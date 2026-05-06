Dentro del evento exclusivo del nuevo álbum de Rolling Stones "Foreign Tongues"

Dentro del reconvertido Williamsburgh Savings Bank en Brooklyn, construido en la década de 1870 y hoy sede de eventos lujosos bajo una impresionante arquitectura victoriana, los Rolling Stones mantuvieron a sus fans con ganas de más.

La banda confirmó más temprano el martes que lanzará un nuevo disco, titulado “Foreign Tongues”, este verano, y publicó un nuevo sencillo llamado “In The Stars”.

Periodistas, invitados VIP y celebridades como Leonardo DiCaprio, Odessa A’zion y Lindsey Vonn esperaron en el resonante salón para presenciar la primera conversación de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood sobre el nuevo álbum.

Para celebrarlo, invitaron al comediante Conan O’Brien a conducir el exclusivo anuncio. Fue una elección divertidísima. “Creo que este es el indicado, después de años de trabajar en la oscuridad”, bromeó O’Brien sobre “Foreign Tongues” minutos antes de que la banda subiera al escenario con él. “Este es su momento”.

Algunos detalles sobre "Foreign Tongues"

"Foreign Tongues”, grabado a lo largo de un mes en Londres, será lanzado el 10 de julio.

El último álbum de los Stones fue “Hackney Diamonds”, de 2023. Fue su primer disco de material original en 18 años, desde “A Bigger Bang”, de 2005. También fue su primer lanzamiento de larga duración desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021, quien apareció de manera póstuma en dos de las 12 pistas de ese álbum.

“Foreign Tongues” también incluirá una participación especial de Watts, tomada de una de sus últimas sesiones de grabación antes de morir. Jagger comentó sobre la canción: “Lo hicimos en Los Ángeles con Charlie. Es realmente rápida, una pieza punk-rock”.

El álbum también contará con aportes de Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

“Creo que Paul (McCartney) de verdad quería meterse”, manifestó Jagger en el evento. “No hubo intimidación. Quería tocar con la banda”.

Los Stones también trabajaron con sus colaboradores cercanos Matt Clifford, el baterista Steve Jordan y el bajista Darryl Jones, así como con el productor pop ganador del Oscar Andrew Watt (conocido por su trabajo con Post Malone y Justin Bieber, y con los Stones en “Hackney Diamonds”, entre otros).

Cuando algo no funciona en el estudio, dijo la banda, Watt es quien los pone en marcha. La sala estalló en vítores para él, incluidos sus padres, sentados directamente detrás de él, y O’Brien comparó la “inmediatez” del nuevo álbum con “Exile on Main Street”.

La banda también dedicó tiempo a detallar el arte del disco. “Revelemos la portada del álbum, yo lo llamo el señor Feo”, dijo Jagger, antes de que la portada apareciera en la pantalla sobre sus cabezas. “Está atormentado por un famoso artista nuevo llamado Nathaniel Quinn”.

Quinn, que estaba sentado en la primera fila, dijo que era una amalgama de los rostros de los integrantes de la banda y una representación de su recorrido.

Una probada de "Foreign Tongues"

La especulación en torno a un nuevo álbum de los Stones circula desde hace semanas.

Primero, aparecieron carteles por todo Londres con el nombre de la banda “The Cockroaches”, un seudónimo que los Stones han usado en el pasado, junto con un código QR. El código llevaba a ‘thecockroaches.com’ y a una página de registro. Una vez que un usuario se registraba, recibía un mensaje de confirmación de Universal Music, el sello de los Stones. En ese momento, los representantes no le dieron a The Associated Press comentarios ni confirmación.

Con el tiempo, esto condujo a un lanzamiento de etiqueta blanca, solo en vinilo, del tema “Rough and Twisted” usando el nombre The Cockroaches: el primer verdadero adelanto de “Foreign Tongues”, descifrable únicamente por sus fans más dedicados.

Luego, en la semana previa a su anuncio, comenzaron a aparecer vallas publicitarias con el icónico logo de la boca y la lengua de la banda en grandes ciudades de todo el mundo, con las palabras “Foreign Tongues” en varios idiomas: “Fremmede Sprog”, “Vreemde Tongen”, “Dayuhang Dila”, “외국어” y “Langues Étrangères”, entre otros. Casi al mismo tiempo, el sitio web oficial de los Rolling Stones se actualizó para incluir clips de video estilizados para parecer imágenes de vigilancia de ellos en el estudio.

La banda compartió el domingo un gráfico de rompecabezas deslizante, que mostraba un collage caricaturesco de los rostros de los integrantes que formaba la portada oficial del álbum. También hubo un breve clip de video, de apenas 10 segundos, que parecía insinuar una nueva canción.

La historia detrás de "Rough and Twisted"

“Es una fantasía sobre una mujer que promete muchas cosas y luego lo que te pasa en la vida: te involucras en estos lugares terribles a los que ella te lleva”, le dijo Jagger a The Associated Press. “Es una fantasía de blues, en realidad... es bastante amorfa. Es, en gran medida, solo mis divagaciones inconscientes”.

Wood intervino y contó que usó la misma guitarra que utilizó en el tema de Faces de 1971 “Stay With Me”, su proyecto con Rod Stewart, en “Rough and Twisted”. “Fue tan espontáneo”, señaló. “Incluso nos sorprendimos a nosotros mismos”.

“Cuando entras al estudio, y los muchachos se juntan, y armas una pista, una idea, y dejas que despegue desde ahí... no puedes planear todo esto”, comentó Richards sobre su nuevo material. “Más bien tienes que seguirlo y esperar salir del otro lado”.

"Tonight Show" y lo que viene para los Stones

“The Tonight Show with Jimmy Fallon” recibirá a los Stones durante tres noches este mes, anunció NBC el martes.

Jagger aparecerá en el programa del miércoles y Fallon recibirá a Richards el jueves. Wood aparecerá el 13 de mayo.

No se difundieron de inmediato más detalles sobre si la banda actuará junta en el programa.

Pero ¿podrán los fans verlos interpretar “Foreign Tongues” en una nueva gira? Tal vez. “Me encantaría salir de gira con el álbum”, le dijo Jagger a AP. “Me encantaría, absolutamente. Espero hacerlo tan pronto como sea posible”.

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El periodista de The Associated Press John Carucci contribuyó a este despacho.