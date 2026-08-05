Juez, con renuencia, desestima caso de atacantes del Capitolio y critica a gobierno de Trump

Un juez federal deploró los esfuerzos por reescribir la historia del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, al tiempo que, a regañadientes, desestimó el caso por conspiración sediciosa contra miembros del grupo extremista de ultraderecha Oath Keepers, a petición del gobierno de Trump.

La medida cierra el capítulo en torno a los casos por el asalto contra el palacio legislativo, que quedaron anulados por los indultos y conmutaciones otorgados el año pasado por el presidente republicano Donald Trump, liberando de prisión a personas condenadas por agresiones violentas contra la policía y otros delitos.

El Departamento de Justicia actuó en abril para anular las condenas del fundador de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, y de otros implicados en el caso de conspiración sediciosa a quienes se les conmutaron las penas, pero no recibieron indultos. Fue un giro sorprendente respecto del gobierno del presidente demócrata Joe Biden, que había celebrado los veredictos en uno de los casos más graves derivados del ataque al Capitolio.

El juez de distrito Amit Mehta, quien supervisó los juicios de los Oath Keepers, criticó la decisión del departamento y escribió en su fallo que el gobierno “pide absolver a estos acusados de crímenes contra los propios Estados Unidos”. Sin embargo, que no tenía otra opción que conceder la solicitud del gobierno.

“Esta es la última de las acusaciones que buscaban exigir responsabilidades a quienes fueron responsables de los hechos del 6 de enero. Ese libro ya está cerrado”, escribió Mehta, nominado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama.

“El epílogo de hoy disminuye la gravedad de aquel día, denigra el trabajo de los fiscales y de los agentes del orden que lograron estas condenas, y excusa actos delictivos que hicieron tambalear un pilar de siglos de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder presidencial. El tribunal no puede escribir un final distinto”, añadió.

Jurados en la capital del país condenaron a líderes de los Oath Keepers y a miembros de otro grupo, los Proud Boys, por orquestar planes violentos para detener la transferencia pacífica del poder tras la derrota electoral de Trump en 2020 frente a Biden. Rhodes fue liberado de prisión en enero de 2025 después de que Trump conmutara la condena de 18 años que recibió en el caso.

Rhodes, quien no ingresó al Capitolio el 6 de enero, ha negado haber cometido delito alguno y se describió a sí mismo como un “preso político”. James Lee Bright, abogado que representó a Rhodes en el juicio, escribió en un mensaje de texto que estaba “decepcionado con el tono” de la opinión de Mehta, y “no era necesario que inyectara sus opiniones personales de esa manera”.

Trump ha sostenido que los acusados del 6 de enero fueron tratados injustamente por el sistema judicial, y afirmó que los indultos pretendían poner fin a “una grave injusticia nacional que se ha perpetrado contra el pueblo estadounidense” e iniciar “un proceso de reconciliación nacional”.

Más de 1.200 personas en todo Estados Unidos fueron condenadas por delitos relacionados con el 6 de enero, incluidas aproximadamente 200 que se declararon culpables de agredir a agentes del orden.

La mayoría de los acusados del 6 de enero recibieron indultos “plenos, completos e incondicionales”, mientras que Rhodes y otros acusados en los casos de conspiración sediciosa solo obtuvieron conmutaciones de sus penas. Trump también ordenó al Departamento de Justicia solicitar la desestimación de aproximadamente 450 casos que estaban pendientes ante jueces, derivados de la mayor investigación en la historia del Departamento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.