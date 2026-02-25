Brasil: Inundaciones arrasan Minas Gerais y dejan 36 muertos; buscan a decenas de desaparecidos

Decenas de personas seguían desaparecidas en el sureste de Brasil el miércoles, después de que inundaciones mataran al menos a 36 personas en el estado de Minas Gerais, informaron autoridades. Los equipos de rescate trabajaron durante la noche, y prevén fuertes lluvias en la región en los próximos días.

Todas las víctimas halladas hasta ahora están en las ciudades de Juiz de Fora y Uba, a unos 310 kilómetros (192 millas) al norte de Río de Janeiro.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais indicó que 33 personas seguían desaparecidas y que cerca de 3.000 residentes tuvieron que abandonar sus hogares hasta la mañana del miércoles.

Las calles de Juiz de Fora, una ciudad de 560.000 habitantes, estaban cubiertas de lodo mientras las autoridades temían más deslaves. La vida en la vecina Uba, con 107.000 habitantes, se paralizó. Se suspendieron las clases en ambas ciudades, manifestaron sus alcaldes.

La alcaldía de Juiz de Fora señaló en un comunicado que unas 600 familias que viven en zonas de riesgo serán reubicadas en escuelas locales habilitadas como refugios improvisados y que la ciudad registró el doble de la lluvia prevista para febrero. La alcaldesa Margarida Salomão afirmó que se habían reportado al menos 20 deslizamientos de tierra desde que comenzó la lluvia torrencial el lunes por la noche.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en sus redes sociales el martes que se han desplegado fuerzas de seguridad en misiones de rescate y que están brindando asistencia inmediata a la población afectada por la lluvia. También indicó que se enviaron equipos de atención médica a la región, que se encuentra cerca de colinas, valles y laderas.

Savarese informó desde Sao Paulo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.