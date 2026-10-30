Tribunal sudafricano autoriza marchas contra inmigración irregular, bajo condiciones estrictas

Un tribunal en Sudáfrica dictaminó que grupos que se oponen a la inmigración irregular pueden realizar marchas en la ciudad sudafricana de Durban el viernes, bajo estrictas condiciones, luego que la policía intentara prohibir las protestas por temor a que se desate la violencia.

La policía había pedido al tribunal que bloqueara las marchas previstas por el movimiento March and March, al alegar que los manifestantes pretendían incendiar un centro de recepción de refugiados durante una protesta programada para el jueves.

Esa marcha no se llevó a cabo después que el Tribunal Superior de KwaZulu-Natal emitiera una orden temporal contra las protestas.

Según el nuevo fallo, los manifestantes deben seguir rutas designadas y no pueden portar palos ni ocultar sus rostros. Sólo pueden manifestarse entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde

La policía sostuvo que, aunque Sudáfrica protege el derecho a protestar, ese derecho es limitado cuando las manifestaciones se vuelven perturbadoras.

“Con la solicitud, no pretendemos prohibir marchas y protestas legales de cualquier naturaleza, pero a lo que nos oponemos es a infringir la ley, causar daños a la propiedad, atacar a las personas y herir a las personas”, declaró el viernes el jefe nacional de la policía sudafricana, Fannie Masemola.

Los manifestantes han acusado a los extranjeros que se encuentran en el país de manera irregular de robarles sus empleos, en un momento en que la tasa de desempleo del país se mantiene alta. También los responsabilizan de sobrecargar los servicios públicos y de las altas tasas de criminalidad en el país.

Algunos países africanos, entre ellos Ghana y Nigeria, han repatriado a sus ciudadanos tras la violencia que comenzó varias semanas antes de una fecha límite no oficial del 30 de junio, fijada por los manifestantes para que los inmigrantes que viven en el país sin autorización legal se marcharan.

A principios de este mes, las protestas por un fallo judicial que facilitó el acceso al asilo se tornaron violentas, con al menos 24 autos incendiados y comercios saqueados.

La líder de March and March, Jacinta Ngobese-Zuma, ha acusado al gobierno y a la policía de intentar privar a los manifestantes de su derecho a protestar.

El gobierno desplegó recientemente a más de 500 soldados en la provincia de KwaZulu-Natal, que incluye Durban.

Con los sudafricanos listos para votar en elecciones locales la próxima semana, el tema de la inmigración irregular ha figurado de manera destacada en la campaña.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.