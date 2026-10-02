México endurecerá controles a las redes sociales y exigirá que bajen contenidos violentos

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el viernes que el gobierno obligará a las plataformas digitales a que supervisen los contenidos y bajen los mensajes que inciten a la violencia para evitar que se repitan ataques como los ocurridos esta semana en dos secundarias que dejaron una maestra muerta y ocho heridos.

La decisión se da un día después del trágico evento que ocurrió en una secundaria de la ciudad norteña de Torreón, en el estado de Coahuila, donde dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos del plantel, presuntamente atacaron con machetes y petardos a los presentes e hirieron mortalmente a la subdirectora del centro educativo y lesionaron a dos maestros, un estudiante y una mujer.

Tras el lamentar el hecho, Sheinbaum dijo en su habitual conferencia matutina que se creará un grupo de trabajo para que a más tardar la próxima semana se elabore un decreto que obligará a las plataformas a que “bajen de su contenido en el momento que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”.

Desde hace meses la mandataria ha expresado preocupación por los mensajes que se difunden en las redes sociales, el avance de la inteligencia artificial y el creciente uso de teléfonos móviles por parte de niños y jóvenes, lo que llevó a su gobierno a aprobar el mes pasado una regulación para limitar el empleo de los celulares en las escuelas que entrará en vigor el 3 de noviembre.

“No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil… y que las redes no hagan nada”, afirmó Sheinbaum al plantear que es necesario que todas las plataformas digitales “asuman su responsabilidad” y eviten la difusión de mensajes violentos.

La mandataria descartó que la regulación implique una censura y aclaró que el grupo de trabajo consultará a especialistas de diferentes universidades para elaborar un decreto consensuado en el que definirá de manera precisa los contenidos que deberán removerse.

El evento de Coahuila se dio un día después de otro ataque con arma blanca en una secundaria de la ciudad central de Querétaro en el que un joven armado con dos cuchillos supuestamente agredió a tres trabajadores de la escuela y un estudiante.

La mandataria afirmó que existen “similitudes” entre los eventos de Coahuila y Querétaro y otros tres casos, en los que aseguró que hubo “comunicación a través de las redes sociales”, pero no ofreció detalles.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, dijo el jueves a la prensa que los dos jóvenes detenidos seguían páginas en las redes sociales sobre ataques ocurridos en otros países y que buscaban imitarlos. Entre sus pertenencias y publicaciones en redes sociales aparecieron imágenes de petardos y cuchillos de uso militar, entre otros elementos.

Como parte de la estrategia, el gobierno tiene previsto fortalecer el “programa ABC” de atención de las emociones en las escuelas e incorporar a los padres a esa iniciativa e instalar en los centros educativos buzones confidenciales de denuncia para la detección temprana de situaciones de riesgo, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Sheinbaum aprovechó para hacer un llamado a los padres para que se mantengan cercanos a sus hijos, fortalezcan la comunicación y estén atentos a cualquier situación o conducta que genere preocupación.

En los últimos años se ha visto un incremento en los ataques en las escuelas mexicanas, según un estudio que realizó el investigador de la Universidad de Coahuila, Víctor Sánchez Sandoval. El estudio reveló que el año pasado se alcanzó el nivel más alto al reportarse 30 ataques. Entre enero y abril pasado se contabilizaron 17 agresiones en escuelas.