EEUU ataca lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz en su primera acción militar en semanas

Fuerzas estadounidenses atacaron el domingo lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, en lo que representa su primera acción militar en un mes, informó un funcionario de Estados Unidos. La ofensiva rompió una pausa en los combates durante una intermitente guerra que se ha extendido por más de seis meses.

Según el funcionario, se observó a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria mientras se preparaban para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de detallar los movimientos militares.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos completaron la semana pasada la retirada de minas marinas de rutas internacionales de navegación en el estrecho.

Medios semioficiales iraníes reportaron explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho. La Guardia Revolucionaria destacó en un comunicado “martirio y lesiones a varios de nuestros combatientes y compatriotas”.

El ataque “tendrá como resultado el castigo del agresor”, añadió el comunicado, difundido por la radiodifusora estatal de Irán.

Los combates se producen apenas días después de que el gobierno del presidente Donald Trump señaló que centraría su atención en aumentar la presión económica —en lugar de una acción militar— para tratar de poner fin a la guerra. El cambio de estrategia se enfoca en amenazar con sanciones sobre cualquier nación o entidad que siga haciendo negocios con Teherán.

El cambio de estrategia se produce mientras el gobierno sopesa la disminución de sus reservas de municiones luego de varios meses de guerra, desatando preocupaciones de que el conflicto pueda socavar la preparación militar de Estados Unidos en otras partes del mundo.

A medida que el conflicto se prolonga, también parece desvanecerse el discurso de Trump de encontrar un final rápido a la guerra. La semana pasada subrayó que “no tiene prisa” por llevar a Irán de regreso a la mesa de negociaciones, y ha señalado en repetidas ocasiones que el liderazgo de la República Islámica está contra las cuerdas.

Trump ha enfatizado de manera constante que la campaña de Estados Unidos e Israel ha sido devastadora para la marina y la fuerza aérea de Irán. Las autoridades iraníes han dicho que el país ha sufrido daños directos e indirectos por un valor de 270.000 millones de dólares. La ofensiva militar de Israel abatió a buena parte de la estructura del gobierno teocrático iraní en las primeras semanas del conflicto.

Pero Irán ha encontrado puntos de presión con sus propios ataques en el estrecho de Ormuz, por donde pocos buques petroleros se han arriesgado a pasar desde el inicio de la guerra. Teherán aún cuenta con suficientes drones y misiles para atacar embarcaciones que navegan por esta vía estratégica, por donde en tiempos de paz atravesaba el 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

Trump ha declarado en reiteradas ocasiones que el “estrecho de Ormuz está abierto”, indicando que 24 embarcaciones atravesaron la vía la semana pasada. Pero la cifra es apenas una fracción frente a las alrededor de 130 embarcaciones que pasaban diariamente por el canal antes del inicio de la guerra.

Una coalición multinacional supervisada por la Marina de Estados Unidos señaló horas antes el domingo que el tráfico comercial a través del estrecho se mantenía en “niveles reducidos”. En tanto una agencia de monitoreo dirigida por el ejército británico informó que un proyectil desconocido alcanzó el sábado un buque petrolero al norte de Jasab, Omán, en el estrecho.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido dijo que el barco se desplazaba hacia el interior y que no había reportes de víctimas ni impacto ambiental. Nadie se adjudicó de momento el ataque.

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Toropin informó desde Núremberg, Alemania. Anna informó desde Lowville, Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.