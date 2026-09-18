Un tiburón mata a un bañista frente a la playa de una ciudad del oeste de Australia

Un hombre murió el viernes a causa del ataque de un tiburón mientras nadaba frente a una playa de una ciudad del oeste de Australia, informó la policía.

Embarcaciones de búsqueda y helicópteros rastrearon exhaustivamente el mar frente a la playa de Sorrento, en los suburbios del norte de Perth, tras el ataque ocurrido a última hora de la mañana, sin encontrar rastro alguno de la víctima, explicaron las autoridades en un comunicado.

Pero la policía estaba convencida de que “el nadador murió como resultado del ataque”, agregó la nota.

Testigos afirmaron haber visto sangre en el agua.

“Mi amiga me dijo: ‘Jac, creo que ha habido un ataque de tiburón’, y miré hacia el océano y pude ver un charco de sangre”, contó Jacqui Rapaic, que estaba caminando por la playa, a la Australian Broadcasting Corp.

Ryan Rowe, que vive en la zona, llegó a la playa poco después y comentó que una persona le había dicho que “alguien había sido mordido por un tiburón”.

“No podía creer que hubiera tanta sangre que hubiera salido de un cuerpo humano”, dijo Rowe en declaraciones al periódico The West Australian.

Las autoridades cerraron la playa al baño. Los testigos identificaron al bañista como un hombre y la policía no ofreció más detalles.

Un surfista sufrió una grave herida en una pierna en un ataque de tiburón el lunes cerca de Geraldton, a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de Perth.

En lo que va de año se han registrado cinco ataques mortales de tiburón en el país.

Tres buzos que practicaban pesca submarina murieron en incidentes frente a la costa australiana en el plazo de cuatro semanas entre mayo y junio. En enero, un niño de 12 años falleció en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sydney.

Australia ha promediado entre dos y tres ataques letales de tiburón al año desde 2000, según la Base de Datos Australiana de Incidentes con Tiburones, una alianza de la Taronga Conservation Society Australia, la Universidad de Flinders y el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.