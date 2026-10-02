La ketamina está en el centro del caso “los 7 de Cornell”: lo que hay que saber sobre la droga

Los fiscales de Nueva York han reabierto una investigación sobre las acusaciones de una exalumna de la Universidad de Cornell, quien afirma haber sido drogada y violada por siete estudiantes en una fraternidad del campus en 2024.

La mujer alegó en una demanda que la violación comenzó después de que miembros de la fraternidad la presionaron para que inhalara ketamina.

La ketamina es un potente anestésico que se utiliza habitualmente en medicina veterinaria como tranquilizante para caballos.

En medicina humana se utiliza como tratamiento para la depresión y como sedante en procedimientos quirúrgicos, pero también se utiliza ilegalmente con fines recreativos.

Cuando se consume con fines recreativos, tiene efectos alucinógenos, distorsiona la percepción visual y auditiva y provoca en los usuarios una sensación de pérdida de control. Además, el número de estadounidenses que consumen ketamina con fines recreativos aumentó en los últimos años y se incrementó un 40 % entre 2021 y 2022, según los últimos datos federales.

open image in gallery La ketamina se utiliza como tratamiento para la depresión y como sedante en intervenciones quirúrgicas, así como con fines recreativos ( AFPTV/AFP vía Getty Images )

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un anestésico disociativo que puede ayudar a aliviar el dolor e inducir amnesia.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), tan solo unos minutos después de tomar el medicamento, los usuarios pueden experimentar un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial que disminuye gradualmente durante los siguientes 10 a 20 minutos.

Se produce comercialmente en los EE. UU. y está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. para este uso, así como para la depresión resistente al tratamiento.

Sin embargo, la droga también se usa indebidamente para obtener estos efectos y se ha utilizado para facilitar agresiones sexuales, según la DEA. La ketamina es ilegal para uso recreativo y está clasificada como sustancia de la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. También se utilizó como droga para facilitar la violación en citas. La posesión de ketamina puede conllevar una pena de prisión.

Algunos estudios sugieren que el uso recreativo de la ketamina está en aumento en Estados Unidos.

Entre los nombres callejeros comunes para esta droga se incluyen “tranquilizante para gatos”, “valium para gatos”, “jet k”, “kit kat”, “purple”, “special K”, “special la coke”, “super acid”, “super K” y “vitamina K”.

La mayor parte de la ketamina que se distribuye ilegalmente en Estados Unidos se desvía o se roba de clínicas veterinarias y otras fuentes legítimas, o bien se introduce de contrabando en el país desde México.

¿Cómo se utiliza?

La ketamina se presenta en forma líquida transparente o como un polvo blanco o blanquecino.

La ketamina en polvo se inhala o se fuma, mientras que la ketamina líquida se inyecta o se mezcla con bebidas.

En ocasiones, la ketamina se combina con otras drogas, como MDMA, anfetamina, metanfetamina o cocaína.

Según el Centro Canadiense para la Adicción y la Salud Mental, los efectos de la ketamina suelen notarse entre uno y treinta minutos después de tomarla y duran alrededor de una hora.

¿Tiene efectos secundarios?

La ketamina puede provocar que los usuarios pierdan la sensibilidad.

En este estado, las personas experimentan movimientos oculares rápidos e involuntarios, dilatación de las pupilas, salivación, lagrimeo y rigidez muscular.

El fármaco también puede provocar náuseas, agitación, depresión y dificultades cognitivas.

Una sobredosis puede provocar pérdida del conocimiento y una respiración peligrosamente lenta.

Utilizado por celebridades

Elon Musk habló públicamente sobre su prescripción de ketamina y declaró a CNN que el fármaco le ayuda a aliviar un “estado mental químico negativo”, y añadió que los inversores de sus empresas deberían querer que siga tomándolo.

Dijo: “Hay momentos en los que tengo una especie de… estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir de ese estado mental negativo”.

Musk declaró a CNN que obtuvo el medicamento de “un médico de verdad” y que lo tomaba aproximadamente “una vez cada dos semanas”.

El actor Matthew Perry, conocido por su papel en la serie Friends, falleció en octubre de 2023, en parte debido a los efectos de la ketamina.

open image in gallery El exactor de ‘Friends’, Matthew Perry, falleció tras consumir ketamina en octubre de 2023 ( Getty Images for GQ )

En ese momento, estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para tratar problemas de salud mental.

El comediante y actor Pete Davidson declaró que abusó de la ketamina antes de recibir tratamiento por su adicción a las drogas, y reveló que estaba bajo los efectos de la sustancia en el funeral de Aretha Franklin en 2018.

En 2021, Sharon Osbourne declaró que se sometió a una terapia con ketamina para superar un “periodo difícil” tras su salida de The View.

Enlace a las acusaciones contra Cornell

La exalumna de la Universidad de Cornell que presentó una demanda acusando a siete hombres de violación afirma que fue presionada para inhalar un polvo blanco que creía que era ketamina. Alega que, durante la agresión, los hombres inhalaron la droga de su cuerpo. La difusión de estas acusaciones reavivó el debate nacional sobre la agresión sexual y las fraternidades universitarias.

La demanda también nombra a la fraternidad masculina, a la universidad y a su hermandad femenina.

Los hombres negaron haber cometido delito alguno.

El jueves, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, para dirigir una “investigación criminal activa” del caso, y afirmó que la policía y los fiscales locales le habían “fallado” previamente a la denunciante, conocida como Jane Doe, para proteger su anonimato.

Para las personas afectadas por violación y abuso sexual, si se encuentran en los Estados Unidos, pueden llamar a Rainn al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Olivia Gorsin