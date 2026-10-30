Crece economía de Europa al superar el impacto energético por guerra con Irán

La economía europea perseveró al registrar un crecimiento moderado en el tercer trimestre pese al encarecimiento del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, ya que el producto interno bruto aumentó un 0,4% respecto del trimestre anterior.

La cifra difundida el viernes para los 21 países miembros de la Unión Europea que usan la moneda euro fue mejor que el 0,2% que esperaban los analistas del mercado. En comparación con el mismo trimestre de hace un año, la economía de los 21 países que usan el euro creció un 1,3% en el periodo de julio a septiembre, según la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat.

El crecimiento sostenido muestra que “los hogares y las empresas no han recortado su gasto debido a la guerra con Irán”, indicó Jack Allen-Reynolds, economista jefe adjunto para la eurozona en Capital Economics.

“En general, la economía de la eurozona sigue siendo resiliente en medio de la turbulencia geopolítica y un entorno inflacionario que empeora”, escribió Paolo Grignani, economista sénior de Oxford Economics.

Eso ocurre pese a “señales preocupantes” de que los mayores precios del petróleo se están extendiendo a otros sectores. Esos llamados efectos de segunda ronda —cuando los altos precios del petróleo empiezan a influir en los salarios y los precios en toda la economía— respaldarán tasas de interés más altas por parte del Banco Central Europeo (BCE).

La inflación del 3,8% se mantiene por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE, que dejó las tasas sin cambios en su reunión de política monetaria del jueves. Eso significa que el BCE podría subir las tasas en su próxima reunión en diciembre para enfriar la inflación, imponiendo mayores costos de endeudamiento a la economía incluso cuando el crecimiento sigue siendo modesto y se distribuye de manera desigual entre los países miembros.

Alemania, la mayor de las economías del euro, registró un crecimiento del 0,2% pese a los vientos en contra por los altos precios de la energía y los bajos niveles de los ríos que interrumpieron el comercio. Francia, sin embargo, se contrajo un 0,1% al momento en que un estancamiento político sobre cómo abordar un déficit presupuestario desmesurado sigue lastrando la confianza empresarial. Los de mejor desempeño fueron España, Holanda y Estonia, con un 0,6%.

La cifra de crecimiento de la eurozona se vio distorsionada por un aumento del 5,5% en Irlanda, donde los datos son volátiles porque alberga a multinacionales tecnológicas y farmacéuticas cuyas actividades globales pueden influir en las cifras. Excluida Irlanda, el crecimiento fue del 0,2%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.