ayudó a galvanizar la oposición a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump. Fue retenido en una prisión notoriamente brutal allí a pesar de no tener antecedentes penales.

Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él niega y por la cual no fue procesado. Posteriormente, le presentaron cargos de tráfico de personas, acusaciones que sus abogados han calificado de absurdas y vengativas.

La administración Trump luchó contra los esfuerzos para devolverlo a Estados Unidos, pero finalmente acató la orden judicial. Desde entonces, su caso ha sido un giro retorcido de presentaciones legales y disputas que ha visto a Ábrego García, un ciudadano salvadoreño, liberado de la detención una vez desde marzo, y esa vez solo por un fin de semana, mientras el gobierno ha perseguido cargos de tráfico contra él y ha anunciado planes para deportarlo a algún país africano.

Luego, la semana pasada, una jueza en Maryland ordenó su liberación y prohibió al gobierno detenerlo nuevamente por ahora hasta que se pueda celebrar una audiencia en su caso, posiblemente esta semana, dijo Sandoval-Moshenberg.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó la decisión de la jueza de liberarlo la semana pasada y prometió apelar, calificando el fallo como “activismo judicial descarado” por parte de una magistrada nombrada durante la administración Obama. El lunes, Seguridad Nacional declinó comentar para esta historia, citando restricciones sobre comentarios públicos impuestas por un juez en Tennessee.

Asilo, residencia o Costa Rica

Sandoval-Moshenberg dijo que Ábrego García tiene varias opciones a seguir y opina que su cliente tiene un caso sólido para el asilo. Su solicitud original de asilo en 2019 fue rechazada porque la presentó después del plazo de un año. Pero Sandoval-Moshenberg argumentó que el gobierno esencialmente reinició el reloj al removerlo a El Salvador y luego traerlo de regreso.

Sandoval-Moshenberg considera que debido al supuesto abuso que Ábrego García sufrió en El Salvador este año, su cliente tendría un caso de asilo “sólido como una roca”. Pero, citando los giros y vueltas de su caso y cómo se ha convertido en un símbolo de la persecución de inmigrantes por parte de la administración, está preocupado por sus posibilidades de obtener un juicio justo en el tribunal de inmigración.

“Creo que ya han demostrado que están dispuestos a inclinar la balanza”, dijo Sandoval-Moshenberg.

Ábrego García también podría solicitar la residencia (green card) ya que está casado con una ciudadana estadounidense. Pero eso requeriría obtener una exención del gobierno, dijo Sandoval-Moshenberg, y el abogado duda que se le conceda una.

O podría continuar buscando ser trasladado a Costa Rica, dijo Sandoval-Moshenberg, un país que ha ofrecido permitirle entrar como refugiado y vivir y trabajar legalmente. Y no sería devuelto a El Salvador, dijo el abogado.

Pero también cree que el gobierno continuaría luchando contra esa opción.

“Están enfocados en vencerlo. Están enfocados en castigarlo. Están enfocados en hacerlo miserable. Supongo que Costa Rica no es lo suficientemente miserable”, dijo.

Averiguando qué hará el gobierno

Sandoval-Moshenberg dijo que pasó algún tiempo con Ábrego García y su familia el fin de semana hablando sobre los próximos pasos del gobierno y lo que él podría querer para su futuro.

“Hay tantas formas diferentes en que podría ir. Y mucho de eso depende de cuán sucio esté dispuesto a jugar el gobierno”, señaló.

Sandoval-Moshenberg piensa que si el gobierno estuviera dispuesto a trasladarlo a Costa Rica, su cliente lo aceptaría aunque enfatizó que la decisión dependía de él.

Dijo que Abrego García y su equipo legal no considerarían eso justicia, que para él significaría quedarse con su familia en Estados Unidos. Pero Sandoval-Moshenberg dijo que dado todo lo que ha enfrentado y el “hecho de que aparentemente están dispuestos a usar recursos de enjuiciamiento infinitos contra él, la deportación a Costa Rica es un resultado aceptable para él”.

El abogado también enfatizó que hay un lugar al que Ábrego García no quiere ir.

“Su prioridad número uno es no terminar de nuevo en el CECOT”, dijo Sandoval-Moshenberg, refiriéndose al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión en El Salvador donde su cliente fue retenido. Sandoval-Moshenberg dijo que Ábrego García fue torturado allí, afirmaciones que las autoridades en El Salvador han negado y que AP no pudo verificar de manera independiente.

“Su prioridad número uno es evitar ser enviado de regreso a esa prisión”.

“Es un tipo cualquiera”

Sandoval-Moshenberg dijo que no tiene idea de por qué el gobierno parece haber elegido el caso de Ábrego García para luchar con uñas y dientes.

“Este no es un caso en el que él sea un activista, como un activista por los derechos de los inmigrantes, o haya sido, ya sabes, perseguido por el gobierno por su discurso propalestino o algo así”, dijo el abogado. “Es un tipo cualquiera”.

Todo el proceso de deportación, encarcelamiento y regreso ha sido “simplemente una experiencia realmente extraña, fuera de este mundo para él”, dijo Sandoval-Moshenberg.

El viernes pasado, la jueza prohibió temporalmente a la administración Trump detener a Ábrego García hasta la próxima audiencia en el tribunal.

Aunque no se ha fijado una fecha para eso, podría suceder tan pronto como a finales de esta semana, dijo Sandoval-Moshenberg, señalando que el vaivén del caso ha sido una lucha para Ábrego García y su familia.

“El suelo bajo sus pies, es solo terremoto tras terremoto”, señaló.

_____

Loller informó desde Nashville, Tennessee.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.