Reino Unido enfrentará ciberataques con IA contra infraestructura crítica para 2028: funcionario

Es probable que Reino Unido enfrente ciberataques con inteligencia artificial contra su infraestructura crítica para 2028, a medida que delincuentes y Estados, incluidos China y Rusia, utilicen cada vez más la IA en su actividad cibernética, manifestó el martes el jefe británico de ciberseguridad.

Eso podría incluir malware impulsado por IA para lanzar ataques de “ransomware” o software extorsionista, ya que la tecnología permitirá que se descubran y exploten “vulnerabilidades que se han tolerado durante demasiado tiempo a una escala que antes era inimaginable”, señaló Richard Horne, director del Centro Nacional de Seguridad Cibernética.

Una de esas vulnerabilidades se descubrió en unidades de refrigeración atacadas por piratas informáticos que subieron la temperatura, lo que provocó que los alimentos se descongelaran. Reino Unido también se ha visto afectado, indicó Horne.

En un discurso con motivo de la publicación del informe anual sobre ciberseguridad del Centro Nacional de Seguridad Cibernética, o NCSC por sus siglas en inglés, Horne afirmó que los líderes de empresas y organizaciones de todos los tamaños que han “salido adelante con tecnología barata” tendrán que explicar por qué “no hay comida en los estantes, las luces no están encendidas, las empresas han quebrado”, si no invierten en ciberseguridad o no actualizan tecnología obsoleta.

La actividad cibernética china es “el desafío cibernético más sofisticado y sostenido que enfrenta Reino Unido”, mientras que Rusia y China usarán de manera habitual la IA para alcanzar sus objetivos geopolíticos, según el informe. Rusia lleva a cabo campañas cibernéticas intencionadas que se mantienen por debajo del umbral de un conflicto armado, mientras que Irán realiza ataques contra Reino Unido y apunta a individuos que representan una amenaza para el gobierno iraní, sostuvo el funcionario.

De acuerdo con el informe, es muy probable que el uso de la IA por parte de Estados y delincuentes aumente la escala y la eficiencia de las operaciones hostiles, pero es más probable que la IA se utilice para potenciar y ampliar tácticas y técnicas existentes, en lugar de encontrar vulnerabilidades completamente nuevas.

La tecnología “sustenta la automatización de procesos físicos que son vitales para la vida moderna”, expresó Horne. Eso incluye, detalló, la conmutación eléctrica, las compuertas en instalaciones de agua, las operaciones de presas, las líneas de fabricación y los controles de calefacción y refrigeración. Los recientes ciberataques contra sistemas de refrigeración en supermercados franceses mostraron con qué facilidad los actores hostiles podrían aprovecharse de la infraestructura civil, agregó.

Refrigeradores en toda Europa se han visto afectados, incluso en Reino Unido, donde expertos en seguridad del NCSC trabajaron “durante toda la noche” para contactar a organizaciones con la tecnología vulnerable, declaró Horne a The Associated Press.

Los sistemas de refrigeración en Francia fueron atacados porque utilizaban tecnología antigua que ya no se actualizaba y que estaba conectada directamente a internet con contraseñas predeterminadas, explicó Horne. Precisó que no fue un ataque con IA, sino uno en el que actores maliciosos explotaron vulnerabilidades existentes desde hace mucho tiempo y que mostró la necesidad de que las empresas aborden la seguridad de la tecnología operativa.

La semana pasada, gobiernos y corporaciones trabajaron en actualizaciones urgentes de seguridad tras el descubrimiento, asistido por IA, de vulnerabilidades en un lenguaje de programación vital para el 70% de los sitios web a nivel mundial. Las dos fallas críticas identificadas por la IA podrían permitir que actores maliciosos obtengan acceso no autenticado a sitios que, en teoría, podría permitirles controlar un servidor web de forma remota sin necesidad de una contraseña.

Rusia ya ha atacado infraestructura crítica en Europa, según Reino Unido y Estados miembros de la Unión Europea, que afirmaron que el servicio de seguridad FSB de Rusia estuvo detrás de un ataque contra la red energética de Polonia en diciembre de 2025. Si el ataque hubiera tenido éxito, 500.000 personas podrían haberse quedado sin electricidad durante el invierno.

En Reino Unido, la actividad cibernética maliciosa les cuesta a las organizaciones casi 20.000 millones de dólares cada año, indicó el NCSC. En 2025, el fabricante de automóviles Jaguar Land Rover sufrió más de 260 millones de dólares en pérdidas directas tras un ciberataque que también afectó a proveedores y perjudicó a la economía británica.

“Necesitamos que todas las organizaciones de Reino Unido actúen ahora. No solo para proteger a sus clientes, servicios y medios de vida, sino porque la ciberseguridad ahora forma parte de la defensa de primera línea de nuestra nación”, afirmó Anne Keast-Butler, directora de GCHQ, la agencia británica de inteligencia de señales, de la que forma parte el NCSC.

Eso incluye la implementación de medidas básicas pero eficaces de ciberseguridad, como asegurarse de que los dispositivos estén actualizados, limitar el acceso de administrador a los sistemas y hacer copias de seguridad de archivos y datos importantes, señaló el NCSC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.