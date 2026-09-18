Vanuatu pone fin a la búsqueda de 37 desaparecidos tras el hundimiento de un transbordador

Las autoridades dieron por concluida la búsqueda de los desaparecidos tras el hundimiento de un transbordador debido a la mala mar frente a la costa de Vanuatu, con 39 personas que se cree que fallecieron, dijo un funcionario a The Associated Press el viernes.

No se ha rescatado a más gente en el mar desde el fin de semana pasado, cuando se encontraron 14 sobrevivientes y dos cadáveres.

El MV Matui viajaba entre las islas de Santo y Ambae con 53 personas a bordo cuando se hundió el 11 de septiembre, contó a la AP Lloyd M. Fikiasi, comisionado adjunto de la Autoridad de Seguridad Marítima de Vanuatu. Las autoridades señalaron esta semana que el naufragio no se reportó hasta un día después, y que durante varios días se desconocía cuánta gente iba a bordo.

Fikiasi explicó que se comprobó que algunas personas registradas inicialmente como desaparecidas no habían embarcado. Aunque se recuperaron dos cuerpos el fin de semana pasado, la búsqueda en el mar terminó el jueves con 37 personas aún desaparecidas.

La autoridad presentó esta semana denuncias penales ante la policía contra los propietarios de Tui Shipping, la dirección de la naviera y el capitán del barco, por infracciones de la ley marítima, de acuerdo con la prensa local. El Daily Post de Vanuatu reportó que la embarcación no estaba autorizada para el transporte de gente y que, en la víspera del incidente, inspectores advirtieron a la empresa acerca de la sobrecarga de pasajeros y mercancías.

“Esta tragedia parece ser el resultado de que no se atendiera a los fuertes vientos y las advertencias marítimas, y posiblemente de negligencias, incluida la sobrecarga de la embarcación”, afirmó el primer ministro, Jotham Napat, el domingo. El servicio meteorológico del país emitió una advertencia por vientos fuertes y mar gruesa el día en que zarpó el ferry.

Napat visitó el viernes a sobrevivientes y a familias en duelo en Santo y Ambae, donde pidió calma y prometió una investigación independiente sobre el naufragio. Antes se había anunciado la cancelación de su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para atender el desastre.

Se celebrará un servicio conmemorativo nacional el 27 de septiembre, apuntó el mandatario.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.