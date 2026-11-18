Los migrantes afectados por las protestas contra la inmigración ilegal en Sudáfrica han sufrido impactos devastadores en su salud, ya que evitaron acudir a centros médicos o abandonaron el país para eludir la violencia, informaron el miércoles grupos de ayuda.

Muchos migrantes que estaban recibiendo medicación en Sudáfrica para el VIH, la tuberculosis y otras dolencias han visto su tratamiento gravemente interrumpido, indicaron.

Entre los más afectados han estado niños, mujeres embarazadas y personas que viajaban con recién nacidos, mientras que otros sufrieron lesiones físicas y enfermedades, incluidas infecciones respiratorias, presión arterial alta y problemas gastrointestinales durante viajes apresurados de regreso a casa desde Sudáfrica, señalaron.

Sudáfrica se ha visto sacudida por protestas contra la migración ilegal donde participantes acusan a extranjeros de cometer delitos, robar empleos y sobrecargar los servicios públicos. Decenas de miles han regresado voluntariamente a sus países de origen, entre ellos Malaui, Nigeria y Ghana. Algunos huyeron tras ataques violentos.

Algunos manifestantes han bloqueado el acceso a clínicas y otros centros de salud pública, alegando que están reservados exclusivamente para sudafricanos, aunque la ley permite que los extranjeros reciban tratamiento allí.

“Muchos migrantes en sitios de desplazamiento informaron que no accedieron a atención sanitaria durante muchos meses, y hasta un año en algunos casos, por temor a que los rechazaran o les hicieran daño”, declaró Claire Waterhouse, directora de incidencia de Médicos Sin Fronteras para África austral.

Pacientes con enfermedades infecciosas crónicas, incluido el VIH o la tuberculosis, habían abandonado o estaban cerca de abandonar sus regímenes de tratamiento, lo que provocó una gran angustia y el empeoramiento de la enfermedad.

Médicos Sin Fronteras ha estado entre las organizaciones de ayuda que apoyan a los migrantes, al instalar sitios en Ciudad del Cabo y Johannesburgo, y también en la localidad de Musina, cerca de la frontera con Zimbabue.

En Zimbabue, se instaló un sitio en el puesto fronterizo de Beitbridge y en la frontera de Nyamapanda entre Zimbabue y Mozambique, donde los migrantes que habían salido de Sudáfrica recibieron tratamiento.

Khanyisa Mapipa, abogada del grupo de derechos Section27, dijo que la organización está impulsando un caso legal contra el departamento de salud de Gauteng y la ciudad de Johannesburgo.

“En diciembre de 2025, obtuvimos una orden judicial que obligaba a los demandados a elaborar un plan para garantizar que los pacientes puedan ingresar a los centros. La segunda parte de la solicitud está pendiente”, explicó Mapipa.

Mientras tanto, los grupos de ayuda y las oficinas de salud distritales tuvieron que crear sistemas de salud paralelos para evitar que la gente se quedara sin tratamiento, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas, añadió.

Los grupos han pedido a otros gobiernos que adopten medidas adecuadas para reintegrar a sus ciudadanos en sus sistemas de salud, y que a las personas con enfermedades crónicas que salen de Sudáfrica se les entreguen suministros suficientes de medicamentos para mantener la continuidad de la atención.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.