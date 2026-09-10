Se estrena en Venecia documental sobre Gaza con testimonios de miembros del ejército israelí

Veinticuatro personas del entorno interno del ejército israelí, entre ellas, oficiales de inteligencia y soldados, ofrecen una mirada a la guerra en Gaza y a lo que, según afirman, es una matanza sistemática de civiles palestinos, en “NAZA”, un documental que se estrena mundialmente el jueves en el Festival de Cine de Venecia.

La película fue realizada por Yuval Abraham y Rachel Szor, los cineastas israelíes detrás del documental ganador del Óscar “No Other Land” (“No hay otra tierra”). “NAZA” se filmó en secreto en azoteas de Tel Aviv a lo largo de tres años y las identidades de sus protagonistas están ocultas, con alteraciones digitales de sus voces y apariencias.

El título de la película alude a un acrónimo militar israelí utilizado como forma abreviada para referirse a las bajas civiles, incluidos hombres, mujeres y niños.

Testimonios de personas del entorno interno del ejército israelí

Los protagonistas del filme describen los sistemas de vigilancia y los bombardeos a distancia que se utilizan en la operación del ejército israelí, que, según sostienen, utiliza inteligencia artificial para identificar posibles objetivos de Hamás y bombardear sus casas y apartamentos, a menudo sabiendo que hay familias dentro.

“Simplemente les dijimos a estos funcionarios y soldados: por favor, descríbannos lo que hicieron”, declaró Abraham el jueves en una conferencia de prensa. “Por supuesto surgieron otras preguntas, pero la pregunta principal era una cuestión de detalle: descríbanlo para nosotros, queremos saber cómo funcionaba. Y a veces, con solo hacer la pregunta, obtienes respuestas”.

“NAZA” se apoya en reportajes publicados entre 2023 y 2025 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, el medio en hebreo Local Call y The Guardian. Szor habló sobre el propósito de hacer una película con información que ya ha sido reportada y publicada.

“Sentimos que todavía hay cierta importancia en tomar esos testimonios y ponerlos en una película”, señaló. “Es diferente escuchar realmente a las personas que diseñaron y operaron esos sistemas hablando de ello frente a una cámara, y describirlo, mostrarlo”.

“NAZA” fue producido por The Guardian y por cineastas detrás de “The Zone of Interest” “La zona de interés”). Es el único documental que compite por el León de Oro, y uno de dos dirigidos por una mujer. Fue incorporado al festival a última hora, algo que, según el productor James Wilson, ocurrió a petición de ellos, en parte, para permitirles terminar la anonimización de sus protagonistas.

Mantener el foco en las víctimas, no en los protagonistas

La película no se detiene en qué motivó a sus protagonistas a hablar. Abraham señaló que algunos manifestaron remordimiento y otros no; algunos hablaron deliberadamente en hebreo, algunos hablaron con indiferencia y orgullo. Los cineastas y productores se inspiraron en una observación del cineasta Jonathan Glazer, de “The Zone of Interest”, de que en su película las víctimas están fuera de cuadro, pero nunca fuera de la mente.

“Sentimos que, al centrarnos demasiado en estos sentimientos de remordimiento o culpa que existen, estaríamos quitando elementos al núcleo de la película”, afirmó Abraham. “Y el núcleo de la película es un sistema de muerte que ha matado a más de 70.000 palestinos en Gaza —las estimaciones dicen que la cifra real es mucho más alta—, la manera en que funcionó y la manera en que el mundo permitió que ocurriera. Este es el corazón de lo que queremos hacer”.

Wilson también se refirió a las acusaciones de antisemitismo que a veces se lanzan contra proyectos que critican las acciones del gobierno israelí.

“Yo mismo, en realidad, no creo que haya ninguna conexión entre el judaísmo o lo judío y las políticas del gobierno israelí”, afirmó.

Dar testimonio, de “No Other Land” a “NAZA”

Abraham y Szor fueron dos de los cuatro directores del filme ganador a mejor documental de 2025 “No Other Land”, la historia de activistas palestinos que luchan por proteger sus comunidades de la demolición por parte del ejército israelí. El proyecto, una colaboración entre cineastas israelíes y palestinos, se realizó entre 2019 y 2023, y terminó su producción días antes de que Hamás lanzara su mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que inició la guerra en Gaza.

Ese día, combatientes liderados por Hamás atacaron Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes. En la ofensiva posterior de Israel, más de 73.422 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave. El organismo no distingue entre civiles y combatientes, pero dice que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

“La matanza de civiles en Gaza continúa”, señaló Abraham. “Justo esta semana, mientras estábamos en el festival, una niña de siete años murió con su padre en su coche… lo que mostramos es algo que sigue ocurriendo”.

“Creo que nuestra película muestra que esto no es ningún error. No es un accidente. Es algo muy, muy sistémico”, añadió. “Y esto debería haber sido evidente para todos, creo, desde el principio. Pero lo estamos mostrando desde dentro, con testimonios internos”.

El conflicto en curso está muy presente en el Festival de Cine de Venecia

Las zonas que Israel controla en Gaza han sido en su mayoría destruidas y despobladas. La mayoría de los 2 millones de palestinos del territorio están en áreas que permanecen bajo control de Hamás.

Israel ha mantenido sus ataques contra Gaza, afirmando que el objetivo es Hamás y su infraestructura. Israel culpa al grupo armado por las elevadas bajas civiles en Gaza, al sostener que opera en zonas residenciales y utiliza a civiles como escudos humanos.

El ejército ha reconocido que utiliza inteligencia artificial para ayudar a identificar objetivos, pero sostiene que no se realiza ningún ataque sin participación humana. “Cuando se trata de ‘presionar el botón rojo’, solo una persona puede hacerlo”, dijo un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato a la espera de una declaración formal del ejército.

La guerra también estuvo muy presente en el festival del año pasado, donde miles de personas se reunieron para una gran protesta propalestina con la esperanza de redirigir el foco de atención de las estrellas de cine al mundo real. El tema también fue prominente en el programa: “The Voice of Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”), de Kaouther Ben Hania, sobre la muerte de una niña de 6 años que intentaba huir de Ciudad de Gaza con su familia, ganó el León de Plata del festival.

Ben Hania forma parte del jurado encabezado por Maggie Gyllenhaal que seleccionará a los ganadores de los premios del festival. Los ganadores se anunciarán el 12 de septiembre.

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Louise Dixon contribuyó a este despacho desde Venecia, Italia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.