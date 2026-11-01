Cineasta Michael Mann sufre lesión "superficial" en campo de tiro

El cineasta Michael Mann resultó herido en un campo de tiro en Los Ángeles. Fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento y está siendo dado de alta, informó su representante a The Associated Press el domingo.

Mann sufrió el sábado lo que su representante describió como una lesión superficial después que un arma se disparara accidentalmente cuando estaba en una funda.

El cineasta de 83 años, responsable de clásicos del cine criminal como “Heat”, “Collateral” y “Thief”, al parecer ha sido un tirador experimentado de tiro al blanco durante décadas, y el incidente ocurrió en un campo de tiro autorizado.

Mann sigue siendo muy activo en Hollywood a sus 80 años. Más recientemente dirigió la película “Ferrari”, con Adam Driver, y está desarrollando una secuela de “Heat”, cuyo rodaje se supone que comenzará a principios del próximo año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.