Reseña de cine: "Man on the Run" narra el largo y sinuoso camino de Paul McCartney tras los Beatles

Si “The Beatles: Get Back” de Peter Jackson fue el documento supremo de los últimos momentos de los Beatles juntos y de su disolución, “Man on the Run” de Morgan Neville es una especie de secuela.

Comienza a finales de 1969, apenas unos meses después del concierto en la azotea de Savile Row. Los Beatles se han separado. Paul McCartney aparentemente ha desaparecido. Incluso hay rumores de que está muerto. En una granja remota de Escocia, un McCartney confundido y angustiado se pregunta si volverá a escribir “otra nota, alguna vez”.

Pero lo más sorprendente de revisitar este periodo tumultuoso, perfecto para los tabloides, de la vida de McCartney es un hecho simple. Cuando los Beatles se separaron, McCartney tenía 27 años. Decir que ya había vivido toda una vida para entonces sería quedarse corto. Por la pura enormidad de su producción y su colosal impacto cultural, uno podría equivocarse fácilmente y situar a McCartney en la mediana edad a esas alturas.

“Man on the Run”, que se estrena el viernes en Prime Video, cuenta la historia de todo lo que vino después. McCartney, productor ejecutivo, nunca aparece sentado para una entrevista, pero sus reflexiones fuera de cámara marcan el filme, una crónica de renovación personal. Para McCartney, mantenido juvenil por los Beatles, el final de la banda significó una repentina entrada en la adultez.

McCartney dice en la película: “Tuve que mirar dentro de mí y encontrar algo que no fueran los Beatles”.

Lo que sientas sobre la carrera de McCartney después de los Beatles quizá influya en lo que sientas sobre “Man on the Run”. Para Neville, el aclamado documentalista de “Won’t You Be My Neighbor”, “Piece by Piece” y “20 Feet From Stardom”, es un periodo que no ofrece una narrativa ordenada, sino —muy a diferencia de los años míticos de los Beatles— algo más parecido a los altibajos de la vida, con arrepentimientos y triunfos en el camino.

No empezó bien. A McCartney, a quien se culpó de la ruptura de los Beatles, lo carcomía la culpa. Sus primeros discos fueron una decepción. Que cantara con Linda McCartney, su esposa, no fue bien recibido. Un especial de televisión de 1973 que incluyó una interpretación de “Mary Had a Little Lamb” fue, por decirlo suavemente, un error de cálculo. Un rasgo curioso del carácter mayormente alegre y brillante de McCartney es un persistente desprecio por sí mismo.

Él comenta, al aludir a la separación de los Beatles: “Si oigo a alguien condenar a Paul McCartney, tiendo a creerle”.

“Get Back” ofreció una ventana reveladora a la dinámica del grupo que dejó atrás muchas de las viejas percepciones sobre McCartney. Las comparaciones son difíciles —“Get Back” es uno de los mejores documentales del siglo—, pero la película de Jackson, construida en gran medida a partir de material filmado por Michael Lindsay-Hogg, también era increíblemente íntima. Captó no solo las relaciones individuales dentro de la banda, sino el proceso de composición en tiempo real. (El surgimiento de “Get Back” a partir del rasgueo y los tarareos de McCartney figura como una de las grandes secuencias del cine documental).

“Man on the Run” carece de esa sensación de cercanía. Al mantener la película en el terreno del archivo —el documental está lleno de fotos familiares y películas caseras— y sin cabezas parlantes, Neville nos permite vivir los años de McCartney tras los Beatles tal como él los vivió. Sin embargo, eso supone un sacrificio: se pierde una proximidad con McCartney —y con la creación de sus canciones en solitario— que podría haber profundizado la película.

El verdadero arco de “Man on the Run” se construye hacia la creación de la primera banda de McCartney después de los Beatles, Wings. En cierto modo, es un eje central improbable. En la formación cambiante del grupo, Denny Laine fue el único integrante permanente fuera de Paul y Linda. Por otro lado, “Band on the Run” de Wings es el mejor álbum que McCartney produjo después de los Beatles, y la culminación evidente de años de lucha. Si necesitabas una señal, aquí la tienes: pon “Jet” a todo volumen.

Resulta, para sorpresa de nadie, que es difícil seguir adelante después de haber estado en los Beatles, especialmente para alguien como McCartney, que creía con tanta sinceridad en la banda. Como su protagonista, “Man on the Run” inevitablemente palidece frente a las películas sobre la época dorada de los Beatles. Pero es una obra complementaria significativa sobre el final de una era y el inicio de un camino largo y sinuoso.

“Man on the Run”, un estreno de Amazon MGM, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por algunos diálogos. Duración: 126 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.