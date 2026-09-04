¿Puede Ozempic ayudarte a vivir más tiempo?

Según un nuevo estudio realizado en ratones, los fármacos para bajar de peso, que millones de personas en el mundo se administran, podrían ayudar a las personas a vivir más tiempo.

El tratamiento con agonistas del GLP-1 de semaglutida, como Ozempic y Wegovy, durante tres meses produjo mejoras en la regulación del azúcar en sangre, el aspecto, el comportamiento y la esperanza de vida de los animales, lo que les ayudó a vivir alrededor de 100 días más de lo normal, aproximadamente un 12 por ciento.

Aún se necesita más investigación para confirmar cómo estos medicamentos podrían beneficiar la esperanza de vida humana, según informaron el miércoles los investigadores de la Universidad de California en Berkeley.

Dado que las enfermedades crónicas tienen su origen en el proceso de envejecimiento, si estos fármacos ralentizan dicho envejecimiento, entonces “cabría esperar una amplia gama de beneficios clínicos”, afirmó Rafael de Cabo, investigador principal del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y autor de un comentario sobre el estudio, en un comunicado.

Investigaciones independientes realizadas a principios de este año demuestran que los agonistas de GLP-1 han tenido beneficios inesperados en el cuerpo humano, incluyendo la posible reducción del riesgo de infarto y la mejora de la salud del hígado.

open image in gallery Investigaciones previas realizadas este año muestran que los agonistas de GLP-1 han tenido beneficios inesperados en el cuerpo humano, entre ellos la posibilidad de reducir el riesgo de ataque cardíaco y mejorar la salud del hígado ( AFP vía Getty Images )

Otros estudios publicados durante el último año sugieren que dichos fármacos incluso podrían tener propiedades antienvejecimiento, y se han realizado ensayos tanto en humanos como en ratones.

Las inyecciones pueden ayudar a perder decenas de kilos en cuestión de semanas, ya que imitan la hormona natural que reduce el apetito. Se ha demostrado desde hace tiempo que reducir las calorías y mantener un peso saludable contribuye a una mayor longevidad.

Para asegurarse de que los resultados del nuevo estudio no se debieran simplemente a que los ratones comían menos, los científicos realizaron un experimento aparte. Durante cinco meses, a un grupo de ratones se les administraron los fármacos, mientras que a otros se les alimentó con una dieta baja en calorías.

Ambos grupos de roedores mostraron mejoras en la regulación del azúcar en sangre, su aspecto, su comportamiento y su esperanza de vida. Sin embargo, los ratones tratados con los fármacos registraron mayores cambios en su salud y superaron al grupo con dieta baja en calorías en cuanto a memoria y regulación del azúcar en la sangre.

open image in gallery Las pruebas en ratones demostraron que aquellos que recibieron los medicamentos presentaron mejoras en su salud en comparación con los ratones que siguieron dietas bajas en calorías ( AFP vía Getty Images )

“Tales diferencias apuntan a la posibilidad de que los fármacos agonistas del GLP-1 actúen sobre una vía biológica independiente de la restricción calórica”, explicó Danica Chen, una de las investigadoras.

Según señaló, futuras investigaciones analizarán el proceso, pero el último estudio también podría servir de guía para ensayos en humanos.

Si los resultados en humanos son los mismos que en el estudio con ratones, ampliaría enormemente el uso de los GLP-1, aseguró Chen.

Los agonistas del GLP-1 están aprobados para la pérdida de peso y para el tratamiento de pacientes con diabetes. Sin embargo, su uso se está extendiendo.

La semana pasada, el medicamento para la diabetes Mounjaro de Eli Lilly, que se utiliza para perder peso sin aprobación federal, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves en adultos con diabetes tipo 2.