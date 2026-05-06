Teólogos y bioeticistas piden un mayor debate ético sobre las intervenciones estéticas

Shula Jassell se siente insegura por el tamaño de su mentón y periódicamente ha considerado ponerse relleno para hacerlo más grande.

Pero cuando la joven de 25 años del sur de California piensa seriamente en la idea de tener que someterse repetidamente al procedimiento cosmético —solo dura alrededor de un año— se pregunta si un implante quirúrgico sería más práctico, aunque la perspectiva de una cirugía la asusta.

“Solo trato de recordar el amor propio, ¿sabes? La belleza está en los ojos de quien mira”, dice, mientras procesa en voz alta su lucha interna y se convence de no hacerse nada por ahora.

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han hecho que diversas formas de modificación corporal sean cada vez más accesibles, e ineludibles en muchos algoritmos de redes sociales.

A medida que los inyectables como el Botox, las cirugías plásticas estéticas y los medicamentos GLP-1 como Ozempic se vuelven más generalizados, las personas, generalmente mujeres, aunque no exclusivamente, lidian con las implicaciones filosóficas y éticas de recurrir a estas intervenciones en una búsqueda incesante de belleza, juventud y adecuación.

“Necesitamos tener una conversación más amplia sobre cómo pensar en esto de una manera en la que no pongamos la carga directamente sobre las mujeres, y al mismo tiempo no les quitemos su agencia moral”, señaló Natalie Carnes, teóloga feminista de la Escuela de Teología de Duke. “La belleza es algo bueno. Y la belleza es algo que es bueno perseguir. El Botox, el Ozempic y los estiramientos faciales son formas de restringir realmente los ideales culturales de belleza”.

Ha habido poca orientación oficial o prohibiciones explícitas por parte de las principales religiones. Pero un creciente coro de teólogos, filósofos y bioeticistas pide más conversaciones en torno a estos procedimientos y tratamientos.

El Vaticano publicó en marzo un documento sobre antropología cristiana en el que denunció el “culto al cuerpo”. “Una vez modificado, no raras veces con un frenesí incesante, el cuerpo se convierte en un cuerpo-objeto en el que la persona-sujeto se refleja, creando una relación tal que la persona ya no es su cuerpo, sino que ‘posee’ un cuerpo”.

La demanda de intervenciones crece, y disminuye la edad de los solicitantes

La demanda de cirugía estética en Estados Unidos ha aumentado en los últimos años en todos los grupos de edad y orígenes étnicos, según el doctor C. Bob Basu, presidente de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos. “Hace cuarenta años, quizá la gente pensaría: ‘La cirugía estética es para los superricos o la élite de celebridades. No es para la gente común’. Eso ya no es así”.

Uno de los mayores cambios que ha observado es que más jóvenes optan por intervenciones.

“Están siendo proactivos y pensando en medidas preventivas, ya sea baby Botox a una edad más temprana para evitar que empiecen las arrugas o quizá considerar un estiramiento profundo del plano de la cara y el cuello a finales de los 30 o principios de los 40, en lugar de esperar hasta los 60”, explicó.

Pero pese a su creciente ubicuidad, muchos bioeticistas dicen que la cirugía plástica no se prioriza en su formación.

“Si te metes en bioética y giras para aprender sobre medicina, vas a la UCI, vas a lugares donde los cuidados paliativos son para personas que están muriendo, estás viendo trasplantes. Nadie gira a la cirugía plástica”, afirmó Arthur Caplan, jefe fundador de la División de Ética Médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Como resultado, los cirujanos plásticos a menudo deben fijar sus propios límites sobre lo que harán y lo que no, sin mucha formación ética especializada.

La fe en el quirófano

Muchas religiones condenan la vanidad y elogian la modestia, lo que puede influir en las actitudes hacia los procedimientos estéticos.

El doctor Jerry Chidester, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ve un amplio espectro de posturas sobre la cirugía plástica dentro de la iglesia. Aunque algunas interpretaciones más estrictas de la fe pueden desalentar las intervenciones, Chidester señaló que esa actitud contrasta con el panorama cultural más amplio de Salt Lake City, donde trabaja. Varios estudios sugieren que la zona tiene un alto número de cirujanos plásticos y de procedimientos realizados per cápita.

Cuando los pacientes se debaten sobre si operarse o no, Chidester les dice que no se preocupen por lo que otros piensen.

“Yo les digo, ‘Mira, si quieres hacerte esto o no, depende de ti. Literalmente es tu cuerpo’”, señala. “¿A quién le importa si creen que lo haces por vanidad o por funcionalidad o lo que sea? No es asunto suyo”.

La doctora Sheila Nazarian, cirujana plástica judía certificada, incorpora sus interpretaciones de partes de la Torá como guía para pensar cuándo es apropiado modificar el propio cuerpo.

“Si causa angustia, entonces está bien”, expresó. “Todas las personas que forman mi población de pacientes están bastante bien adaptadas, son personas felices, exitosas e inteligentes. Pero necesitan ayuda con una cosita en la que preferirían no tener que pensar más”.

El doctor Michael Obeng, de fe cristiana, ha visto un cambio drástico en la aceptación de los procedimientos estéticos en los casi 20 años que lleva ejerciendo.

“Ahora la gente ni siquiera lo oculta. Muestran su cirugía plástica como una insignia de honor, como alguien que lleva un bolso caro”, manifestó. “Estamos envejeciendo más lentamente y, por supuesto, trabajamos mucho más tiempo que nuestras madres y abuelas. En el mercado laboral, tenemos que vernos presentables”.

Obeng, cirujano certificado de Beverly Hills, se especializa en una amplia gama de procedimientos, desde abdominoplastias y levantamientos brasileños de glúteos hasta cirugías de extracción de costillas. Dice que rara vez siente tensión entre su fe y su trabajo. No fue sino hasta que llegó a una “encrucijada” en 2018, cuando empezó a reflexionar sobre su disposición a realizar ciertas cirugías de transición de género.

Buscó el consejo de varios pastores y líderes religiosos sobre qué hacer. “Nadie pudo darme una respuesta”, recordó.

Dijo que su fe finalmente lo llevó a limitar su práctica a algunos procedimientos relacionados con el género, como el aumento de senos, sin llegar a cirugías genitales de afirmación de género, que considera más difíciles de revertir.

Agencia frente a restricción

Ivory Kellogg, una actriz de 29 años de Los Ángeles, ha lidiado con la tensión que siente como mujer mientras considera someterse a intervenciones estéticas.

“Existe esta expectativa de que, una vez que cumples 35, piensas en hacerte un miniestiramiento facial. Eso es mucha presión”, afirmó. “Al mismo tiempo, quiero que las mujeres sientan que se les permite hacer lo que quieran. Como que, si quieres hacerte un estiramiento facial, es tu derecho”.

Aunque optar por estas intervenciones suele presentarse como una decisión personal, muchos expertos dicen que difícilmente es tan simple.

“Es importante pensar en cómo esas elecciones están limitadas y pensar en las presiones sociales”, afirmó Abigail Saguy, socióloga de la Universidad de California en Los Ángeles. “Esto es un asunto social. Es un problema colectivo. Pero continuamente se trata como un asunto individual y sobre lo que las personas individuales deberían hacer”.

En algunos casos, por ejemplo, con fármacos como Ozempic, estas intervenciones pueden ofrecer beneficios reales para la salud. Pero a medida que su uso se expande más allá de la necesidad médica, surgen preguntas sobre cómo se utilizan los recursos médicos.

El doctor Aasim Padela, quien estudia bioética y pensamiento islámico en el Medical College of Wisconsin, considera que se necesita una conversación más amplia. Sus principales preocupaciones son las formas en que el campo de la medicina se resiente como resultado y qué recursos se distribuyen mal cuando la cirugía estética se prioriza dentro de una sociedad.

“Se supone que la profesión trata de restaurar la salud o prevenir la pérdida de salud”, afirmó. “Ciertos tipos de procedimientos, modificaciones corporales, intervenciones —como quieras llamarlas— quizá no cumplan esos objetivos o ni siquiera estén orientados a esos objetivos”.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.