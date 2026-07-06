Las inscripciones en Obamacare cayeron drásticamente en muchos estados, según datos federales

Los estados de todo Estados Unidos registraron fuertes caídas en el número de personas cubiertas por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocida como ACA por sus siglas en inglés) durante el último año, según nuevos datos federales que ofrecen el primer desglose completo de los 50 estados sobre los pronunciados descensos de inscripción tras el vencimiento de los subsidios ampliados en enero.

Los datos, publicados a finales de junio por el gobierno de Trump y reportados por primera vez por The Associated Press, revelan cómo los cambios en la población asegurada de cada estado llevaron a que alrededor de 2,6 millones menos de estadounidenses tuvieran pólizas de Obamacare en febrero en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de la ACA en la organización de investigación de salubridad KFF, y quien revisó el conjunto de datos, éste no sólo recoge cuántas personas se inscribieron o fueron reinscritas automáticamente en planes en 2026, sino cuántas pagaron su primera prima mensual para mantener la cobertura. Cox indicó que también incluye a personas que fueron retiradas retroactivamente de la cobertura después de que terminara un periodo de gracia por falta de pago.

“Esta es la primera vez que vemos datos a nivel estatal que muestran cuánto cayó realmente la inscripción en el mercado de la ACA”, afirmó Cox. “Está en línea con nuestras expectativas, pero sí muestra una caída muy pronunciada en el número de personas con cobertura de la ACA”.

Asequibilidad de la atención médica es un tema central para los votantes

Los analistas de salud han seguido de cerca los cambios en la inscripción en la ACA desde que el vencimiento de los llamados créditos fiscales ampliados para primas hizo que las cuotas mensuales del seguro médico de muchos estadounidenses se duplicaran o triplicaran, lo que obligó a algunos a renunciar por completo a la cobertura. Los subsidios habían estado en el centro de una amarga disputa en el Congreso el año pasado, donde demócratas y algunos republicanos pedían su renovación.

Los costos de los seguros de gastos médicos han ido en aumento en la ACA y en otros programas de seguros en un momento en que los votantes, de cara a las elecciones de noviembre, dicen que la asequibilidad está entre sus principales preocupaciones.

En un informe publicado la semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos insinuó que la caída significativa de la inscripción este año podría atribuirse a una ofensiva federal contra inscripciones fraudulentas o “fantasma”. Pero analistas han señalado que era más probable que estuviera relacionada con el vencimiento el 1 de enero de los subsidios federales, y con otros cambios, entre ellos requisitos más estrictos sobre qué inmigrantes podían acceder a planes subsidiados.

Ohio, Oklahoma y Arizona registraron las caídas más significativas

Un análisis de AP de los datos concluye que Ohio y Oklahoma registraron cada uno una disminución de más del 32% en las inscripciones en seguros de los mercados de la ACA durante el último año. Perdieron proporciones de sus poblaciones cubiertas más altas que cualquier otro estado.

Muy cerca, y con pérdidas de más de una cuarta parte de sus afiliados, estuvieron Arizona, Carolina del Sur, Minnesota, Indiana, Michigan, Mississippi, Luisiana y Missouri.

Florida, un estado que depende en gran medida del seguro de la ACA en parte porque no amplió Medicaid y donde viven muchos trabajadores de la economía de encargos y emprendedores, sigue teniendo más residentes en el mercado que cualquier otro estado, con casi 4 millones. Pero también registró el mayor número de afiliados que dejaron la cobertura este año: alrededor de 443.000.

Los datos no muestran si las personas que abandonaron el seguro médico de la ACA este año encontraron cobertura en otro lugar, y es probable que algunas hayan quedado aseguradas mediante planes de empleadores u otras opciones. Pero Cox señaló que la mayoría de quienes salieron del mercado probablemente se quedaron sin seguro, porque por lo general es un “recurso de última instancia” para obtener cobertura de salud para personas que no son elegibles en otros ámbitos.

Algunos de los estados que registraron las mayores caídas de inscripción fueron los mismos que habían visto los mayores aumentos de afiliación después de que el gobierno federal introdujera subsidios ampliados durante la pandemia de COVID-19. Cox comentó que eso no sorprende, porque esos estados probablemente tenían grandes cantidades de personas que se inscribieron sólo porque los subsidios ampliados hicieron que la cobertura fuera mucho más costaeble.

Solo un estado registró un aumento en su población cubierta. Nuevo México sumó alrededor de un 14% de afiliados en el programa gubernamental de seguro de salud en comparación con el mismo periodo del año pasado. Fue el único estado del país que reemplazó por completo los subsidios federales perdidos utilizando sus propios fondos.

Los estados con mercado federal registraron las mayores caídas en inscripción

Aproximadamente tres de cada cinco estados usan el mercado federal Healthcare.gov, mientras que el resto opera sus propios mercados estatales para el seguro de la ACA.

Los nuevos datos muestran que, en conjunto, los estados que usan el mercado federal perdieron proporciones mayores de afiliados que los estados con mercados basados en el estado.

Una razón de ello podría ser que muchos estados con sus propios mercados tomaron medidas para compensar los costos para sus residentes cuando los subsidios ampliados vencieron en enero.

Nuevo México es el ejemplo más extremo de ello. En un periodo especial de sesiones el año pasado, los legisladores del estado aprobaron un plan para usar fondos estatales y compensar los subsidios faltantes hasta mediados de 2026. En marzo, la gobernadora del estado promulgó una ley para seguir cubriendo la diferencia hasta mediados de 2027.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.