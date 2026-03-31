El vapeo “probablemente” cause cáncer de pulmón y de boca, según la “determinación más concluyente” hasta la fecha

Millones de estadounidenses usan cigarrillos electrónicos, la mayoría de ellos adultos jóvenes y adolescentes. Estos dispositivos que funcionan con batería, también conocidos como vaporizadores, se han promocionado a menudo entre los jóvenes como una alternativa de menor riesgo al consumo de cigarrillos convencionales.

Un nuevo análisis de investigaciones globales —“uno de los intentos más detallados hasta la fecha” para determinar este impacto, según la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia (UNSW)— afirma que es probable que los cigarrillos electrónicos causen cáncer de pulmón y de boca.

Se prevé que estos tipos de cáncer provoquen 138.140 muertes en EE. UU. este año.

“Teniendo en cuenta todos los hallazgos —desde el seguimiento clínico y los estudios en animales hasta los datos mecanicistas— es probable que los cigarrillos electrónicos causen cáncer de pulmón y cáncer oral”, declaró en un comunicado Bernard Stewart, profesor adjunto e investigador oncológico de la universidad.

“Hasta donde sabemos, esta revisión es la determinación más concluyente de que quienes vapean tienen un mayor riesgo de padecer cáncer en comparación con quienes no lo hacen”, señaló.

open image in gallery Muchos estadounidenses consumen cigarrillos electrónicos, que contienen menos sustancias químicas nocivas que los cigarrillos convencionales, pero siguen siendo peligrosos. Ahora, investigadores oncológicos australianos afirman que estos dispositivos que funcionan con batería “probablemente” causen cáncer de boca y de pulmón ( AFP/Getty )

La revisión consultó estudios clínicos, expertos en animales e investigaciones de laboratorio que examinaban las sustancias químicas producidas por los cigarrillos electrónicos y sus efectos, según informó la universidad.

Los estudios que analizaron los investigadores de la universidad mostraron que el vapeo estaba relacionado con la inflamación de los tejidos y el estrés oxidativo, ambos indicadores de daño en el ADN. También se realizaron experimentos con ratones que demostraron que el vapeo causaba tumores pulmonares, y estudios de laboratorio revelaron “daño celular y alteraciones en las vías biológicas vinculadas al cáncer”.

Herbicida, conservante y aditivo alimentario

Los investigadores identificaron “numerosas” sustancias químicas cancerígenas en los aerosoles que producen los cigarrillos electrónicos para inhalar, entre ellas productos químicos, metales y compuestos orgánicos volátiles.

Los aerosoles pueden contener sustancias químicas cancerígenas, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados como níquel, estaño y plomo, partículas diminutas que pueden ser inhaladas profundamente en los pulmones, según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.).

Según el sitio web del hospital Johns Hopkins Medicine, entre los compuestos orgánicos volátiles se encuentran el formaldehído, un carcinógeno y conservante; el diacetilo, un aditivo alimentario; y la acroleína, un herbicida. La acroleína y el diacetilo están relacionados con enfermedades pulmonares.

“La evidencia fue notablemente consistente en todos los campos”, agregó Freddy Sitas, profesor asociado de la UNSW. Añadió: “Esto permitió llegar a una conclusión inequívoca, aunque los estudios en humanos que estimen el riesgo tardarán décadas en acumularse”.

Los investigadores afirman que solo podrán determinar cuál es el riesgo exacto cuando se disponga de estudios a largo plazo en seres humanos.

open image in gallery Según nuevos datos de los CDC, el 7 % de los estadounidenses consumió cigarrillos electrónicos en 2024 ( AFP via Getty Images )

“La inflamación se está produciendo”

Otros investigadores habían afirmado anteriormente que los cigarrillos electrónicos no llevaban el tiempo suficiente en el mercado como para poder afirmar con certeza que causaban cáncer, y que las consecuencias para la salud apenas comenzaban a comprenderse.

“Sabemos que fumar tabaco provoca que pequeñas partículas se depositen en lo profundo del árbol bronquial y puede conducir al desarrollo de cáncer”, explicó anteriormente Stephen Broderick, cirujano de cáncer de pulmón de Johns Hopkins Medicine. Agregó: “Lo mismo podría ocurrir con el vapeo”.

Desde el punto de vista biológico, “se está produciendo daño” aunque no se puedan observar efectos negativos de inmediato, declaró el doctor Panagis Galiatsatos, médico especialista en neumología y cuidados intensivos de Johns Hopkins Medicine, a la Asociación Estadounidense del Pulmón.

“La inflamación se está produciendo. Y lo preocupante es que estamos creando las condiciones que conducirán a esas enfermedades más adelante”, dijo.

En EE. UU., todavía se producen 480.000 muertes anuales relacionadas con el tabaquismo, muchas de ellas vinculadas al cáncer, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Las proyecciones publicadas por la sociedad a principios de este año indicaban que 124.990 personas morirían de cáncer de pulmón.

Aunque el consumo de cigarrillos tradicionales ha disminuido entre los adultos estadounidenses, el uso de cigarrillos electrónicos ha aumentado. Datos recientes de los CDC revelan que el 7 % de los estadounidenses consumió cigarrillos electrónicos en 2024.

Los CDC afirman que, si bien los cigarrillos electrónicos no contienen todos los contaminantes del humo del tabaco, siguen siendo peligrosos.

“El aerosol de los cigarrillos electrónicos generalmente contiene menos sustancias químicas nocivas que la mezcla letal de 7.000 sustancias químicas presentes en el humo de los cigarrillos. Sin embargo, esto no significa que los vaporizadores sean seguros”, se explica en el sitio web de los CDC.

Traducción de Sara Pignatiello