Cinco señales silenciosas de cáncer colorrectal que nunca debes ignorar, según un experto

Existe un tabú persistente en torno a hablar de las deposiciones, pero esto está obstaculizando conversaciones vitales con los médicos, esenciales para la detección temprana de problemas de salud graves.

El cáncer colorrectal, también conocido como cáncer de colon o cáncer de intestino, sigue siendo uno de los cánceres más comunes en el mundo, pero el conocimiento público sobre sus síntomas y los procedimientos de detección cruciales suele ser insuficiente.

Un problema es que los síntomas del cáncer de intestino a menudo pueden ser similares a los de afecciones menos graves, lo que significa que los pacientes pueden ignorar las señales hasta que es demasiado tarde.

Jeremy Clark, cirujano general consultor especializado en enfermedades colorrectales en el centro Nuffield Health en Brighton, Reino Unido, ha destacado cinco señales de alerta críticas que el público debe reconocer.

1. Sangre en las heces

“La presencia de sangre al defecar es un síntoma preocupante que deberías comunicar a tu médico de cabecera”, afirma Clark.

El cirujano destaca que el color de la sangre puede variar desde un rojo brillante hasta un tono casi negro.

open image in gallery Un hombre sentado en el inodoro con papel higiénico en la mano ( Alamy/PA )

“Si la hemorragia proviene del inicio del colon, el sangrado tiene que recorrer entre un metro y un metro veinte centímetros antes de salir con las heces, por lo que será de un color negro muy oscuro. Pero si la hemorragia proviene de una zona más baja del intestino, más cerca del ano, será de un rojo brillante”, explica.

Si observas sangre en las heces, especialmente sangre oscura o mezclada con las heces, aunque sea una sola vez y sea una cantidad significativa, debes informar a tu médico de inmediato. No esperes a que esto siga ocurriendo.

Tampoco debe ignorarse la presencia persistente de sangre roja brillante.

“Si ves un poco de sangre roja brillante en el papel higiénico después de ir al baño y sabes que tienes hemorroides, no hay de qué preocuparse”, dice Clark, y continúa: “Sin embargo, si persiste durante más de una semana, debes consultar con tu médico si nunca te lo han examinado antes”.

2. Cambios en el funcionamiento de los intestinos

“Pasas de evacuar una vez al día con regularidad, como un reloj, a ir dos o tres veces al día y además las heces son un poco más blandas, es algo que hay que investigar”, dice Clark.

“El estreñimiento crónico no supone un gran riesgo, pero si se trata de un cambio repentino que no vuelve a la normalidad, también hay que tenerlo en cuenta”, prosigue.

“Si tienes molestias intestinales solo durante uno o dos días y luego se normalizan, no hay de qué preocuparse. Pero si el cambio persiste durante un par de semanas, entonces sí debes informarlo”, agrega.

3. Dolor abdominal

“Los cánceres de intestino pueden causar dolor abdominal. Esto suele ser un síntoma tardío, pero también puede aparecer en las primeras etapas”, destaca Clark.

4. Hinchazón

“La gente suele sentirse bastante hinchada si hay algún problema en el intestino”, añade el experto.

Pérdida de peso inexplicable

“Los cánceres de intestino pueden provocar pérdida de peso al afectar al funcionamiento del sistema digestivo”, señala Clark.

open image in gallery La pérdida de peso inexplicable también debe comunicarse a un profesional médico ( PA )

¿Por qué muchas personas ignoran estos síntomas?

“Existe una gran variedad de síntomas, pero el problema es que todos ellos se solapan con otros problemas menos graves, como las hemorroides o el síndrome del intestino irritable (SII), por lo que la gente suele ignorar o restar importancia a estos síntomas”, reconoce Clark.

Informar lo antes posible sobre cualquier cambio o incidente inusual es un factor fundamental para mejorar los resultados del tratamiento y el pronóstico general.

“No queremos que la gente se quede con los síntomas durante un par de meses, preguntándose si algo volverá a la normalidad, porque aunque los cánceres de intestino suelen progresar lentamente, en ocasiones pueden ser más agresivos”, dice Clark.

“Nos gusta que la gente nos informe de estas cosas cuanto antes, ya que preferimos investigar algo y descubrir que no es nada grave, en lugar de tener que revisarlo más tarde y no poder hacer mucho al respecto”, aclara.

¿Qué deben hacer las personas si presentan síntomas y están preocupadas?

Si presentas alguno de estos síntomas o si te preocupa algún cambio que notas, consulta a tu médico de cabecera.

“Los médicos de cabecera suelen entregar a los pacientes un kit de FIT (prueba inmunoquímica fecal), que incluye todas las instrucciones. Básicamente, se trata de un kit para usar en casa con el que se recoge una pequeña muestra de heces que luego se envía al laboratorio para su análisis”, explica Clark.

Traducción de Sara Pignatiello