Muere Ted Turner, fundador de CNN e ícono de los medios, a los 87 años

Ted Turner, el magnate de los medios que amasó una fortuna al revolucionar la televisión por cable y que más tarde dedicó gran parte de su patrimonio al ambientalismo y al impulso de los deportes profesionales, murió el miércoles a los 87 años, según informó CNN.

Turner fue reconocido principalmente por fundar CNN, la cadena que transformó la industria informativa en 1980 al lanzar el primer canal de noticias las 24 horas.

Sin embargo, su influencia en la televisión fue mucho más amplia. Impulsó el concepto de “superestación”, que permitió a canales locales de cable alcanzar una audiencia nacional. Además, creó Turner Broadcasting System y lanzó señales como TNT, Cartoon Network y TBS, entre muchas otras.

Su ambición también lo llevó al mundo del deporte. Fue dueño de los Atlanta Braves, a los que convirtió en una franquicia de alcance nacional, revitalizó la lucha libre profesional con la creación de World Championship Wrestling y ganó la Copa América de vela. Al mismo tiempo, adquirió millones de acres de tierra en distintos estados con fines de conservación ambiental.

Turner estuvo casado tres veces, incluida una con la actriz Jane Fonda. Su estilo directo y sus declaraciones polémicas le valieron el apodo de “La Boca del Sur”, aunque detrás de esa imagen también destacaba un empresario dispuesto a asumir grandes riesgos.

En una ocasión, resumió su carácter con una frase que se volvió célebre: “Si tuviera un poco de humildad, sería perfecto”.

open image in gallery Ted Turner, el magnate de los medios que fundó CNN, murió a los 87 años ( AFP/Getty )

“Ted fue un líder involucrado y comprometido, además de una persona intrépida y valiente, que siempre se guiaba por su intuición y confiaba en su propio criterio”, afirmó Mark Thompson, director ejecutivo y presidente de CNN, en un comunicado.

“Fue y seguirá siendo el espíritu que guía a CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para reconocer su impacto en nuestras vidas y en el mundo”, agregó.

Turner murió tras una larga batalla contra la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad cerebral progresiva, según informó Turner Enterprises en otro comunicado.

La creación de CNN

El mayor logro de Turner fue la creación de CNN, la primera cadena de noticias de televisión las 24 horas, lanzada en 1980. Hoy, en una época en la que la información circula de forma inmediata y permanente, resulta difícil imaginar lo revolucionario que fue permitir que las personas decidieran cuándo querían informarse sobre lo que ocurría en el mundo.

open image in gallery Turner revolucionó las noticias por cable en 1980 con la creación de CNN, el primer canal de noticias de 24 horas ( Atlanta Journal-Constitution )

En parte, la propia frustración de Turner con las noticias televisivas impulsó la idea. Solía trabajar después de las 8 de la noche, cuando los noticieros nacionales de ABC, CBS y NBC ya habían terminado, y normalmente se acostaba antes de que las estaciones locales emitieran sus informativos de las 11.

Aun así, decidió arriesgarse con un proyecto que, en los primeros años de la televisión por cable, muchos ridiculizaban como la “cadena de sopa de pollo”. Durante esa etapa, incluso llegó a vivir en un departamento sobre sus oficinas en Atlanta.

“Teníamos que actuar rápido y con decisión, y eso fue exactamente lo que hicimos: movernos tan rápido que las cadenas tradicionales no tuvieron tiempo de reaccionar. En realidad, ellas debieron haber hecho esto antes que yo”, recordó Turner en una entrevista de 2016 con la Academia del Logro. “Pero les faltó imaginación”.

El gran punto de inflexión para CNN llegó durante la Guerra del Golfo, en 1991, cuando la mayoría de los periodistas de televisión abandonó Bagdad ante la inminencia de un ataque estadounidense, mientras la cadena decidió quedarse y transmitir imágenes impactantes del inicio del conflicto, con fuego antiaéreo iluminando el cielo y corresponsales reaccionando a las explosiones y ondas expansivas de las bombas.

open image in gallery Turner, quien estuvo casado con la actriz Jane Fonda, fue dueño de los Atlanta Braves y ayudó a convertir al equipo en una franquicia nacional ( Getty Images )

A Turner le prometieron que seguiría teniendo un papel clave en CNN después de la venta de su empresa a Time Warner por 7.300 millones de dólares en acciones. Sin embargo, con el tiempo fue perdiendo influencia dentro de la compañía, algo que lamentó profundamente.

“Cometí un error”, reconoció años después. “El error fue perder el control de la empresa”.

Ese mismo año, 1996, nació Fox News Channel y surgió una nueva figura dominante en la televisión por cable: Rupert Murdoch. Desde entonces, la opinión política pasó a ocupar un lugar central en cadenas como Fox News y MSNBC.

Aunque CNN consolidó una red informativa global, especialmente fuerte en el ámbito digital, todavía enfrenta desafíos derivados de la caída en el interés por los noticieros televisivos tradicionales.

“La Boca del Sur”

Con el paso de los años, las excentricidades de Turner a menudo terminaron opacando su faceta empresarial.

Después de capitanear el barco Courageous hacia la victoria en la Copa América de 1977, apareció ebrio y tendido en el suelo durante los festejos, en imágenes que fueron transmitidas por televisión.

Su estilo frontal y sin filtros también generó múltiples polémicas. Ateo desde la muerte de su única hermana, fallecida por lupus a los 17 años, llegó a calificar a los cristianos como “perdedores” y “fanáticos de Jesús”, comentarios por los que más tarde pidió disculpas.

En otra ocasión, durante un discurso, sugirió que personas negras desempleadas podrían transportar misiles móviles “como los egipcios construían las pirámides”. Tras las críticas de líderes de derechos civiles, aseguró que se trataba de una broma.

Sin embargo, en ciertos momentos su humor también le permitió salir airoso de situaciones delicadas. En 1999, durante una conferencia en Berlín, dijo: “Ustedes, los alemanes, tuvieron un siglo terrible. Estuvieron del lado perdedor en dos guerras. Sé lo que se siente. Cuando compré los Atlanta Braves, tampoco podían ganar. Pero pueden revertir la situación. Si los Braves pudieron hacerlo, Alemania también puede”.

Padre de cinco hijos, Turner también se convirtió en una figura importante de la filantropía en Estados Unidos. El 18 de septiembre de 1997 prometió donar mil millones de dólares a programas vinculados a las Naciones Unidas, repartidos en aportes de 100 millones anuales durante una década. Incluso después de que su fortuna se redujera tras la fusión entre AOL y Time Warner, continuó financiando proyectos de la ONU, institución que consideraba la mejor esperanza para la paz mundial.

A Turner le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.

Traducción de Leticia Zampedri