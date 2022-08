Es “sin filtros”. Es “innovador”. Son... los 57 minutos de audio más autocomplacientes que escucharás en todo el año. Si te perdiste el alboroto en línea que brotó del primer episodio del tan esperado podcast de Meghan Markle, Archetypes, abróchate el cinturón.

A través de una entrevista con Serena Williams, a quien la duquesa presenta como su “muy, muy querida amiga”, naturalmente, ellas profundizan en la maternidad, la decisión de Williams de retirarse del tenis y, como bien sugiere el título del episodio, el “concepto erróneo de la ambición”. Sí, sí, todo muy bien con eso. Y claro, algunas de las citas de Williams, en particular las relacionadas con el sexismo en el deporte, son valiosas. Pero se ven un poco minimizadas por la falta de matices y el compromiso genuino de la propia Meghan, quien responde a Williams casi exclusivamente con clichés.

La intención de Archetypes, si hemos de entenderlo correctamente, es “investigar las etiquetas que intentan frenar a las mujeres”. Se trata de desmenuzar los estereotipos y entrevistar a historiadores y “expertos” que, presuntamente, irán más allá del círculo de amistad de la duquesa. Aunque, ¿quién sabe?

Después de escuchar el primer episodio, no estoy segura de que Meghan sea la mejor persona para asumir esta tarea aparentemente admirable. Como bien te lo recordará (constantemente), Meghan es feminista. Pero a diferencia de Gloria Steinem, bell hooks y todos los demás íconos feministas, la comprensión de Meghan de la ideología parece girar completamente en torno a ella misma. Ahondemos en el comienzo del primer episodio de Archetypes. “Cuando tenía 11 años y vivía en Los Ángeles, vi un comercial que cambiaría la forma en que entendería mi lugar en el mundo”, dice con su lento y serio acento californiano. “Para aclarar: no se debió a que este anuncio fuera un ingenioso material de marketing; en realidad, fue todo lo contrario”.

La duquesa continúa explicando que el anuncio, para un jabón de trastes, estaba dirigido exclusivamente a las mujeres. El lema al final decía: “Las mujeres luchan contra las ollas y sartenes grasosas”. Al escuchar esto, y la insinuación de que solo las mujeres lavaban los platos, Markle se puso “furiosa”. “Y luego” —continúa— “los escuché: dos niños en mi salón de clase estaban haciendo realidad mi mayor miedo. Dijeron: ‘¡Sí! Ahí es donde pertenecen las mujeres. ¡En la cocina!’ N’hombre, esto me molestó a los 11 años”.

¿Qué pasó después? Adivinaste: Meghan le escribió a Hillary Clinton, Gloria Allred y al presidente de los conglomerados de consumidores Procter and Gamble, propietario de la marca de jabón que hizo el anuncio. Su carta concluyó con: “Me preguntaba si podrían cambiar su comercial a ‘La gente de todo Estados Unidos’. Gracias, Meghan Markle”. Y luego continuó: “¿Lo creerías? Tres meses después, apareció una nueva versión del anuncio en los televisores de todo el país”. [agh]

Mira, lo entiendo. Y sí, es genial que la carta precoz de una niña de 11 años logre cambiar un anuncio nacional en nombre del sexismo, si es que esa fue la razón por la que Procter and Gamble modificó su anuncio. Pero, ¿en verdad era necesario que Meghan comenzara su podcast sobre feminismo diciéndonos cómo es que es una gran feminista?

El resto del episodio se ve muy marcado por la autocomplacencia. Cuando Meghan recuerda haber conocido a Williams, por ejemplo, explica cómo vio por primera vez a la estrella del tenis dirigiéndose hacia alguien en una fiesta del Super Bowl en 2010. “Y recuerdo que dije: ‘Oh, cielos, ¿con quién va a hablar Serena Williams?’ Y volteé a ver atrás de mí, y cuando me di la vuelta, te tenía ahí enfrente”.

En otras cuestiones, durante su entrevista con Williams, Meghan se inserta con frecuencia en la conversación. Cuando Williams hace mención del sexismo y el racismo que ha soportado en el tenis, Meghan no le hace preguntas al respecto y, en cambio, interviene para recordar a los oyentes cuán unidas son las dos: “Pero espera un segundo, a menos que quieras... ¿Puedo agregar algo?”, interrumpe Meghan. “Porque hay ciertas cosas que sé que no querrás contar sobre tu experiencia, pero viví mucho de eso contigo”.

Incluso al contar una historia sobre su hijo con Harry, Archie, terminó quedando como alguien imprudente. Hace tres años, mientras la familia estaba de gira por Sudáfrica, la habitación temporal de Archie se incendió. Meghan recuerda que todos estaban “llorando” y “conmocionados”, pero que aún tenían que asistir a un compromiso oficial. “Pensé, esto no tiene ningún sentido”.

Es posible que la duquesa se sintiera perturbada por el incendio, pero ¿fue realmente, según afirma, “igual que” cuando Williams jugó un partido de tenis profesional el día después de haber pasado una noche en vela por una lesión de su hija? No es como que Meghan haya tenido que pagar por los daños [del incendio]. Y dado el equipo de apoyo y seguridad que habría estado a su alrededor en ese momento, ¿es la suya una experiencia con la que alguien fuera de la familia real podría identificarse?

Meghan Markle en la imagen promocional de su nuevo podcast (PA)

Mi punto es que, a lo largo de todo este podcast, Meghan parece no entender el punto. Lo que se promociona como un podcast feminista alborotador parece, hasta ahora, una demostración abierta de egocentrismo. Un podcast que se dedica más a promocionar a la anfitriona que a cualquier otra persona. ¿Qué no es ese exactamente el tipo de feminismo miope de “pose” del que hemos estado tratando de alejarnos?

Una de las citas del podcast que ha estado circulando viene del momento en el que Meghan afirma que nunca sintió ninguna connotación negativa en torno a la palabra “ambición” sino hasta que conoció a Harry. “Y mm, aparentemente la ambición es, eh… algo terrible, terrible para una mujer, según algunos”, señala.

Entiendo por qué Meghan querría abordar el hecho de que la ambición se usa en contra de las mujeres. ¿Pero no es esta una batalla algo simplista para pelear? Es más, está un poco desactualizada. Estamos en 2022, no en 1950: las mujeres ambiciosas ya casi no son calumniadas como antes. Y, francamente, si Meghan tuvo que casarse con el príncipe Harry para darse cuenta de que había connotaciones negativas detrás de la ambición femenina, entonces no ha estado prestando atención.

No me malinterpreten, no soy parte del grupo que le echa tierra a Meghan. Todo lo contrario. Siempre he sido una gran defensora de la duquesa y tengo una gran admiración por cualquier mujer que se pronuncie en contra de las instituciones que las oprimen, que, en el caso de Meghan, parece haber sido la familia real. En todo caso, esperaba más de Archetypes. Si quisiera un feminismo lleno de clichés (“A veces, la decisión correcta no es la decisión más fácil”), habría comprado una camiseta con el eslogan de una marca de moda rápida que no paga a sus trabajadores un salario digno.

No quiero escuchar a Meghan hablando de sí misma. Piensa en el tipo de influencias que debe tener. Podría usar Archetypes para presionar a los líderes mundiales sobre asuntos como el impacto de anular Roe vs. Wade, el aumento de la violencia contra las mujeres trans en los Estados Unidos, la brecha salarial de género, la pobreza de época o la violencia doméstica. Dada la plataforma que tiene, y la alta audiencia garantizada de Archetypes, Meghan tiene una rara oportunidad de promover cambios sociales tangibles. ¿Por qué no lo hace?

Por supuesto, este es apenas el primer episodio. Así que quizás todo esto esté en camino. Sin embargo, la próxima invitada en Archetypes es Mariah Carey. Así que no me estoy haciendo ilusiones.