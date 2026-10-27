Mineros nigerianos murieron sofocados al ser confinados en celda, dice investigación

Treinta y siete presuntos mineros ilegales nigerianos murieron asfixiados al ser confinados en una celda por una agencia de seguridad, informó el martes un panel gubernamental de investigación.

Las muertes han provocado indignación y protestas en Nigeria y han puesto el foco en el sistema de detención del país.

Los sospechosos fueron detenidos en septiembre por agentes del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria y acusados de minería ilegal en el estado de Níger.

La agencia atribuyó inicialmente las muertes a un brote de enfermedad en la celda, una versión que los sobrevivientes rechazaron.

Jonathan Kure, jefe del comité creado por el Ministerio del Interior para investigar las muertes, indicó que unos 50 detenidos estaban recluidos en un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados (215 pies cuadrados).

Las muertes se debieron a “hacinamiento severo, condiciones de detención ilegales e inadecuadas, incumplimiento del deber de cuidado, desatención de repetidas advertencias de auxilio, supervisión insuficiente y deficiencias sistémicas más amplias”, señaló Kure.

Agregó que las detenciones se realizaron sin la debida planificación ni consulta con las autoridades pertinentes.

El ministro del Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, suspendió al comandante local junto con varios agentes.

El comité recomendó pagar una suma de 30 millones de nairas (22.000 dólares) a cada una de las familias de los fallecidos y 10 millones de nairas (7.000 dólares) a cada uno de los 41 sobrevivientes.

La minería ilegal en Nigeria se ve impulsada por la falta de regulación y una aplicación débil de la ley. Analistas afirman que financia a grupos armados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.