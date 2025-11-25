Los 50 mejores países ficticios: desde la República de Galaad hasta Wakanda

He compilado un Top 10 de países ficticios para The New Review, la revista Independent on Sunday, pero esta lista fue tan popular que puedo darte un Top 50.

Y aquí están, en orden alfabético:

1. Ambrosia. Ubicación de muchas de las fantasías de Billy Liar, de la novela de 1959 de Keith Waterhouse, y de la película de 1963. Nominado por Alan Beattie.

2. Angria. Creado por Charlotte y Branwell Brontë: Penguin ha publicado las novelas resultantes (Tales of Angria). Nominado por David Crawford.

3. Archenland, Calormen y Narnia. Los países de los libros de Narnia de CS Lewis. Nominado por Xlibris1, Jonathan Ford y James Bennett.

4. Atlántida. En la foto de encabezado: El mapa de Athanasius Kircher de 1669 (con el norte en la parte inferior). Mencionado por primera vez en Timaeus de Platón, c. 360 antes de Cristo, casi tan antiguo como Cloud Cuckoo Land (ver más abajo). Xlibris1 y Graham Kirby.

5. Avalon. Isla en la leyenda artúrica que apareció por primera vez en la History of the Kings of Britain de Geoffrey de Monmouth en 1136. Richard Morris.

6. Averna. Diminuto principado rico en petróleo en el mar Adriático, que aparece en la novela de Albert Campion Sweet Danger de Margery Allingham. Simon Draper.

7. Buranda. Un enredo de la Commonwealth; Qumran (más tarde Qumranistán), un país “seco” del Medio Oriente, y St George’s Island. Yes, Minister and Yes, Prime Minister. Giles Dilnot, Ian Dunn y David Crawford.

8. Carbombya. Estado árabe que aparece en la caricatura de The Transformers. “Es en serio”, dijo Tom Doran.

9. Cloud Cuckoo Land. Posiblemente el ejemplo más antiguo: La ciudad construida por pájaros en la obra de Aristófanes, Birds, 414 antes de Cristo. Steve Van Riel.

10. Costaguana. El escenario de Nostromo de Joseph Conrad, 1904.

11. Imperio Drenai. La tierra de fantasía de David Gemmell salvada perpetuamente por antihéroes empedernidos. John David Blake.

12. Eastasia, Eurasia y Oceania. Nineteen Eighty-Four, George Orwell. Sra. Person y Kevin Higgins. Junto con Airstrip One, aunque técnicamente es una provincia de Oceanía, nominada por William Barter.

13. El Dorado. Candide, de Voltaire, 1759. Donde las calles están pavimentadas con piedras preciosas y todas las bromas del rey son divertidas. Rupert Myers.

14. Elbonia. Tira cómica Dilbert, Scott Adams. Nick Reid, Ian Dunn.

15. Erewhon. Novela de Samuel Butler (1872). Martin Cable y David Crawford.

16. Freedonia. Duck Soup, protagonizada por los hermanos Marx, 1933. Stewart Wood, Ian Dunn, David Crawford.

17. La República de Galaad. The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood, 1985. Piali Das Gupta.

18. Grand Fenwick. The Mouse That Roared (novela, 1955, película, 1959). Stewart Wood, Matthew Burchell y Simon Parker.

19. Herzoslovakia. The Secret of Chimneys, Agatha Christie. Peter Milburn.

20. Ismaelia. Scoop, de Evelyn Waugh, con su “pequeña guerra muy prometedora” (Lord Copper). Nick Reid, Dan Kelly y Fiona Laird.

21. Laputa. Esta lista comenzó con Lilliput, nación insular de gente diminuta en Gulliver’s Travels de Jonathan Swift, 1726, nominada por Ben Ross. Otros países en el libro incluyen Laputa, la isla voladora en cuyos habitantes reflexivos se mueven solo si son golpeados con una bolsa; también en la película de 1986 de Hayao Miyazaki. Jonathan Ford.

22. Latveria. El reino del Doctor Doom en Marvel Comics. Willard Foxton y Rogan Dixon.

23. Laurania. En la novela Savrola de Winston Churchill, 1900. Nominado por Thatchersrise.

24. Loompaland. Hogar de los Oompa Loompas, Charlie and The Chocolate Factory, Roald Dahl, 1964. Stewart Wood.

25. Molvania. País de Europa del Este en el homónimo libro del 2003 que parodia las guías de viaje, subtitulado “Una tierra sin perturbar por la odontología”. Adrian Brodkin.

26. Isla de Naboombu. Bedknobs and Broomsticks, 1971. Rob Warm.

27. Neverland. Originalmente “the Never Never Land” en la obra de teatro de 1904, Peter Pan, pero abreviado por JM Barrie en la novela de 1911. Simon Wilder.

28. Paflagonia. De The Rose and the Ringde WM Thackeray. David Crawford.

29. Pimlico. Passport to Pimlico, 1949. Will Oulton y Don Thomson.

30. Qumar (estado de petro-terrorismo árabe genérico) y Kundu ecuatorial (agujero del infierno subsahariano genérico) de The West Wing. Nominaciones populares: Tom Doran fue el primero.

31. Ruritania. Posiblemente la nación ficticia pero realista más famosa, escenario de la trilogía de Anthony Hope: The Prisoner of Zenda, 1894, The Heart of Princess Osra, 1896, y Rupert of Hentzau, 1898. Nominado por Sir Dick of Hearts, Martin McDonald y Willard Foxton.

32. San Lorenzo. Cat’s Cradle de Kurt Vonnegut. Graeme.

33. San Marcos. Bananas de Woody Allen, 1972. Rhys Needham.

34. San Pedro. Estado centroamericano cuyo dictador exiliado, “The Tiger”, elude la justicia a manos de Sherlock Holmes y la policía en “The Adventure of Wisteria Lodge“ de Conan Doyle. David Crawford.

35. San Serriffe. En la broma del día de los inocentes de The Guardian 1977. John Ruddy.

36. Shangri-La. Un valle en Lost Horizon, de James Hilton, 1933. Nick Reid.

37. La Comarca - “aunque técnicamente The Shire es una región, no un país, ubicado en the Kingdom of Arnor”, dijo Tom King. Ian Dunn también nominó a Mordor y Gondor en Middle Earth.

38. Syldavia y Borduria. Tintin. Tom Doran y Jake Goretzki.

39. Tazbekistán. Escenario de Ambassadors, comedia de Mitchell y Webb. Faye Harland.

40. Themyscira. Hogar de Wonder Woman y las Amazonas, DC Comics. Rogan Dixon.

41. The Three Islands. La guarida de los piratas gobernada por Missee Lee en el décimo libro homónimo de la serie Swallows and Amazons de Arthur Ransome. Las islas, Dragon, Tiger y Turtle, son una confederación. David Crawford.

42. Uqbar. El tema central del cuento de Louis Borges “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. “Es doblemente ficticio, ya que también es ficticio dentro de la historia. Uqbar es el tema de un engaño de una sociedad secreta durante siglos en la historia con una serie de artículos fabricados, enciclopedias y artefactos relacionados con el país. La conclusión de la historia ve el mundo “real” de la historia siendo asimilado por el mundo ficticio al adoptar la cultura descrita en los escritos fabricados. Ese Borges, ¿eh?” Paul T Horgan.

43. Utopia. Thomas More, 1516. Más bien ficticio que teórico, es un juego de palabras griego que significa a la vez ningún lugar y buen lugar. Nominado por Graham Kirby, Will Oulton, Sra. Person.

44. Val Verde. Dictadura latinoamericana responsable de los complots terroristas frustrados en Die Hard 2 y Commando. Paul, John Clarke.

45. Vulgaria. En Chitty Chitty Bang Bang, la película del libro Chitty-Chitty-Bang-Bang (que tiene guiones y no cuenta con Vulgaria) de Ian Fleming. Fiona Laird.

46. Wakanda. Reino gobernado por Black Panther en los cómics de Marvel. Twlldun, Rogan Dixon.

47. Wonderland. De Alice in... “Tiene un rey, una reina, una aristocracia, una estructura de clases, un tribunal de justicia, un sistema educativo (el ratón da una conferencia sobre Guillermo el Conquistador), una política de igualdad (la carrera en comité no tiene un ganador declarado), una infraestructura deportiva (el jardín de croquet de la reina), legislación que aún no ha prohibido fumar al aire libre (la oruga que fuma hookah sentada sobre un hongo)...” David Crawford.

48. Zembla. “Aunque solo sea para subrayar la brillantez de la novela en la que aparece: Pale Fire, de Vladimir Nabokov, 1962”, dijeron Patrick Hennessy y John Meredith.

49. Zubrovka. Grand Budapest Hotel. Paul Colligan, Tom King.

50. Zuy. Próspero reino elfo en los Países Bajos, en Kingdoms of Elfin, por Sylvia Townsend Warner, 1977. Ben Ross.

Gracias de nuevo a todos. Listellany: A Miscellany of Very British Top 10s from Politics to Pop ya está disponible.