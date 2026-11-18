Una explosión en un vertedero de California lanzó una enorme columna de basura en descomposición y gas metano a unos 150 metros de altura, lo que despertó preocupación por la salud de los residentes de la zona.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ordenó a los responsables del vertedero de Chiquita Canyon, en Castaic, que ofrecieran alojamiento en hoteles y otras medidas de asistencia de emergencia a los vecinos afectados por la nube de gases y residuos que se dispersó el lunes por la tarde.

Según informaron las autoridades, el incidente liberó gases malolientes y una densa columna negra que afectó a las comunidades de Val Verde, Hasley Hills, Industry, Cambridge y Hillcrest. Pese a la magnitud de la erupción, los bomberos descartaron riesgos inmediatos para la población.

“Nadie corre peligro. No estaríamos aquí sin equipos de respiración si existiera algún tipo de riesgo”, declaró a los periodistas Aaron Katon, capitán del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, según informó ABC 7.

Un grupo de trabajadores de un vertedero en California perforó una bolsa subterránea de gas metano, lo que provocó una liberación repentina de gas que lanzó residuos por los aires, según informaron las autoridades ( KABC )

Aunque los bomberos no detectaron niveles peligrosos de sustancias en el aire, desde el Departamento de Salud Pública advirtieron que los fuertes olores podrían provocar dolores de cabeza, náuseas, mareos e irritación en los ojos, la nariz o la garganta.

Según explicaron los bomberos, un grupo de trabajadores realizaba tareas de perforación de rutina en el vertedero cuando encontró una bolsa de metano acumulado a presión a unos 45 metros de profundidad, lo que provocó una liberación repentina del gas hacia la superficie.

“En ningún momento hubo fuego”, aclaró Katon en un video publicado en Instagram. Tras el incidente, los equipos especializados en materiales peligrosos descontaminaron a seis trabajadores, cuatro de los cuales fueron trasladados a hospitales como medida de precaución.

La erupción también motivó la emisión de alertas de evacuación en varias comunidades cercanas, mientras las autoridades recomendaban a los residentes permanecer en sus casas con las puertas y ventanas cerradas. Sin embargo, todas las alertas fueron levantadas el lunes por la noche. Por el momento, se desconoce cuántas personas resultaron afectadas o si alguna decidió abandonar su vivienda debido al fuerte olor.

Katon insistió en que las mediciones de calidad del aire realizadas por los bomberos no habían revelado ningún peligro para los habitantes de la zona. “Todos nuestros instrumentos, y contamos con los mejores, indican que no hay peligro”, aseguró.

Por su parte, los responsables del vertedero explicaron en un comunicado que el incidente ocurrió durante una operación de perforación “de rutina” para instalar un nuevo pozo.

“Durante la perforación, los trabajadores se toparon con una bolsa de gas a presión dentro del vertedero, lo que provocó la expulsión de gases y partículas hacia la superficie”, explicaron. “No hubo derrames de líquidos, las tareas se detuvieron de inmediato y se puso bajo control la zona”.

Desde la empresa encargada de operar el vertedero, también indicaron que no se habían reportado heridos, ni siquiera entre sus empleados.

Traducción de Leticia Zampedri