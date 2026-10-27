Al menos 62 muertos tras ataque a una comunidad en el noreste de Nigeria

Al menos 62 personas murieron después de que hombres armados atacaron una comunidad en el noreste de Nigeria, informó el martes la agencia de emergencias del país.

El ataque, que según reportes fue perpetrado por delincuentes conocidos como bandidos, ocurrió el viernes en la comunidad de Binnari, ubicada en el área de gobierno local de Karim-Lamido, en el estado de Taraba, y también dejó 52 heridos y desplazó a miles de personas, de acuerdo con Ladan Ayuba, jefe estatal de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.

Los ataques de bandidos son comunes en el norte de Nigeria, donde grupos armados llevan a cabo agresiones contra poblaciones civiles.

Hasta ahora se han recuperado 52 cuerpos, incluidos 15 del río Benue, dijeron funcionarios de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.

Un portavoz de la policía de Taraba dijo que la cifra no es definitiva, ya que todavía se están recuperando más cuerpos. “Todavía tenemos hombres sobre el terreno, y a medida que recuperemos cuerpos, los contabilizaremos”, dijo Victor Mshelizah a The Associated Press.

El director de Amnistía Internacional Nigeria, Isa Sanusi, dijo que los hombres armados utilizaron el río a su favor. “Lo que pasó fue que la gente fue perseguida hacia el río, se lanzaron al río tratando de escapar de los bandidos”, dijo Sanusi.

Nigeria enfrenta una crisis de seguridad muy compleja en la que los civiles son atacados regularmente por bandidos que llevan a cabo secuestros a gran escala para pedir rescate y controlan sitios de minas ilegales, y también por grupos islamistas como Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.