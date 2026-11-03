Una década de búsqueda llevó a Fabian a una nominación al Latin Grammy

Una década de búsqueda llevó al músico peruano Fabian a su nominación a mejor nuevo artista de los Latin Grammy. Todo comenzó en su habitación después del colegio.

Fabian creció en Perú hasta los 9 años y después se mudó con su familia a Los Ángeles. Desde hace unos cuatro años vive en Miami. Actualmente tiene 23 años y mide 1,91 de altura, por lo que en la secundaria fue reclutado para el equipo de basquetbol, un deporte que hasta la fecha le gusta bastante. Antes de decidirse por la música, había soñado con ser cineasta.

Es hijo del cantautor peruano Gianmarco y su hermana Nicole también tiene una carrera musical, por lo que más que una revelación para su padre fue una intuición cuando vio que su hijo también quería dedicarse a la música.

“Honestamente, sí sentí un poquito de nervios, pero yo creo que fue muy evidente e inevitable”, dijo Fabian en entrevista por videollamada desde Miami a propósito de su nominación para los Latin Grammy que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas. “Después del colegio, entrenaba, jugaba, y el resto de la noche me quedaba practicando guitarra, produciendo”.

Al crear, fue muy libre; de pronto le pedía consejos a su padre, pues sabía que tenía un oído experto, pero la mayoría lo aprendió de forma autodidacta viendo tutoriales.

“Yo soy muy niño de YouTube, siento que me gradué de la universidad de YouTube”, dijo. “Todo lo que yo soy hoy en día es por esa plataforma, le debo mi vida”.

Fabián se ponía retos. Si había una canción que le gustaba en la radio, trataba de replicar el sonido y producirlo él mismo. Su estilo tiene mucho de esta capacidad para absorber lo que hay a su alrededor: “Es una mezcla, una gelatina” de todo lo que ha crecido escuchando.

“Me dicen que soy como un John Mayer y Shawn Mendes licuado con un ceviche”, dijo. “Es un pop latino, es un pop latino con sonidos como muy West Coast del mundo anglo, con toda la influencia que tuve de Los Ángeles”.

Entre sus sencillos destacan “Líneas paralelas”, con Robi, “Golpe” y “Lejos”. Planea lanzar su nuevo álbum en abril tras su debut “Niño bueno” de 2025.

“Estoy muy emocionado porque me siento tan fiel a lo que estoy haciendo”, dijo. “No que en el proyecto pasado no fue así, pero en este proyecto es como que lo siento tan nuevo y tan fresco, y he estado tan involucrado en todos los aspectos que me encanta”.

Cuando comenzó a experimentar con la música a los 13 años, rapeaba; luego probó R&B, trap, baladas. Pero al final de cuentas, lo que más le atraía y emocionaba era el pop.

“Yo creo que recién a los 23 he encontrado mi sonido”, dijo. “Imagínate, diez años. Qué locura que tomó diez años encontrar algo con lo que me siento muy cómodo y que pueda representarme”.

Documentar sus reacciones

Fabian se enteró de su nominación al Latin Grammy en compañía de sus compañeros de piso Robi y Marcelo, que también son músicos. Se habían comprado unas empanaditas y café para ver las nominaciones temprano en la sala de su casa. Fabian puso una cámara apuntando hacia él. Un año antes también había tratado de ser nominado a mejor nuevo artista.

“Tengo la reacción de las nominaciones del año pasado; no fui nominado, entonces tengo ambas reacciones”, dijo. “Y pues nada, que sea lo que Dios quiera, pero qué emoción”.

Vivir con otros dos músicos en casa es para él un impulso creativo. “Nunca estamos en silencio”, dice.

Al componer, Fabian se apoya mucho en su celular, donde suele escribir notas y frases antes de tomar la guitarra o empezar a producir.

“Es como un rompecabezas”, dijo. “Es un músculo; si uno deja de escribir, le cuesta el triple regresar a veces”.

Fabian no deja de lado su vena de cineasta. Dirigió el video de “Lejos” en Los Ángeles.

“Por mí sería como la época de MTV, que cada canción tiene un video, una película, ¿sabes?”, dijo. “Es muy cool porque no hubo guion… Encontramos paisajes cool, y más o menos armando la historia de lo que encontramos ese día. Y me encantó. Fue lo mejor”.