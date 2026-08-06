Trump planea reforma radical del programa de desarrollo infantil Head Start

El gobierno del presidente Donald Trump señaló el jueves que planea reformar a fondo el programa Head Start, eliminando muchas de las regulaciones que son el sello distintivo del programa de educación temprana para los niños más pobres del país.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa el programa preescolar financiado por el gobierno federal, indicaron que los cambios propuestos fomentarían una mayor toma de decisiones a nivel local. Expertos en políticas de primera infancia sostienen que la desregulación podría socavar la posición de Head Start como el estándar de oro en la educación temprana.

The Associated Press informó anteriormente sobre la propuesta de reforma, que se hizo pública el jueves cuando se publicó en internet. El público tendrá 60 días para opinar antes de que entre en vigor, aunque podría enfrentar impugnaciones legales que retrasarían su implementación.

Los centros de Head Start atienden a alrededor de 700.000 de los niños más vulnerables del país, incluidos quienes no tienen vivienda, están en hogares de acogida o tienen discapacidades. Eso no cambiaría con la reforma.

Pero Alex J. Adams, subsecretario en Salud y Servicios Humanos, señaló que el departamento espera dar a los centros de Head Start la flexibilidad para cambiar la manera en que operan. Eso implica eliminar la mayoría de las regulaciones del programa, como los estándares de bajas proporciones de personal por alumno o los requisitos de ofrecer servicios a las familias de los preescolares.

“Los mandatos federales ciertamente pueden obstaculizar la toma de decisiones local, elevar los costos y limitar el alcance del programa”, afirmó Adams en una llamada con periodistas. Destacó una disminución de una década en la matrícula del programa. “Si acertamos con esta norma propuesta, aumentaremos el número de cupos de Head Start”.

En una llamada para presentar un adelanto de los cambios propuestos, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, habló con reverencia de Head Start, que fue iniciado por su tío Sargent Shriver durante la administración de Lyndon B. Johnson.

“Es un programa que funciona para los más vulnerables entre los niños más pobres de nuestra sociedad, y es realmente importante que lo protejamos”, señaló Kennedy.

Pero los cambios afectarían muchas de las cosas que distinguen a Head Start de otros programas de educación temprana, según expertos en políticas públicas.

“Esta versión de Head Start es una cáscara del programa”, afirmó Khari Garvin, quien supervisó el programa durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden. “Esta es una versión profundamente diluida del programa que, en mi opinión, hará que los resultados para los niños y las comunidades se debiliten”.

Qué distingue a Head Start

Head Start, que comenzó en la década de 1960 como parte de la “Guerra contra la Pobreza” de Johnson, actualmente se rige por más de 100 páginas de regulaciones. Esas normas exigen, entre otras cosas, que los centros tengan bajas proporciones de personal por alumno y un plan de estudios respaldado por investigaciones, y garantizan que los centros proporcionen servicios integrales que son críticos para los niños en situación de pobreza, incluidos exámenes médicos y dentales y orientación para padres.

La propuesta eliminaría casi todo ese reglamento. En su lugar, los 1.600 operadores de Head Start —entre ellos, organizaciones sin fines de lucro y distritos escolares— se guiarían por los requisitos estatales y locales de licencias de cuidado infantil para muchos aspectos del programa.

Aunque las normas propuestas flexibilizan los requisitos en gran medida, Adams subrayó que los centros tienen la opción de seguir operando como lo habían hecho en el pasado. Calculó que las nuevas reglas podrían generar más de 2.000 millones de dólares en ahorros y permitir que Head Start atienda a más niños.

La propuesta añade algunos requisitos nuevos. El personal tendría que impartir toda la instrucción en inglés, excepto en comunidades tribales que operan programas de inmersión en lenguas nativas. Habría un tope del 5% para los gastos administrativos, frente al 15%. La propuesta también incluye nuevos estándares de nutrición, impulsados por Kennedy, y un requisito de 30 minutos de actividad física —al aire libre si el clima lo permite— por cada tres horas y media del programa.

Las normas estatales son más permisivas

Los expertos subrayan que, en general, los requisitos estatales de licencias para el cuidado infantil son mucho más laxos que las regulaciones actuales de Head Start. Las normas estatales se centran en gran medida en garantizar que los niños estén sanos y seguros. Por lo general, no exigen que los centros ofrezcan cosas como exámenes médicos o dentales, no especifican formas de involucrar a los padres y no abordan qué debería enseñarse en entornos de cuidado infantil.

Shantel Meek, quien dirige el Children’s Equity Project en la Universidad Estatal de Arizona, fue coautora de un análisis donde se compararon los requisitos estatales de licencias con los estándares de Head Start y se detectaron enormes diferencias.

“Mientras que las licencias son, digamos, lo mínimo indispensable para mantener a los niños seguros, Head Start incluye mantener a los niños seguros, pero también garantizar que se desarrollen, crezcan y aprendan bien”, explicó Meek. “Es un propósito totalmente distinto”.

De manera crucial, los estados permiten que los adultos cuiden a muchos más niños de lo que se permite según los estándares de Head Start. En Mississippi, por ejemplo, a un maestro de Head Start solo se le permite enseñar hasta a cuatro niños de 2 años. Las regulaciones estatales de cuidado infantil permitirían que hasta una docena de niños de 2 años estén bajo la supervisión de un solo adulto.

Head Start, que opera en los 50 estados, ha contado durante mucho tiempo con el apoyo de demócratas y republicanos. Pero ha enfrentado repetidas amenazas bajo el gobierno de Trump, cuyo jefe de presupuesto, Russell Vought, había pedido anteriormente que se eliminara. No mucho después de que el presidente republicano asumiera nuevamente el cargo a inicios de 2025, algunos programas de Head Start tuvieron que cerrar brevemente porque tuvieron problemas para acceder a su dinero federal. Más tarde, un borrador de presupuesto eliminó el financiamiento de Head Start, pero se restableció tras una reacción generalizada.

En una llamada con periodistas, Kennedy dijo que, en su opinión, Head Start es eficaz. Citó investigaciones que muestran que sus egresados tienen menos encuentros con las fuerzas del orden, les va mejor en la escuela y tienen mejores empleos que sus pares. Añadió que intentó proteger el programa de muchos de los recortes que afectaron al resto de su agencia.

Aun así, el gobierno de Trump logró el año pasado despedir a gran parte del personal de apoyo del programa y cerrar la mitad de sus oficinas regionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.