Ataque israelí en Gaza mata a 4, incluidos niños, y otras noticias en Oriente Medio

Un ataque israelí mató al menos a cuatro personas en el norte de Gaza, entre ellas dos niños. Y un medio de comunicación controlado por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, afirma que fuerzas apoyadas por Arabia Saudí han lanzado ataques aéreos contra varias zonas.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Israel lanza un nuevo ataque mortal en Gaza

Dos menores perdieron la vida junto a otras dos personas en un ataque de Israel contra la comunidad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza, según el hospital Shifa, a donde fueron trasladados los cuerpos.

El ejército israelí no hizo comentarios sobre el ataque ocurrido a primera hora del jueves, pero un nuevo comunicado indicó que sus fuerzas atacaron el miércoles instalaciones de almacenamiento de armas de Hamás en tres zonas del sitiado enclave palestino.

En el pasado, el ejército de Israel ha señalado que realiza ataques en respuesta a amenazas contra sus fuerzas en el marco del frágil alto el fuego que está en vigor desde octubre.

Hutíes dicen que fuerzas apoyadas por Arabia Saudí vuelven a atacar

Al-Masirah TV, una televisora controlada por los rebeldes hutíes en Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, reportó que, en las últimas horas, fuerzas apoyadas por Arabia Saudí lanzaron 40 ataques aéreos en las provincias de Taiz, Jawf, Hodeida y Marib.

The Associated Press no pudo verificar la afirmación de los hutíes de manera independiente, ya que los combates con las fuerzas del gobierno yemení se han intensificado esta semana. Las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí no hicieron comentarios.

Las advertencias sobre una gran escalada han ido en aumento mientras los hutíes se enfrentan a las fuerzas del gobierno yemení y atacan instalaciones petroleras y servicios públicos en la vecina Arabia Saudí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.