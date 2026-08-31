Todo lo que necesitas saber sobre el Festival de Cine de Venecia 2026

Algunas de las mayores estrellas de Hollywood se dirigen a Venecia, Italia, para la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, que comienza el miércoles.

A continuación, un resumen de todo lo que necesitas saber sobre el festival, el ruido en torno a los Oscar y quiénes estarán ahí.

El Festival de Cine de Venecia apuesta por el poder de las estrellas

Es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, solo por detrás de Cannes, y técnicamente el más antiguo. Venecia también es, de forma fiable, una cita repleta de estrellas, que reúne algunas de las mejores películas del cine internacional, y a menudo influye en la carrera hacia los Oscar.

El festival se estableció en 1932, entonces como un evento no competitivo, por La Biennale di Venezia, y acogió películas como “Grand Hotel” ("Gran hotel") e “It Happened One Night” ("Sucedió una noche"). Para 1935, decidió convertirlo en un evento anual. Las sospechas de que el festival estaba cediendo a influencias fascistas llevaron, de hecho, a la creación del Festival de Cannes como alternativa tras la edición de 1938.

El premio León de Oro, tal como lo conocemos hoy, no se introduciría hasta 1949. “Rashômon” ganó en 1951, y otros ganadores a lo largo de la historia incluyen “Belle de jour” ("Bella de día") en 1967, “Au revoir les enfants” ("Adiós a los niños") en 1987, “Brokeback Mountain” ("Secreto en la montaña") en 2005, “Somewhere” ("Somewhere, en un rincón del corazón") en 2010, “Poor Things” ("Pobres criaturas") en 2023 y, el año pasado, “Father Mother Sister Brother” ("Padre Madre Hermana Hermano").

Venecia inaugura la temporada otoñal de festivales de cine

El festival comienza el miércoles y se extiende hasta el 12 de septiembre, cuando se anunciarán los ganadores. La película de la noche inaugural es “Ink”, de Danny Boyle, una adaptación de la aclamada obra teatral sobre los primeros años de Rupert Murdoch, interpretado por Guy Pearce, y su adquisición del diario The Sun. Jack O’Connell y Claire Foy también protagonizan la cinta.

Quién irá este año

George Clooney vuelve a ser una presencia casi anual. Esta vez estará en el festival para recibir un premio a la trayectoria. También es productor de “Furies”. Entre otras estrellas previstas figuran Noel y Liam Gallagher, de Oasis; Rooney y Kate Mara; Robert Pattinson; Penélope Cruz; Javier Bardem; Pamela Anderson; Sam Rockwell; John Malkovich; Louis Garrel; Cho Yeo-jeong y Ellen Burstyn, quien también recibirá un premio a la trayectoria.

Grandes películas y documentales atraen la atención

En lo que respecta a los premios, quizá lo más esperado sea la comedia negra de Martin McDonagh “Wild Horse Nine”, protagonizada por Rockwell y Malkovich como una pareja de agentes de la CIA antes del golpe de Estado en Chile de 1973. Las películas anteriores de McDonagh, “The Banshees of Inisherin” ("Los espíritus de la isla") y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” ("Tres anuncios por un crimen"), se estrenaron en Venecia y luego recibieron nominaciones a mejor película. También hay expectación por ver a Pattinson interpretando al presentador de “To Catch a Predator”, Chris Hansen, en “Primetime”; por Cruz y Bardem compartiendo reparto en el drama psicológico de Florian Zeller “Bunker”; por las hermanas Mara interpretando a gemelas en “Bucking Fastard”, de Werner Herzog; y por la primera película en ocho años de Lee Chang-dong, “Possible Love”.

En la categoría documental, Alex Gibney presenta “Musk”, su investigación de casi cuatro horas sobre el hombre más rico del mundo, y Julia Loktev continúa su amplio retrato de periodistas rusos independientes en “My Undesirable Friends: Part II — Exile”. “Oasis: Don’t Look Back in Anger” también sigue a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión de 2025.

Se avecinan controversias

La película “DAU”, de Ilya Khrzhanovsky, inspirada en las vidas de los físicos soviéticos que trabajaron en la bomba atómica, ha estado en el centro de un intenso debate. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, el Ministerio de Cultura y la Embajada de Ucrania en Italia cuestionaron su inclusión en el festival, donde compite, y la calificaron de “proyecto vinculado al Estado ruso y a sus redes de influencia”.

El director del festival, Alberto Barbera, defendió su selección y escribió en un comunicado que “no es una película rusa. No es propaganda pro-Putin. Es una película que denuncia los regímenes totalitarios y su intromisión en la vida de los ciudadanos para restringir su libertad”.

Khrzhanovsky también publicó una extensa refutación en Facebook, en la que escribió que la película “no debería ser juzgada prematuramente sobre la base de asociaciones falsas, una cronología distorsionada o suposiciones que contradicen la historia documentada del proyecto. He estado y sigo estando en contra de la guerra de Rusia contra Ucrania y del sistema político que hizo posible esta guerra”.

A principios de este año, las tensiones geopolíticas se trasladaron a la exposición de arte contemporáneo de la Bienal de Venecia después de que el jurado renunciara en protesta por la participación de Rusia e Israel.

El grupo Venice4Palestine, que el año pasado organizó una protesta a gran escala durante el festival, pidió que este “suspenda todos los acuerdos con entidades e instituciones vinculadas al gobierno israelí”, aunque no especificó ninguna película. También solicitó que la bandera palestina ondee “durante todo el festival”. Hay dos películas palestinas en la selección oficial: “Al Mowaten Osama”, de Ahmed Hassouna, y “Hiwar ma’ albahr”, de Muayad Alayan.

Entre las películas de ficción, el presentador de “To Catch a Predator”, Hansen, podría estar preocupado por su retrato en “Primetime”, que se basa en el artículo de Esquire de 2007 “Tonight on Dateline, This Man Will Die”. No participó en la realización de la película, que fue escrita por Ajon Singh y dirigida por Lance Oppenheim.

Además, de las 21 películas en competencia por el León de Oro, solo una fue dirigida por una mujer: “Woman Unknown”, de May el-Toukhy. La última vez que la competencia tuvo solo una mujer, en 2018, el festival se comprometió a que al menos la mitad de las películas en competencia fueran dirigidas por mujeres para 2020. Aún no ha ocurrido.

El festival se instala en una isla

Cuando la gente piensa en Venecia, suele pensar en lugares emblemáticos como el Ponte di Rialto y la Piazza San Marco. El festival se celebra en otro lugar, en una isla barrera de casi 7 millas (11 kilómetros) llamada el Lido, a unos 20 minutos en ferry, o vaporetto.

Antiguo puesto militar en el siglo XII, se transformó en un balneario, favorito de los aristócratas europeos, hacia finales del siglo XIX. El Lido de Venecia fue el escenario principal de la novela corta de Thomas Mann “Death in Venice” ("Muerte en Venecia"), y de la adaptación cinematográfica de 1971 de Luchino Visconti.

Venecia influye en la carrera hacia los Oscar

Barbera considera que el lugar de Venecia en la carrera hacia los Oscar se consolidó en 2013, cuando acogieron el estreno de “Gravity”, que ganó siete Oscar el marzo siguiente, lo que estableció a Venecia como un lugar para lanzar una campaña. Esto solo se ha intensificado a medida que la membresía de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se ha vuelto más internacional. Desde 2014, el festival ha acogido a cuatro ganadoras de mejor película: “Birdman”, “Spotlight” ("En primera plana"), “The Shape of Water” ("La forma del agua") y “Nomadland”.

El año pasado, acogió a dos nominadas a mejor película: “Frankenstein” y “Bugonia”.

Las celebridades disfrutan a lo grande en las islas

En el Lido, el único hotel de cinco estrellas es el Hotel Excelsior, que data de 1908. Pero hay muchos hoteles de lujo en las distintas islas que ofrecen un poco más de privacidad, lejos del frenesí del festival y de los fotógrafos.

Quizá el más famoso del grupo sea el Hotel Cipriani, en Giudecca, sede de uno de los bares favoritos de Clooney. Otro favorito es el Gritti Palace, donde se han alojado desde Brad Pitt hasta Elizabeth Taylor. También están el St. Regis y el Aman Venice, donde se casaron George y Amal Clooney. El histórico Hotel Danieli también reabrió recientemente como una propiedad de Four Seasons tras una gran renovación.

Arribar por agua

Los hoteles dispersos también son la razón por la que se ve a tantas celebridades fotografiadas en los muelles del Excelsior: llegan al festival, incluidas las conferencias de prensa y los estrenos, en taxi acuático privado. A veces las trasladan una distancia muy corta desde el Excelsior hasta la alfombra roja en autos, por lo general de la compañía automotriz que patrocina ese año. A diferencia de la isla principal de Venecia, en el Lido se permiten vehículos motorizados, incluidos autobuses y autos privados. Pero muchos asistentes al festival prefieren ir en bicicleta.

El jurado tiene la última palabra

La actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal preside el jurado de la competencia principal, que incluye a la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, el compositor inglés Daniel Blumberg, el cineasta francés Xavier Giannoli, la cineasta afgana Shahrbanoo Sadat y el cineasta hongkonés Johnnie To. Los ganadores de los premios se anunciarán el 12 de septiembre.

___

Para una cobertura continua del Festival de Cine de Venecia 2026, visita: https://apnews.com/hub/venice-film-festival