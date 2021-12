bell hooks: Fallece la célebre autora feminista a los 69 años

La célebre autora, feminista y activista bell hooks falleció a los 69 años.

La autora se encontraba rodeada de sus amigos y familiares cercanos en su casa cuando murió debido a una enfermedad, informó un comunicado de prensa publicado por su sobrina Ebony Motley.

hooks, cuyo nombre real era Gloria Jean Watkins, publicó sus libros y artículos académicos bajo el seudónimo que eligió para honrar a su bisabuela materna, cuyo nombre era Bell Blair Hooks.

Watkins optó por estilizar el nombre en letras minúsculas para atraer la atención en sus ideas y no en su identidad. Alguna vez dijo que su elección apuntaba a la “sustancia de los libros, no a quien soy”.

La autora es mejor conocida por escribir sobre raza, género y clase, así como sobre la conexión entre ellos, un principio conocido como interseccionalidad. También escribió sobre amor, espiritualidad y política.

hooks, considerada una aclamada crítica cultural, publicó más de 30 libros, el primero de ellos una colección de poesía titulada And There We Wept en 1978, que publicó cuando era profesora en la Universidad del Sur de California.

Sus otros trabajos incluyen Ain't I a Woman? (1981), Black Women and Feminism, publicado cuando tenía 29 años, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom (1994), y Rock my Soul: Black People and Self-Esteem (2003).

También escribió varios libros para niños.

Gloria Jean Watkins usaba el seudónimo bell hooks para honrar a su bisabuela, Bell Blair Hooks (Getty Images)

Watkins describió una vez al feminismo como “un movimiento para terminar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión”. Esta es una definición citada frecuentemente por otras feministas.

En 2004, regresó a su estado natal de Kentucky para enseñar en el Berea College, una escuela de artes liberales que no cobra matrícula a sus estudiantes.

En 2014, Watkins fundó el bell hooks Institute, que alberga arte y artefactos de su vida y obra.

Tras el anuncio de la muerte de Watkins, muchos escritores y escritoras le han rendido tributo y han compartido citas de la teórica en redes sociales.

Tressie McMillan Cottom, autora de Thick and Other Essays, escribió: “En deuda, como todos estamos ante bell hooks”. Ibram X Kendi, autor de How to Be an Antiracist, afirmó: “El fallecimiento de bell hooks duele, profundamente. Al mismo tiempo, como ser humano me siento muy agradecido de que haya dado tantos regalos a la humanidad. Gracias, bell hooks. Descansa en nuestro amor”.

Roxane Gay, autora de la colección de ensayos más vendida del New York Times, Bad Feminist, agregó: “Oh, mi corazón. bell hooks. Que descanse en poder. Su pérdida es incalculable”.

La autora de Love in Colour, Bolu Babalola, calificó a hooks como “una fuerza eterna”, y agregó que sus palabras “ayudaron a hacerme la escritora que soy, me enseñaron que no hay nada vergonzoso en centrar [sic] el amor y la ternura, en abordarla y asumirla”.

La familia de Watkins ha dicho que se pueden hacer contribuciones y homenajes al Christian County Literacy Council a través de Paypal.