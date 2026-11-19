Una jueza federal prorrogó miércoles una orden que impide al gobierno de Estados Unidos iniciar las obras de un arco conmemorativo en la capital del país.

La orden de restricción debía expirar el jueves, pero la jueza de distrito Tanya Chutkan la prorrogó por 14 días. Eso mantendrá en pausa el proyecto de construcción del presidente estadounidense Donald Trump hasta el 3 de diciembre o hasta que Chutkan resuelva una solicitud pendiente de una medida cautelar más permanente.

La decisión se produjo después de una orden del 5 de noviembre que Chutkan emitió poco después de que una audiencia de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital terminara otorgando al arco su aprobación final por votación de 8-4.

El gobierno indicó que los trabajos podrían comenzar tan pronto como se otorgara la aprobación y el Departamento del Interior emitiera una decisión final que autorizara la construcción, y el Servicio de Parques Nacionales publicara la notificación correspondiente.

Al dictar el más reciente aplazamiento, Chutkan avaló una solicitud de los demandantes que impugnan la construcción del arco.

Nicolas Sansone, abogado del Public Citizen Litigation Group, que representa a los demandantes en la querella original, manifestó que estaban “satisfechos de ver que la jueza reconoció que las circunstancias que requirieron medidas de emergencia hace dos semanas no han cambiado. Tenemos la esperanza de que la pausa adicional de dos semanas le dé al tribunal la oportunidad de evaluar nuestros argumentos a favor de una medida cautelar preliminar de más largo plazo que bloquee la construcción del arco mientras se dirime la demanda”.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que “un tribunal de distrito activista ha vuelto a bloquear la construcción del largamente esperado Arco del Triunfo del Ejército. No se debe abusar del poder judicial para politizar una estructura diseñada para unir a nuestra nación”.

“Seguiremos defendiendo este hermoso y apropiado monumento y confiamos en que quedaremos plenamente reivindicados a medida que avance este litigio”, agregó.

El Distrito de Columbia y Virginia presentaron una demanda el 31 de octubre. Chutkan consolidó esa demanda con la original, que fue presentada por un grupo de veteranos de Vietnam y un historiador de arquitectura. Miembros de la familia Kennedy presentaron una demanda separada el 10 de noviembre, citando el impacto que la estructura de 250 pies (76 metros) tendría sobre familiares enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. La Junta del Condado de Arlington presentó una demanda el 8 de octubre en un tribunal federal del Distrito Este de Virginia que impugnaba la rapidez con la que se estaba llevando a cabo el proyecto y el daño que causaría al condado, que colinda con el sitio propuesto.

Chutkan señaló que la prórroga de 14 días de la orden está justificada porque nada ha cambiado de manera significativa en el litigio en las dos semanas transcurridas desde que la emitió. Decidió mantener el statu quo mientras resuelve la solicitud de medida cautelar.

Los críticos, incluidos los demandantes, sostienen que el gobierno debe buscar la aprobación del Congreso para el arco. El gobierno ha argumentado que el Congreso despejó el camino hace décadas para un monumento en Memorial Circle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.