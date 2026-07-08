La OMS advierte que los casos de cáncer se duplicarán en 25 años por el aumento de los costos sanitarios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los casos de cáncer podrían aumentar de forma considerable en los próximos 25 años, mientras los avances médicos enfrentan el desafío del creciente costo de la atención sanitaria.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos y, según el Instituto Nacional del Cáncer, se estima que unas 626.000 personas morirán por esta enfermedad en el país durante este año.

Aunque en las últimas décadas se han logrado importantes avances en el tratamiento de muchos de los más de 200 tipos de cáncer, las tasas de supervivencia siguen afectadas tanto por el aumento de los diagnósticos como por el incremento de los costos de la atención médica.

La OMS estima que los casos de cáncer en todo el mundo podrían llegar a 35 millones para 2050, frente a los 20,6 millones registrados en la actualidad.

"El cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos, pero sobrevivir al cáncer nunca debería depender del lugar donde una persona nació o de sus ingresos", afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Las desigualdades que documenta este informe no son inevitables. Son el resultado de decisiones y pueden revertirse con medidas más firmes y una acción coordinada", agregó.

open image in gallery Participantes asisten en marzo a un evento para concienciar sobre el cáncer colorrectal en Washington D. C. Un nuevo informe de la OMS proyecta que los casos de cáncer podrían duplicarse para 2050 ( Getty Images for Fight Colorectal Cancer )

En Estados Unidos se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos de cáncer cada año.

Como país de altos ingresos, Estados Unidos tiene un mayor acceso a medicamentos esenciales y concentra una proporción menor de las muertes por cáncer a nivel mundial. Sin embargo, el alto costo de la atención médica representa una importante carga económica para los pacientes.

Según el informe de la OMS, Estados Unidos registró el mayor gasto en atención oncológica del mundo, con un desembolso estimado de casi 209.000 millones de dólares en 2020.

Los elevados costos pueden impedir que muchas personas accedan a tratamientos especializados o de larga duración. De acuerdo con la OMS, entre el 45 % y el 60 % de los pacientes con cáncer enfrentan lo que denomina "gastos sanitarios catastróficos", una situación que puede derivar en endeudamiento, inseguridad alimentaria e incluso en la interrupción de la educación de sus hijos.

El informe también señala que las poblaciones rurales de menores ingresos tienen un acceso mucho más limitado al diagnóstico y al tratamiento del cáncer que quienes viven en zonas urbanas.

Además, entre 2015 y 2019, la incidencia de los cánceres relacionados con el virus del papiloma humano (VPH) fue mayor en las zonas rurales de Estados Unidos que en las ciudades, debido a una menor cobertura de vacunación y a un acceso más limitado a las pruebas de detección.

Sin embargo, los costos no son el único factor que influye en el aumento de los casos de cáncer en Estados Unidos.

open image in gallery Ellen Walsh, paciente con cáncer, revisa su brazo durante una sesión de quimioterapia en Fayetteville, Carolina del Norte, en junio de 2003. El alto costo de la atención oncológica puede impedir que muchas personas en Estados Unidos accedan al tratamiento que necesitan ( Getty Images )

La población de Estados Unidos está envejeciendo. Según el centro de estudios Urban Institute, el número de personas de 65 años o más se duplicará con creces en los próximos 40 años.

El envejecimiento de la población aumenta el riesgo de desarrollar cáncer por varias razones. De acuerdo con el Instituto Oncológico Dana-Farber, con el paso de los años las personas acumulan una mayor exposición a factores cancerígenos, como la contaminación y la radiación solar. Además, aumenta el daño en el ADN y la inflamación, dos factores relacionados con el desarrollo de la enfermedad.

Aunque el envejecimiento es inevitable, existen factores de riesgo que sí pueden reducirse, como la exposición al sol.

Por ejemplo, el consumo de tabaco es responsable del 30 % de las muertes por cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer.

La alimentación y la actividad física también desempeñan un papel clave para retrasar el envejecimiento biológico y reducir el riesgo de cáncer. De acuerdo con las recomendaciones federales de Estados Unidos, para mantener una buena salud se aconseja llevar una alimentación variada, realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica y hacer ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana.

"Casi el 40 % de los nuevos casos de cáncer podrían prevenirse si se reduce la exposición a factores de riesgo modificables", señaló la OMS.

Sin embargo, el organismo sostiene que reducir los costos de la atención y enfrentar problemas como la contaminación requiere la intervención de los gobiernos. Además, asegura que invertir en prevención también resulta rentable.

"La inversión en la prevención y el control del cáncer se justifica por la enorme y creciente carga económica que esta enfermedad representa para las sociedades de todo el mundo, una carga que va mucho más allá de los costos directos de la atención médica. Por cada dólar invertido en la prevención y el control del cáncer, el retorno social estimado es de 9,50 dólares", concluye el informe.

Traducción de Leticia Zampedri