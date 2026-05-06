China intensifica su diplomacia sobre la guerra con Irán antes de la cumbre Trump-Xi

El papel diplomático de China en la guerra de Irán ha quedado más en evidencia tras las conversaciones del miércoles entre los ministros de Exteriores de China e Irán, a pocos días del encuentro previsto entre el presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping.

El perfil de Beijing en la diplomacia internacional ha aumentado en los últimos años. Aunque durante mucho tiempo se mostró reacia a involucrarse en conflictos lejos de sus fronteras, aun así se ha consolidado como un actor de peso con intentos de mediar en conflictos desde el Sudeste Asiático hasta Europa.

Beijing no es un mediador oficial en la guerra de Irán, pero todas las partes —incluidos Washington y Teherán— afirman que ha desempeñado un papel importante en los esfuerzos por desescalar el conflicto. El gobierno de Trump está presionando a China para que use su influencia sobre Irán y se abra el estrecho de Ormuz.

Durante la reunión del miércoles con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Beijing, el canciller chino Wang Yi pidió un “alto al fuego integral” y manifestó que su país está profundamente preocupado por la guerra.

“La comunidad internacional comparte una preocupación común por restablecer un tránsito normal y seguro por el estrecho, y China espera que las partes pertinentes respondan lo antes posible a los firmes llamamientos de la comunidad internacional”, declaró el canciller chino según la agencia oficial china de noticias Xinhua.

El momento escogido para la visita de Araghchi es importante

Trump y Xi tienen previsto reunirse en Beijing la próxima semana, y el conflicto seguramente estará en su agenda. El secretario de Estado Marco Rubio instó el martes a funcionarios chinos a aprovechar la visita de Araghchi para exhortar a Teherán a que levante su bloqueo del Estrecho de Ormuz.

El renovado llamado de Wang a reabrir el estrecho podría dar nuevo impulso a los esfuerzos tendientes a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin a la guerra.

“Actualmente, es posible resolver el asunto de reabrir el estrecho de Ormuz lo antes posible”, indicó Araghchi -- está en Beijing por primera vez desde que comenzó la guerra el 28 de febrero -- según Xinhua.

Wang también señaló que China valora el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, al tiempo que reconoció el derecho legítimo de Irán al uso pacífico de la energía nuclear.

Tuvia Gering, investigador del Global China Hub del Atlantic Council, afirmó que el momento de la visita de Araghchi es importante. La reunión, añadió, mostró mensajes coordinados entre Beijing y Teherán, además de reforzar el deseo de China de tener un asiento en cualquier futuro acuerdo regional.

“Sin embargo, a menos que China implemente una iniciativa concreta, no consideraría esto un cambio significativo en el papel de China”, expresó.

Algunos destacaron le hecho de que el ministro de Exteriores iraní viajó por iniciativa de Beijing. “China está ejerciendo su influencia... para convocar al ministro de Exteriores iraní”, comentó Hoo Tiang Boon, profesor de política exterior china en la Universidad Tecnológica de Nanyang.

“Al mantener conversaciones con los iraníes, nadie podrá decir que no hicieron ningún esfuerzo”, añadió Hoo.

China se apoya en su papel como potencia económica

Algunos analistas sostienen que China ocupa una posición única como socio económico importante para muchos países involucrados en la mediación de la guerra, incluidos Pakistán y los países árabes del Golfo Pérsico. Puede prometer inversión en la reconstrucción de posguerra y alivios comerciales de maneras que pocos otros pueden.

George Chen, socio de la consultora The Asia Group, estimó que el papel de China en la situación de Irán es irremplazable. Como el mayor comprador de petróleo de Teherán, su consejo tiene peso. China también es uno de los pocos países que ha mostrado simpatía por Irán en las Naciones Unidas, indicó.

Además, según el gobierno de Estados Unidos, el programa iraní de misiles balísticos se construyó con tecnología china, y China vende componentes industriales de doble uso que pueden emplearse para la producción de misiles.

Crece el papel de China como mediador global

Uno de los mayores logros diplomáticos de China en los últimos años llegó en 2023, cuando estuvo entre las partes que lograron un acercamiento entre Arabia Saudí e Irán.

Ese fue considerado un gran avance geopolítico que redujo el riesgo de conflicto directo y por intermediarios, señaló Muhammad Zulfikar Rakhmat, investigador del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos en Indonesia.

Pero China elige con cautela cuándo desempeñar un papel, afirmó, y apuntó que Arabia Saudí e Irán ya tenían incentivos previos para retomar el diálogo diplomático. “Su mediación tiende a ser oportunista y de bajo riesgo, y a menudo ocurre cuando las condiciones ya son propicias para un acuerdo”, explicó.

Beijing también actuó en el reciente conflicto entre Tailandia y Camboya, al albergar múltiples reuniones entre ambos y asistir a las conversaciones iniciales de alto el fuego junto con Estados Unidos en Malasia. Cuando los combates comenzaron de nuevo en diciembre, China y Estados Unidos ayudaron a negociar otro alto el fuego.

Beijing también ha presentado propuestas de paz para la guerra en Ucrania y en un momento dado recibió al ministro de Exteriores ucraniano, aunque mantiene lo que denomina una amistad “sin límites” con Rusia.

China planifica su participación con cautela

Los esfuerzos diplomáticos de China suelen seguir un patrón, dicen los expertos, con Beijing reiterando llamados a respetar la Carta de la ONU y la soberanía nacional.

En la guerra de Irán, Xi pidió el mes pasado “defender los principios de la coexistencia pacífica, defender la soberanía nacional, defender el imperio del derecho internacional y coordinar el desarrollo y la seguridad”.

“Muchos de los puntos son notablemente coherentes”, afirmó Hoo.

En conflictos más lejanos, lo que está en juego para Beijing puede ser poco, pero los beneficios pueden ser altos mientras el mundo intenta asimilar el enfoque del gobierno de Trump para negociar, destacó Thitinan Pongsudhirak, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Chulalongkorn de Tailandia.

“Lo que está haciendo Estados Unidos es profundamente dañino, y todos sufren por ello... y China está mostrando liderazgo global y ejerciendo su papel global al hablar en favor del sistema internacional basado en reglas”, sostuvo. “Es un contraste ineludible”.

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Wu reportó desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.