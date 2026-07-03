La OMS da por terminado el brote mortal de hantavirus en un crucero tras tres meses

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluido el brote de hantavirus que afectó a los pasajeros del crucero MV Hondius, casi tres meses después de que se detectara el primer caso.

El brote dejó tres personas fallecidas y otras 13 infectadas con el virus de los Andes, una cepa poco frecuente del hantavirus, durante la travesía del MV Hondius, que había zarpado de Argentina con destino a Cabo Verde el 1 de abril.

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores, como ratones y ratas, a través del contacto con sus excrementos, orina o saliva.

La OMS informó el jueves que la última persona identificada como contacto de un caso confirmado completó la cuarentena y dio negativo en las pruebas de detección del virus.

"De los casos confirmados que requirieron hospitalización, ocho ya se recuperaron y recibieron el alta médica, mientras que dos —uno en Sudáfrica y otro en Francia— permanecen hospitalizados", señaló el organismo.

Además, indicó que no se han registrado nuevos casos vinculados al brote desde el 25 de mayo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el fin del brote en un mensaje publicado en X.

"El brote de hantavirus ha terminado. Sin embargo, la OMS seguirá trabajando con los gobiernos y sus socios para ampliar el conocimiento sobre las causas de este brote y sobre el hantavirus en general”.

"Agradezco a todos los países que apoyaron la respuesta, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional: Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica y Reino Unido. También doy las gracias a España por su extraordinaria solidaridad al facilitar el desembarque seguro y la repatriación de pasajeros y tripulantes en Tenerife", escribió.

El MV Hondius recibió autorización para reanudar sus operaciones a mediados de junio.

En un comunicado, Oceanwide Expeditions confirmó que todos los viajes programados desde el 13 de junio se realizarán con normalidad y aseguró que no se prevén nuevas alteraciones en el itinerario del buque.

Por su parte, el servicio de salud pública de Países Bajos informó el 30 de mayo que, "desde el punto de vista de la salud pública, ya no existen impedimentos para que el Hondius vuelva a operar", tras la inspección final realizada a la embarcación.

Traducción de Leticia Zampedri