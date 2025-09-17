Estos son los mejores alimentos congelados para estabilizar tu nivel de azúcar en sangre

Los alimentos congelados no solo pueden ayudarte a ahorrar dinero y tiempo en el supermercado, sino que también pueden servir como estrategia nutritiva para mantener bajos los niveles de azúcar en sangre, según los expertos.

Aunque antaño estaban repletas de sodio y azúcar, hoy en día muchas opciones son mucho más saludables que hace solo unas décadas. Conocemos más sobre el tiempo que los ingredientes pueden conservarse frescos, mientras que las frutas y verduras se congelan en su punto óptimo de maduración.

“Eso significa que el proceso de congelación puede ayudar a retener vitaminas y minerales esenciales”, explica el sitio web del Departamento de Salud de la Universidad de Utah.

Saber cuáles son los mejores alimentos congelados puede ayudarte a mantener bajo el riesgo de hiperglucemia, cardiopatías y diabetes.

Elegir alimentos congelados la próxima vez que vayas a hacer las compras puede ayudarte a ahorrar dinero y a mantener bajo control tu nivel de azúcar en sangre ( Getty Images/iStock )

Un nivel alto de azúcar en sangre puede ser peligroso, sobre todo si se padece diabetes. Un pico de azúcar puede desencadenar una respuesta inmunitaria que dañe los tejidos, los nervios y el corazón.

“Existe la idea de que comer sano o llevar una vida sana siempre es difícil”, afirma Sofia Whitefields, dietista diplomada del servicio de salud de la Universidad de Utah, en un comunicado. Añadió: “La comida puede ser fácil y accesible para todos”.

Camarones

Los camarones son una excelente fuente de proteínas magras y no contienen azúcar.

Tienen un índice glucémico de cero. El índice glucémico es la medida de la rapidez con la que un alimento puede hacer que suba el azúcar en sangre, con mediciones que van de cero en el mínimo a 100 en el máximo.

También son bajos en carbohidratos y contienen 84 calorías en una ración de tres onzas, según el sitio web de la clínica The Baton Rouge Clinic.

Contienen vitamina B12, fundamental para la salud de las células sanguíneas, y grasas omega-3 que regulan la presión arterial. Además, los camarones tienen menos de un gramo de grasa saturada por cada 28 gramos de peso.

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., este versátil marisco puede conservarse indefinidamente en el congelador, aunque su textura disminuye tras un almacenamiento prolongado. ¡Solo asegúrate de que no sean radiactivos!

Brócoli

El brócoli contiene un compuesto rico en azufre conocido como sulforafano que puede ayudar a controlar el azúcar en sangre. El sulforafano también se encuentra en otras verduras crucíferas, como el berro, la coliflor y la col rizada.

Los ramilletes de brócoli son un acompañamiento ideal para cualquier plato de pescado o pollo, ya que aportan más de 5 g de fibra que absorbe el azúcar en sangre en solo una taza.

Pero no es el único beneficio de este vegetal.

Consumir más verduras crucíferas —llamadas así por la forma de cruz de sus flores de cuatro pétalos— se ha relacionado con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.

También tienen compuestos vegetales conocidos como glucosinolatos, que pueden ayudar a combatir el cáncer, según la Clínica Cleveland.

Pon el brócoli cortado en la freidora de aire la próxima vez que necesites una buena opción vegetariana, o rocíalo con aceite de oliva en una sartén para obtener un sabor y una textura asados.

Frutos del bosque

Los arándanos, las frambuesas, las fresas y las moras son grandes fuentes de fibra, antioxidantes y nutrientes.

Ofrecen, en promedio, tres gramos de fibra reguladora del azúcar en sangre por taza.

Las frambuesas contienen bastante menos azúcar que otras bayas, con solo cinco gramos por taza, frente a los arándanos, que contienen 15 gramos, según Johns Hopkins Medicine.

Pero probablemente no quiera elegir solo una opción. Un batido de varias bayas o un parfait de yogur pueden ayudarte a empezar bien el día.

Maíz

Una mujer coge un paquete de maíz congelado del congelador. Todo el maíz tiene azúcar, pero también es una buena fuente de fibra que puede regular el azúcar en sangre ( Getty Images/iStock )

El maíz es uno de los vegetales más populares en EE.UU. Este año, se estima que los agricultores estadounidenses plantarán 37 millones de hectáreas, según el medio Successfull Farming.

Esta hortaliza tiene un alto contenido en azúcar y fibra, y unos cinco gramos de ambos por mazorca.

El maíz es un buen acompañamiento para el brócoli, pero los granos también pueden mezclarse en una ensalada o sopa de influencia mexicana.

Pescado

El pescado, que es una proteína magra, puede ayudar a ralentizar la absorción de azúcar.

El salmón y el bacalao son una gran fuente de grasas omega-3 y pueden hacer que te sientas saciado y con menos ganas de comer postre.

La calidad del pescado congelado suele ser tan buena o mejor que la del fresco, al igual que la de los camarones.

Un salmón al horno con limón y hierbas puede ser una gran opción la próxima vez que prepares la cena.

Traducción de Sara Pignatiello