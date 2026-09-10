Piloto del avión de carga de Amazon advirtió varias veces que iban demasiado rápido antes de aterrizar

Uno de los pilotos del avión de carga de Amazon que se pasó de pista en el Aeropuerto Internacional de Miami advirtió que iban demasiado rápido para aterrizar, según informó la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos.

Como parte de su investigación sobre el accidente que causó la muerte de cinco personas y dejó cinco heridos el domingo por la tarde, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) publicó un resumen de las grabaciones de voz de la cabina en los momentos previos a la colisión fatal.

Un minuto y 42 segundos antes de que terminara la grabación, uno de los pilotos “advirtió que iban demasiado rápido”, dijo la NTSB el miércoles.

Según la agencia, el piloto “hizo más comentarios sobre la velocidad excesiva de la aeronave durante el resto de la grabación” y señaló que “no hubo una respuesta verbal coherente” del otro piloto al respecto.

open image in gallery Cinco personas que viajaban en una camioneta de una empresa dedicada a la limpieza de aviones para el aeropuerto fallecieron cuando el Boeing 767, operado por la compañía de carga 21 Air, se estrelló contra ella ( AFP vía Getty Images )

open image in gallery Uno de los pilotos del avión de carga de Amazon que se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami advirtió de que iban demasiado rápido para aterrizar, según informó la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos ( Getty Images )

Cinco personas que viajaban en una camioneta de una empresa que limpia aviones para el aeropuerto murieron cuando un Boeing 767, operado por la compañía de carga 21 Air, se estrelló contra ella.

Los fallecidos fueron identificados como Rolando German Leon, de 55 años; Yoel Rodriguez Orange, de 53 años; Julius C. Pineda, de 75 años; Charles Acosta Fajardo, de 53 años; y Javierkys Kings Quevedo, de 47.

El avión, que transportaba principalmente lentes de contacto, procedía de San Juan, Puerto Rico.

Quince segundos antes de que terminara la grabación de voz de la cabina, uno de los pilotos pidió una maniobra de aterrizaje frustrado, que consiste en que un piloto aborta un aterrizaje en los momentos previos a que el avión toque tierra y luego da vueltas para intentarlo de nuevo.

Pero segundos después, se oyeron sonidos similares a los de un avión que se salía de la pista.

open image in gallery El avión se salió de la pista unos 396 metros, chocó contra la camioneta y, a continuación, contra un todoterreno, antes de incendiarse ( Getty Images )

El avión se pasó de la pista unos 400 metros, se estrelló contra una camioneta y luego contra un todoterreno antes de incendiarse.

De las cinco personas heridas, dos permanecían en estado crítico el miércoles, según CBS News Miami. Se trata de dos empleados de la empresa de limpieza, identificados como Ridoel Averhoff Díaz, de 32 años, y Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 36.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, habló sobre la experiencia de los pilotos en una conferencia de prensa el martes. Ella indicó que el capitán de 55 años tenía 7.145 horas de vuelo y el primer oficial de 37 años tenía 2.655.

Ambos pilotos fueron interrogados por los investigadores el miércoles.

Traducción de Olivia Gorsin