"The Sheep Detectives" es el estelar misterio familiar que no sabías que necesitabas

Las películas de animales que hablan no tienen, en general, la mejor reputación. Sí, está “Babe”, pero “Babe” es la excepción. La mayoría son bastante malas, ya sea por los efectos inquietantes, la narración descuidada o alguna combinación aterradora de ambas cosas.

El público se ha ganado el derecho a mostrarse escéptico cuando aparece algo como “The Sheep Detectives” ("Las ovejas detectives"), y todos los involucrados también lo estaban. Y, sin embargo, este “Knives Out” ("Entre navajas y secretos") apto para toda la familia, con un misterio de asesinato, un elenco estelar que incluye a Hugh Jackman, Emma Thompson y Nicholas Braun, así como las voces de Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Regina Hall y Patrick Stewart como, sí, ovejas parlantes, ha tomado por sorpresa a más de uno por su humor peculiar, su sinceridad y su profundidad inesperada.

Chris O’Dowd, quien presta su voz a Mopple, “la oveja más paciente”, señaló: “No se consiguen muchos proyectos que vengan del director de ‘Minions’ y del guionista de ‘Chernobyl’. Es una combinación inusual”.

En la película, que llega a los cines el viernes, Jackman interpreta a George, un pastor amable pero aislado en la campiña inglesa que por las noches les lee a sus animales novelas de misterio sobre asesinatos. Sin que él lo sepa, no solo entienden las palabras, sino que debaten las historias entre ellos. Así que cuando George muere en circunstancias misteriosas, el rebaño pone en práctica lo aprendido para intentar ayudar al despistado agente de policía local (Braun) a resolver el caso, a pesar de sus barreras lingüísticas.

“Lo que sabemos de ver esta película ahora con el público una y otra y otra vez es que la gente se siente repetidamente encantada y sorprendida por cuánto está pasando aquí más allá de unas ovejas tontas haciendo algo tonto”, manifestó el guionista Craig Mazin. “Hay momentos realmente hermosos y temas y cosas de las que los padres pueden hablar con sus hijos… y, lo más importante, es legítimamente una película pensada para todos”.

Apuntar alto con ‘The Sheep Detectives’

La historia de cómo se hizo “The Sheep Detectives” se remonta a casi 20 años, cuando la veterana productora Lindsay Doran (“Sense and Sensibility”) le habló a Mazin de la novela de Leonie Swann “Three Bags Full: A Sheep Detective Story” ("Tres bolsas llenas"). Él esperaba algo tierno, disparatado y tonto, pero quedó encantado por lo inteligente, conmovedor y filosófico que era.

Haría falta casi una década para asegurar los derechos, y casi otra más para lograr que se hiciera, y que se hiciera bien, gracias a la ejecutiva del estudio Courtenay Valenti, quien, según Mazin, la rescató de pudrirse en una pila de guiones. En el camino, también se sintieron envalentonados por el calibre del talento que quería formar parte del proyecto.

“Todos los involucrados estábamos en la misma sintonía: apuntar tan alto como pudiéramos y mantenernos firmes cuando se trataba de la calidad”, explicó Mazin. “Phil Lord y Chris Miller también se sumaron como productores, y toda su carrera ha consistido en tomar cosas que otras personas quizá no harían bien y hacerlas bien”.

Molly Gordon, cuyo personaje se convierte en la principal sospechosa cuando aparece misteriosamente en el pueblo la noche del asesinato, tenía las mismas reservas que muchos.

“Le enviaron el guion a mi agente, y él me mandó un correo, tipo: ‘Esto es realmente profundo’, y yo pensé: ‘¿Cómo podría ser profundo?’. O sea, yo… ¿la película de ovejas?”, contó Gordon. “Y luego, a los 10 minutos de leerlo, pensé: este es uno de los mejores guiones que he leído en mi vida”.

La verdadera prueba con el público

Los propios hijos de Mazin crecieron mientras se hacía “The Sheep Detectives”. Pero aun así invitó a su hija de 21 años a verla con él y su esposa hace unos meses. Su hija está orgullosa de la carrera de su padre, pero tampoco dudaría en calificar algo hecho por él como “regular”, dijo el guionista.

“Cuando terminó la película, las dos estaban como un desastre felice y llorando”, relató. “Mi hija, que no me da ninguna tregua, NINGUNA… dijo: ‘Esa es una película tan buena’. Pensé: ‘OK’… si tus hijos son mayores, igual funciona”.

La película llega a un mercado de salas bastante saludable, donde las cintas con clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) a menudo superan a las PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) y donde las películas que no pertenecen a una franquicia, con el boca a boca adecuado, han encontrado a su público, incluido otro estreno de Amazon MGM, “Project Hail Mary” ("Proyecto fin del mundo"). Mazin, un veterano guionista que también copresenta el popular pódcast “Scriptnotes”, no suele promocionar así sus propios proyectos. Por lo general, cree que deberían hablar por sí solos.

“Nadie necesita que el tipo que escribió algo diga: de verdad, es muy bueno. Esta es la primera vez en mi carrera que digo: pero en serio, chicos. Me encanta esto”, afirmó. “Ver esta película es una experiencia puramente positiva”.

Y necesita un poco de promoción. “The Sheep Detectives” actualmente apunta a un estreno discreto en taquilla, en el rango de 10 millones a 15 millones de dólares. Pero también es una película que ha sido subestimada en casi cada paso.

“Las bajas expectativas, ya sabes, a veces son un regalo”, dijo Mazin entre risas.

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La periodista de The Associated Press Lizzie Knight contribuyó desde Londres.