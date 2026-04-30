Banco de Inglaterra mantiene sin cambiar las tasas de interés ante incertidumbre por la guerra

El Banco de Inglaterra mantuvo el jueves sin cambios su principal tasa de interés en 3,75%, mientras evalúa el impacto económico de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial.

Otros bancos centrales también mantuvieron las tasas intactas esta semana --- entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo --- mientras miden cuánto tiempo persistirá la volatilidad relacionada con el conflicto en Oriente Medio.

Las actas de la reunión del Banco de Inglaterra muestran que ocho de los nueve responsables de fijar las tasas votaron por mantenerlas sin cambios, mientras que un miembro se inclinó por un aumento de un cuarto de punto. Pero hubo una señal clara de que las tasas de interés podrían subir en los próximos meses.

“Creemos que este es un punto razonable dada la situación de la economía y la imprevisibilidad de los acontecimientos en Oriente Medio”, declaró el gobernador del banco, Andrew Bailey. “Pase lo que pase, nuestro trabajo es asegurarnos de que la inflación vuelva al objetivo del 2% después de que haya pasado el impacto inicial de la guerra sobre los precios de la energía”.

En un hecho inusual, el banco publicó un abanico de pronósticos debido a las incertidumbres geopolíticas. Señaló que, en un escenario de peor caso en el que los precios del petróleo y el gas se mantengan más altos durante más tiempo, la inflación del Reino Unido podría subir hasta 6,2% a comienzos de 2027, desde el 3,3% actual. También contempló varias formas en que podrían desarrollarse los acontecimientos, con un escenario de peor caso que conduciría a múltiples aumentos de tasas y a un mayor riesgo de recesión. Antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, existía en los mercados financieros la expectativa de que el Banco de Inglaterra recortaría las tasas, dado que se preveía que la inflación volvería a acercarse a su objetivo del 2% durante la primavera. Desde entonces, la guerra ha trastocado las previsiones ya que el precio del petróleo y otros costos se han disparado. Los precios de la energía han vuelto a subir en los últimos días, a medida que los operadores incorporan una expectativa creciente de que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado durante mucho tiempo. El crudo Brent, referencia internacional, subió brevemente por encima de 126 dólares por barril en un momento del jueves, su nivel más alto desde las secuelas de la invasión rusa de Ucrania.

Los responsables de política monetaria del Banco de Inglaterra estarán atentos a si el evidente repunte de la inflación empieza a propagarse por la economía, por ejemplo a través de salarios más altos. También vigilarán cómo el shock del precio del petróleo golpea a la economía y si conduce a una recesión, lo que pondría un freno a las subidas de precios.

Luke Bartholomew, economista de la firma de gestión de activos Aberdeen, vaticinó que los riesgos de recesión limitarán cualquier efecto inflacionario de segunda ronda.

“Pero si los precios del petróleo siguen subiendo, es difícil ver cómo el Banco evita tener que aumentar las tasas más adelante este año”, sostuvo.

Los responsables también estarán atentos a cualquier medida próxima del gobierno británico para limitar el impacto de la inflación en los hogares y las empresas. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, cuyas expectativas sobre el costo de vida se han visto desbaratadas por la crisis en Oriente Medio, ha dicho que está lista para brindar apoyo cuando y si es necesario.

“La guerra en Oriente Medio no es nuestra guerra, pero es una a la que tenemos que responder”, indicó Reeves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.