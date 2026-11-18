Los líderes de las dos mayores economías del mundo tienen previsto reunirse el miércoles y el jueves en Shenzhen, China, en la tercera vez este año que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen la ocasión de evaluarse mutuamente.

Washington y Beijing aportan fortalezas distintas a su competencia por liderar la economía global. Estados Unidos cuenta con profundos mercados financieros, una tasa baja de desempleo y un historial de avances tecnológicos como la inteligencia artificial. China, por su parte, ha llevado de forma constante su dominio manufacturero a nuevas cotas con la exportación de productos baratos al resto del mundo de una manera que ha generado crecimiento económico e influencia global.

Mientras Trump y Xi se preparan para sentarse a conversar al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, así está la competencia entre sus países.

Trump enfatiza la amistad con Xi y evita la confrontación

Para Trump, las cosas son algo personal. Considera la diplomacia como una extensión de su propia marca, la de un empresario que hizo parte de su fortuna en el sector hotelero.

“Hoy, las relaciones entre Estados Unidos y China están definidas por la relación entre nuestros dos líderes”, afirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un discurso la semana pasada. “Esa amistad ha supuesto un compromiso directo sin precedentes entre los líderes de nuestras dos naciones”.

Bessent destacó dos objetivos políticos clave como parte de esa relación. Primero, Estados Unidos quiere reequilibrar el comercio para fabricar más de lo que necesita y China consuma más de lo que produce, en lugar de exportar bienes por todo el mundo. Segundo, Washington y Beijing están “estableciendo un canal directo” para informarse mutuamente sobre cualquier peligro, riesgo o percance causado por la inteligencia artificial.

El énfasis de Trump en mantener relaciones amistosas con Xi podría llevar a una extensión de la tregua comercial alcanzada el año pasado tras una serie de escaladas arancelarias. Tendrán tiempo para hablar de ello en lo que se espera sea una cuarta reunión este año durante la cumbre del G20 el próximo mes en el complejo de golf Trump National Doral, cerca de Miami.

Pero también ha significado que Trump ha parecido a veces reacio a confrontar a Xi. Propuso la finalización de las ventas de armas a Taiwán. En septiembre, restó importancia a un reportaje de The Wall Street Journal según el cual entidades chinas habrían suministrado a Teherán imágenes satelitales de una base militar jordana antes de un ataque iraní de julio que mató a tres soldados estadounidenses que trabajaban allí.

Esta semana, indicó que no planea preguntar a su homólogo por la presunta relación amorosa de una supuesta agente del gobierno chino con Jensen Huang, un aliado del republicano que desde entonces ha perdido su puesto como director ejecutivo de la empresa de chips informáticos Nvidia, alegando que no quería insultar a China durante el viaje.

La carrera por la IA es primordial

Trump ha apostado el crecimiento económico de su país a la inteligencia artificial siguiendo el consejo de Huang y de otros multimillonarios tecnológicos para limitar nuevas regulaciones gubernamentales al sector. La Casa Blanca considera que los chips de Nvidia y los modelos desarrollados por Anthropic y OpenAI, entre otros, ayudan a reactivar la industria manufacturera en Estados Unidos y, al mismo tiempo, sirven como herramienta militar.

Sin embargo, las capacidades de hackeo de la IA también plantean un riesgo de ciberseguridad, y algunos expertos advierten que una IA que actúe por cuenta propia podría provocar un evento que ponga en peligro la existencia de los humanos. Los votantes han expresado preocupación por los centros de datos que alimentan la tecnología y algunos temen que la inteligencia artificial beneficie en gran medida a los ricos.

Aunque China no tiene acceso a los chips o modelos de IA más avanzados de Estados Unidos, cuenta con sus propias ventajas, como la electricidad barata que ayuda a alimentar los chips. Sus robots humanoides, un tipo de IA “física”, también avanzan a gran velocidad dada su capacidad manufacturera. Y mientras Trump ha tratado de restringir la inmigración, China ha estado atrayendo a investigadores de inteligencia artificial. El año pasado, en una importante conferencia de investigación sobre IA, China contaba con alrededor del 41% de los principales investigadores, frente al 34% de Estados Unidos, de acuerdo con un informe de septiembre del centro de estudios Carnegie China.

Xi refuerza su control político mientras el poder de Trump se debilita

La capacidad de Trump para dominar la política estadounidense parece estar disminuyendo a medida que entra en sus dos últimos años en el cargo, luego de que su partido haya perdido el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

En un marcado contraste, Xi continuó consolidando su control en una reunión del Comité Central del Partido Comunista el mes pasado. En el acto, conocido como el quinto pleno, confirmó expulsiones de funcionarios y adoptó una resolución para endurecer la disciplina del partido. Tras 14 años en el poder, se espera que Xi salga elegido para un cuarto mandato al frente del partido el próximo otoño.

Xi promueve sin descanso la “autorrevolución” del partido porque considera que una disciplina estricta es crucial para la “gran revitalización” de China, señaló Benjamin Hillman, profesor de la Australian National University. Pero la perspectiva de que ejerza más control no necesariamente fortalecerá la gobernanza si los funcionarios priorizan complacer a sus superiores en lugar de transmitirles problemas y desafíos.

“Cuando esto ocurre, la calidad de la información se ve comprometida, lo que conduce a distorsiones de política y a una mala toma de decisiones”, advirtió Hillman.

EEUU quiere que China cumpla compromisos comerciales anteriores

El gobierno de Trump considera que Beijing aún no ha cumplido la promesa que hizo hace un año de comprar productos agrícolas a Estados Unidos y aliviar las restricciones a la venta de minerales de tierras raras, que son esenciales para la electrónica y las baterías necesarias en una economía cada vez más digital.

A principios de este mes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y Bessent le dijeron al viceprimer ministro chino, He Lifeng, que China tiene que tomar “medidas concretas para implementar plenamente sus compromisos previos” durante una videollamada, según la oficina de Greer.

Trump considera que las exportaciones de soya son esenciales para los agricultores estadounidenses, mientras que el dominio de China en el sector de tierras raras se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica para Estados Unidos. Aunque el país invierte en suministros alternativos en todo el mundo, llevará tiempo reemplazar la producción actual de China.

Tecnología china asombra, pero su economía se ve débil a nivel interno

En Europa, los vehículos eléctricos de China se están volviendo populares por sus bajos precios y sus prestaciones de lujo.

Pero la economía se presenta mucho más sombría para los trabajadores chinos. El desempleo juvenil ronda un problemático 18%, según cifras de septiembre, mientras que la tasa general de paro urbano se situó en el 5,2%. Las consecuencias del desplome inmobiliario de 2021 sigue afectando a los consumidores, ya que la falta de demanda eleva el riesgo de deflación y de un crecimiento más lento.

“El débil crecimiento de los salarios y las perspectivas laborales inciertas están socavando la confianza del consumidor, lo que hace que los hogares se muestren reacios a aumentar el gasto pese a los esfuerzos del gobierno por estimular la demanda”, explicó Max Zenglein, economista senior para Asia-Pacífico en The Conference Board.

Por el contrario, la economía estadounidense se ha beneficiado de una baja tasa de desempleo, pero la población está frustrada por la inflación persistente que ha hecho que los precios suban más rápido que los salarios.

China sigue exportando, mientras EEUU continúa importando

El superávit comercial de China ya superó este año el umbral del billón de dólares, a medida que más países compran sus productos electrónicos, vehículos eléctricos, paneles solares, baterías de iones de litio y otros bienes. Es el segundo año consecutivo en que Beijing registra un superávit de más de un billón de dólares, lo que significa que otras naciones o bien están registrando déficits comerciales o están viendo reducirse sus propios superávits.

Esto no es solo que Estados Unidos compre más a China. Después de que Trump aumentase los aranceles el año pasado, Beijing aumentó sus exportaciones a otras regiones, incluidas Europa, el Sudeste Asiático, América Latina y África.

Estados Unidos ha estado respaldando su desarrollo de inteligencia artificial comprando más chips de computadora a Taiwán y Corea del Sur, al tiempo que obtiene más productos de países como Vietnam, que se están industrializando rápidamente. El déficit comercial estadounidense —que Trump prometió reducir— va camino de superar los 1,2 billones de dólares por tercer año consecutivo, según cifras de la Oficina del Censo.

___

Chan y Leung informaron desde Hong Kong.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.