Un parásito conocido como Cyclospora, causante de una infección intestinal que puede provocar episodios de "diarrea explosiva", se está propagando rápidamente por Estados Unidos, con Michigan como el estado más afectado.

La infección, denominada ciclosporiasis, se contrae al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito y puede provocar síntomas que se prolongan durante más de un mes.

En Michigan, los casos casi se duplicaron en la última semana, según informó el departamento de salud estatal durante el fin de semana. Actualmente, se han confirmado 572 contagios, frente a los 170 registrados el martes anterior.

De acuerdo con los datos federales más recientes, también se han detectado casos en Ohio, Carolina del Norte, Wisconsin, Texas y al menos una docena de estados más. Hasta el 2 de julio, Ohio acumulaba 177 casos y Carolina del Norte 110, según informó WRAL.

"El Departamento de Salud de Ohio y las autoridades sanitarias locales están trabajando con estados vecinos, entre ellos Michigan, así como con organismos federales, para investigar el origen del brote. Esto incluye entrevistar a los pacientes con el fin de identificar posibles fuentes comunes de exposición. Hasta el momento, no se ha confirmado el origen de los contagios", señaló Ken Gordon, portavoz del Departamento de Salud de Ohio, en declaraciones recogidas por The Columbus Dispatch.

open image in gallery Nuevos datos muestran que un parásito que puede provocar diarrea intensa se está propagando por Estados Unidos. Michigan es el estado más afectado ( AFP via Getty Images )

El Departamento de Salud de Michigan indicó que, en brotes anteriores, las infecciones se han relacionado con el consumo de ensaladas envasadas, hierbas aromáticas frescas, guisantes chinos, cebollines y frambuesas.

Aunque la ciclosporiasis rara vez es mortal, puede prolongarse durante más de un mes si no recibe tratamiento y provocar complicaciones más graves en adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Los síntomas más frecuentes incluyen diarrea acuosa, calambres abdominales, distensión abdominal, náuseas, fatiga, pérdida de peso, pérdida del apetito y aumento de los gases. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, también pueden presentarse vómitos, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre baja y otros síntomas similares a los de la gripe.

Los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de consumir alimentos o agua contaminados con Cyclospora. No obstante, algunas personas, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales, pueden estar infectadas sin presentar síntomas.

Además, la enfermedad puede evolucionar de forma intermitente: algunos síntomas desaparecen y reaparecen si no se administra tratamiento, mientras que otros pueden persistir incluso después de que el resto haya remitido.

Por ello, los especialistas recomiendan realizar un análisis de heces para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento con antibióticos del grupo de las sulfamidas, como Bactrim, Septra o Cotrim. También aconsejan guardar reposo y mantenerse bien hidratado.

"Lo que suele llevar a las personas a la sala de urgencias es la deshidratación grave que provoca esta infección", explicó el doctor Darien Sutton en el programa Good Morning America, de ABC News.

open image in gallery Los CDC informaron que este verano se han registrado 145 casos en Estados Unidos de un parásito que provoca diarrea acuosa ( Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades )

Según datos de los CDC actualizados al 1 de julio, en lo que va de 2026 se han registrado al menos 20 hospitalizaciones relacionadas con la ciclosporiasis. Sin embargo, hasta esa fecha la agencia había recibido la notificación de 145 casos.

Las personas afectadas tenían entre 5 y 86 años, y el 61 % eran mujeres. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.

"Estas personas enfermaron después de consumir alimentos en Estados Unidos y no informaron haber viajado durante los 14 días previos al inicio de los síntomas", señalaron desde los CDC.

La agencia aclaró que, por ahora, no existe evidencia de un único brote que abarque varios estados. En cambio, las autoridades sanitarias locales, estatales y federales investigan "varios grupos de casos" detectados en distintas regiones del país.

Los CDC vigilan la ciclosporiasis en Estados Unidos desde 2019 y recomiendan lavar muy bien las frutas y verduras, además de cocinar los alimentos cuando sea posible, como una de las principales medidas para reducir el riesgo de infección.

Traducción de Leticia Zampedri