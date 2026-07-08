Hijo de mexicano muerto a tiros por el ICE en Houston exige investigación independiente

Un ciudadano mexicano que fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Houston no tuvo ninguna condena penal durante las décadas que vivió en Estados Unidos y transportaba a una cuadrilla a una obra de construcción de viviendas cuando lo mataron, informaron el miércoles su familia y una congresista de Texas.

Lorenzo Salgado Araujo trabajó de sol a sol durante 35 años para enviar a la universidad a sus tres hijos, que son ciudadanos estadounidenses. Había trabajado para conseguir un estatus legal en Estados Unidos tras no haberlo hecho durante años mientras construía casas, dijo su hijo Ronaldo Salgado en una conferencia de prensa.

“No merecía morir. No merecía quedar reducido a un titular de ‘hombre mexicano baleado y muerto por el ICE’. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y generador de empleo para decenas de hombres que también querían el sueño americano”, afirmó su hijo.

El tiroteo ocurrió el martes en Magnolia Park, un vecindario que ha sido un importante centro de la comunidad mexicoestadounidense durante un siglo.

Autoridades federales dicen que su vehículo fue embestido, sin aportar pruebas

Salgado Araujo recibió un disparo después de ignorar órdenes e intentar embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia, informó el Departamento de Seguridad Nacional el martes en un comunicado. Según la agencia, que supervisa al ICE, los agentes de este organismo lo tenían como objetivo porque vivía en el país sin permiso legal. El departamento añadió que el auto del hombre chocó con un vehículo del ICE.

La representante demócrata Sylvia Garcia dijo que Salgado Araujo no tenía condenas penales. Murió en el hospital. Bomberos de Houston indicaron que recibió un disparo en el abdomen.

Según su hijo, otros tres hombres parecían haber sido detenidos mientras Salgado Araujo yacía en el suelo gimiendo; señaló que uno de ellos era su tío y que desde entonces nadie ha sabido nada de ellos.

Las autoridades federales no han difundido videos ni imágenes del tiroteo ni de los daños a los vehículos. Salgado se sumó el martes a grupos de derechos civiles y a funcionarios demócratas para instar a las autoridades federales a publicar todas las grabaciones y demás información que tengan sobre el tiroteo.

En otros tiroteos en los que han participado agentes federales, las descripciones iniciales de agentes de inmigración a veces han sido contradichas posteriormente por evidencia en video.

Un video grabado por la transeúnte Juliet Martinez muestra un vehículo negro en ángulo hacia una camioneta blanca, con las puertas completamente abiertas. Un hombre sangrando y esposado gime con fuerza en el suelo y su pierna tiembla. Otros agentes federales están de pie junto a por lo menos otros tres hombres esposados.

Grupos de derechos civiles dicen que no se puede confiar en el ICE para la investigación

La ofensiva federal ha creado un país en el que los agentes, que creen que pueden “disparar y explicar después”, tienen “carta blanca para ir contra los latinos”, dijo el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Roman Palomares, durante la conferencia de prensa.

La manera en que el ICE ha manejado investigaciones anteriores demuestra que no se han ganado la confianza como para considerar verdaderas sus declaraciones sin contar con pruebas, como videos que las respalden, sostuvo.

“Su patrón ha sido de inexactitudes, de filtraciones prejuiciosas antes de que se conozcan los hechos, de torcer la narrativa para que encaje con su versión de los acontecimientos”, declaró Palomares.

La liga ofreció una recompensa de 5.000 dólares por información y videos de testigos, mientras pide una investigación independiente. Otros suplicaron a cualquiera que tenga videos que no se los entregue al ICE, pues dijeron que podrían destruirlos.

Ha habido un aumento en el número de arrestos en las últimas semanas

Hasta el miércoles, representantes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional no habían respondido a repetidas solicitudes de comentarios.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, asumió el control del departamento en marzo con el objetivo de mantenerlo alejado de las controversias que habían marcado la gestión de su predecesora, Kristi Noem.

En los meses posteriores a los dos tiroteos mortales en Minnesota que desataron una fuerte reacción, el número de arrestos migratorios en todo el país disminuyó y el ICE pareció recalibrar sus tácticas. Pero a finales de junio, los arrestos en todo el país se dispararon hasta alcanzar 10.000 en un periodo de cinco días, impulsados en parte por una enorme financiación del Congreso.

El tiroteo fue al menos la octava muerte derivada de un encuentro con agentes federales de inmigración desde el inicio de la intensa campaña de aplicación de leyes migratorias del gobierno de Trump en Estados Unidos.

Hijo dice que su padre trabajó duro durante décadas

Ronaldo Salgado contó que a su madre le dijeron que algo malo le había pasado a su papá alrededor de las 7 de la mañana del martes. Tras buscarlo desesperadamente en su lugar de trabajo y encontrar su camioneta vacía, vio un video.

“Lo reconocí, no por su apariencia sino por su voz pidiendo ayuda mientras yacía en la calle”, relató Salgado.

Salgado Araujo conoció a su esposa cuando era adolescente en México. Llegaron a Estados Unidos y construyeron su propia casa en Houston con ayuda de amigos y familiares que trabajaban en su cuadrilla. Su esposa le preparaba el almuerzo antes de que se fuera y tenía lista una comida abundante cuando regresaba a casa. Él escuchaba música y acariciaba a su perro en el porche, dijo Salgado.

“Después de casi 35 años de trabajar para darnos el sueño americano, tomó la decisión de iniciar el proceso para obtener su propio sueño americano mediante un permiso de trabajo”, explicó Salgado. “Pusimos atención a cada detalle, llenamos cada documento, asistimos a cada cita. Estaba cerca de obtener su estatus legal”.

Salgado Araujo se sometió a un escaneo biométrico y le tomaron las huellas dactilares a principios de este año, dijo su hijo, y había estudiado cuidadosamente qué hacer si el ICE lo detenía. Si se estaba alejando a toda velocidad, probablemente era porque temía que le robaran sus herramientas, señaló.

“Si mi padre hubiera visto un emblema del ICE o un emblema que dijera algo sobre una agencia del orden público, habría obedecido”, añadió su hijo.

La presidenta de México critica la muerte de Salgado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que considera la posibilidad de interponer medidas legales o que podría pedir a las Naciones Unidas que intervengan para detener la violencia contra mexicanos en Estados Unidos.

“Hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención cuando su única ‘falta’ es no tener papeles”, expresó la mandataria.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, señaló.

La ciudad más grande de Texas ha experimentado operaciones de control más intensas desde que comenzó la ofensiva el año pasado, y no sin rechazo público. El Concejo Municipal de Houston votó para aprobar una ordenanza que limitaba la cooperación con el ICE, pero dio marcha atrás cuando el gobernador republicano, Greg Abbott, amenazó con recortar más de 100 millones de dólares en fondos estatales para seguridad pública.

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Brook informó desde Nueva Orleans y Collins desde Columbia, Carolina del Sur. Los periodistas de The Associated Press Hallie Golden en Seattle, Rebecca Santana en Washington, D.C., y Ryan J. Foley en Omaha, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.