Supremo Tribunal de Brasil decidirá sobre el asesinato de concejala de Río

Un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirá el miércoles sobre el futuro de los sospechosos acusados de planear el asesinato en 2018 de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y de su conductor Anderson Gomes, un caso que sigue agitando las emociones en la nación, políticamente dividida.

Los cinco hombres que están siendo juzgados por el asesinato de la activista de derechos humanos convertida en política, que tenía 38 años cuando murió, son el excongresista Chiquinho Brazão, su hermano Domingos Brazão, quien formaba parte de un organismo de control del gobierno de Río, su asistente Robson Calixto Fonseca, el investigador policial Rivaldo Barbosa y el expolicía Ronald Paulo Alves Pereira.

El juez Alexandre de Moraes, quien recientemente encabezó el caso del golpe de Estado que llevó al expresidente Jair Bolsonaro a prisión, será el primero en emitir su voto.

Durante muchos años, aliados y simpatizantes de Bolsonaro han criticado el legado de Franco y los homenajes que se le han rendido desde su muerte en un tiroteo desde un vehículo en marcha.

El juicio comenzó el martes, cuando el vicefiscal general Hindenburgo Chateaubriand sostuvo que los cinco sospechosos deben ser declarados culpables conforme a los cargos.

Todos los acusados han negado tener cualquier vínculo con el asesinato de la concejala.

Los hermanos Brazão y el asistente Fonseca están acusados de formar una organización criminal. Cuatro de los sospechosos están acusados de doble homicidio y uno de intento de homicidio. El encargado de prensa de Franco sobrevivió al ataque.

Los fiscales afirman que muchos de los cargos provienen de acuerdos de colaboración firmados con los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, condenados en octubre de 2024 a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, por los asesinatos.

Los hermanos Brazão fueron arrestados en 2024 como presuntos autores intelectuales del crimen. Las investigaciones los han vinculado con grupos de justicieros conocidos como milicias, que a menudo se oponían a Franco.

En sus declaraciones a favor de una condena para los cinco sospechosos, el fiscal Chateaubriand manifestó que los hermanos Brazão encabezaban una organización criminal cuyo objetivo principal era Marcelo Freixo, un político y actual jefe de la agencia gubernamental de turismo de Brasil, porque interfería en sus negocios. Franco trabajó con Freixo antes de ser elegida concejala en 2016.

El lunes, expertos de las Naciones Unidas en Ginebra pidieron “justicia y reparación para todas las víctimas del racismo sistémico generalizado, la discriminación estructural y la violencia en Brasil”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.